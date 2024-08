AIG Women’s Open Scores

Sunday At Old Course Glasgow, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 6,784; Par: 72 Final Round Lydia Ko, $1,425,000 71-70-71-69—281…

Sunday

At Old Course

Glasgow, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 6,784; Par: 72

Final Round

Lydia Ko, $1,425,000 71-70-71-69—281 Nelly Korda, $594,759 68-68-75-72—283 Jiyai Shin, $594,759 71-71-67-74—283 Lilia Vu, $594,759 69-70-71-73—283 Ruoning Yin, $594,759 68-72-73-70—283 Ariya Jutanugarn, $319,336 72-72-71-70—285 Casandra Alexander, $236,366 73-68-73-72—286 Akie Iwai, $236,366 74-70-73-69—286 Mao Saigo, $236,366 69-72-73-72—286 Pajaree Anannarukarn, $160,250 75-73-68-71—287 Linn Grant, $160,250 77-71-68-71—287 Jin Hee Im, $160,250 74-68-71-74—287 Nanna Koerstz Madsen, $160,250 73-73-70-71—287 Alexa Pano, $160,250 75-69-69-74—287 Lottie Woad, $0 72-70-72-73—287 Angel Yin, $160,250 78-70-69-70—287 Jenny Shin, $121,000 69-73-70-76—288 Jeeno Thitikul, $121,000 72-71-70-75—288 Anne Van Dam, $121,000 73-74-73-68—288 Charley Hull, $108,235 67-72-75-75—289 Albane Valenzuela, $108,235 74-74-66-75—289 Celine Boutier, $91,414 77-69-71-73—290 Ashleigh Buhai, $91,414 72-69-78-71—290 Georgia Hall, $91,414 71-72-76-71—290 Somi Lee, $91,414 74-73-69-74—290 Andrea Lee, $91,414 69-73-75-73—290 Momoko Osato, $91,414 70-76-77-67—290 Linnea Strom, $91,414 71-73-74-72—290 Minami Katsu, $68,572 75-71-74-71—291 Yui Kawamoto, $68,572 73-72-73-73—291 Hyo Joo Kim, $68,572 70-74-71-76—291 Alison Lee, $68,572 75-69-72-75—291 Julia Lopez Ramirez, $0 72-74-74-71—291 Paula Reto, $68,572 77-69-76-69—291 Sarah Schmelzel, $68,572 73-73-73-72—291 Rose Zhang, $68,572 72-76-69-74—291 Nicole Broch Estrup, $45,568 76-70-73-73—292 Hye Jin Choi, $45,568 74-74-71-73—292 Carlota Ciganda, $45,568 75-73-70-74—292 Ally Ewing, $45,568 73-69-76-74—292 Ayaka Furue, $45,568 75-73-73-71—292 Nasa Hataoka, $45,568 75-73-71-73—292 Esther Henseleit, $45,568 77-71-66-78—292 Sei Young Kim, $45,568 76-72-71-73—292 Grace Kim, $45,568 77-71-73-71—292 Leona Maguire, $45,568 73-72-71-76—292 Wichanee Meechai, $45,568 73-72-77-70—292 Amy Yang, $45,568 74-73-70-75—292 Kristen Gillman, $30,688 77-71-71-74—293 Caroline Inglis, $30,688 78-66-74-75—293 Gaby Lopez, $30,688 72-75-69-77—293 Hae-Ran Ryu, $30,688 78-69-72-74—293 Arpichaya Yubol, $30,688 75-73-72-73—293 Weiwei Zhang, $30,688 72-75-73-73—293 Haruka Kawasaki, $24,943 71-74-76-73—294 Mi Hyang Lee, $24,943 69-74-75-76—294 Xiyu Lin, $24,943 78-70-72-74—294 Lee-Anne Pace, $24,943 74-73-73-74—294 Lexi Thompson, $24,943 76-71-71-76—294 Na Rin An, $19,105 74-74-72-75—295 Gabriella Cowley, $19,105 77-70-73-75—295 Alexandra Forsterling, $19,105 76-72-71-76—295 Lily May Humphreys, $19,105 74-72-77-72—295 Nuria Iturrioz, $19,105 75-70-73-77—295 Stephanie Kyriacou, $19,105 76-68-72-79—295 Marta Martin, $19,105 74-73-72-76—295 Louise Rydqvist 74-67-78-76—295 Shuri Sakuma, $19,105 72-73-74-76—295 Shannon Tan, $19,105 75-69-76-75—295 Patty Tavatanakit, $19,105 69-73-73-80—295 Peiyun Chien, $13,988 72-69-76-79—296 Manon De Roey, $13,988 72-75-76-73—296 Johanna Gustavsson, $13,988 73-74-75-74—296 Emma Spitz, $13,988 76-72-74-74—296 Maja Stark, $13,988 73-73-73-77—296 Emma Grechi, $10,661 73-74-74-76—297 Morgane Metraux, $10,661 76-72-73-76—297 Ela Anacona 72-76-72-78—298 Auston Kim, $10,127 73-75-70-80—298 Bailey Tardy, $10,127 76-72-72-78—298 In-Kyung Kim, $9,726 73-73-78-75—299 Ursula Wikstrom, $9,459 77-71-71-81—300

