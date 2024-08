Denmark 28, Germany 27 Denmark 15 13 — 28 Germany 12 15 — 27 Denmark_M. Hoejlund 7, E. Friis 5,…

Denmark 15 13 — 28 Germany 12 15 — 27

Denmark_M. Hoejlund 7, E. Friis 5, R. Iversen 5, K. Joergensen 4, T. Oestergaard 4, S. Aaberg Iversen 1, H. Elver 1, A. Hansen 1.

Germany_J. Behrend 6, J. Maidhof 5, A. Doell 4, X. Smits 4, E. Boelk 3, J. Behnke 2, A. Lott 2, L. Antl 1.

Red Cards_None.

Referees_Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Jovan Popadic, Serbia. Laurent Reveret, France. Mihail Bashev, Bulgaria. Mansourou Aremou, Benin.

