Colombia 2, Spain 2, Spain advances 4-2 on penalty kicks

Spain 2, Colombia 2, Spain advances 4-2 on penalty kicks

Colombia 1 1 0 — 2 Spain 0 2 0 — 2

First Half_1, Colombia, Ramirez, (Santos), 12th minute.

Second Half_2, Colombia, Santos, 52nd; 3, Spain, Hermoso, (Paralluelo), 79th; 4, Spain, Paredes, (Paralluelo), 90th+7.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks — Colombia, Catalina Usme, NG; Manuela Vanegas, G; Liana Salazar, NG; Jorelyn Carabali, G. Spain, Mariona Caldentey, G; Eva Navarro, G; Salma Paralluelo, G; Aitana Bonmati, G.

Yellow Cards_Alexandri, Spain, 8th; Arias, Colombia, 30th.

Referee_Katia García.

