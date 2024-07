Olympic Shooting Results

Saturday Men 10m Air Pistol Qualification 1. Damir Mikec, Serbia, 584 (Q). 2. Federico Nilo Maldini, Italy, 581 (Q). 3.…

Saturday

Men

10m Air Pistol

Qualification

1. Damir Mikec, Serbia, 584 (Q).

2. Federico Nilo Maldini, Italy, 581 (Q).

3. Christian Reitz, Germany, 580 (Q).

4. Lee Wonho, South Korea, 580 (Q).

5. Paolo Monna, Italy, 579 (Q).

6. Xie Yu, China, 579 (Q).

7. Davaakhuu Enkhtaivan, Mongolia, 578 (Q).

8. Robin Walter, Germany, 577 (Q).

9. Sarabjot Singh, India, 577.

10. Ismail Keles, Turkey, 577.

11. Viktor Bankin, Ukraine, 576.

12. Pavlo Korostylov, Ukraine, 576.

13. Yusuf Dikec, Turkey, 576.

14. Cho Yeongjae, South Korea, 575.

15. Nikita Chiryukin, Kazakhstan, 575.

16. Kiril Kirov, Bulgaria, 575.

17. Michele Esercitato, Canada, 575.

18. Arjun Singh Cheema, India, 574.

19. Zhang Bowen, China, 573.

20. Jason Solari, Switzerland, 573.

21. Lauris Strautmanis, Latvia, 572.

22. Gulfam Joseph, Pakistan, 571.

23. Matej Rampula, Czech Republic, 571.

24. Ruslan Lunev, Azerbaijan, 571.

25. Juraj Tuzinsky, Slovakia, 571.

26. Guanjie Johnathan Wong, Malaysia, 570.

27. Diego Santiago Andres Parra Vergara, Chile, 568.

28. Florian Fouquet, France, 566.

29. Samir Bouchireb, Algeria, 563.

30. Edilio Francisco Centeno Nieves, Refugee Olympic Team, 562.

31. Philipe Chateaubrian, Brazil, 561.

32. Mohammed Bin Dallah, Libya, 555.

33. Philip Elhage, Aruba, 554.

Women

10m Air Pistol

Qualification

1. Veronika Major, Hungary, 582 (Q).

2. Oh Ye Jin, South Korea, 582 (Q).

3. Manu Bhaker, India, 580 (Q).

4. Thu Vinh Trinh, Vietnam, 578 (Q).

5. Kim Yeji, South Korea, 578 (Q).

6. Li Xue, China, 577 (Q).

7. Sevval Ilayda Tarhan, Turkey, 577 (Q).

8. Jiang Ranxin, China, 577 (Q).

9. Elmira Karapetyan, Armenia, 576.

10. Zorana Arunovic, Serbia, 575.

11. Irina Yunusmetova, Kazakhstan, 574.

12. Hala Elgohari, Egypt, 574.

13. Liu Heng Yu, Taiwan, 573.

14. Klaudia Bres, Poland, 573.

15. Rhythm Sangwan, India, 573.

16. Antoaneta Kostadinova, Bulgaria, 573.

17. Alejandra Zavala Vazquez, Mexico, 573.

18. Camille Jedrzejewski, France, 573.

19. Olena Kostevych, Ukraine, 572.

20. Doreen Vennekamp, Germany, 572.

21. Tanyaporn Prucksakorn, Thailand, 571.

22. Haniyeh Rostamiyan, Iran, 571.

23. Agate Rasmane, Latvia, 570.

24. Katelyn Morgan Abeln, United States, 570.

25. Alexis Lagan, United States, 570.

26. Andrea Perez Pena, Ecuador, 569.

27. Sylvia Steiner, Austria, 569.

28. Anna Dulce, Moldova, 569.

29. Christina Moschi, Greece, 569.

30. Josefin Eder, Germany, 567.

31. Kishmala Talat, Pakistan, 567.

32. Xiu Hong Teh, Singapore, 567.

33. Sara Rahel Fabian, Hungary, 566.

34. Olfa Charni, Tunisia, 565.

35. Yu Ai Wen, Taiwan, 564.

36. Kamonlak Saencha, Thailand, 564.

37. Elena Galiabovitch, Australia, 564.

38. Nino Salukvadze, Georgia, 562.

39. Laina Perez, Cuba, 560.

40. Yasameen Al Raimi, Yemen, 559.

41. Diana Durango Flores, Ecuador, 558.

42. Simal Yilmaz, Turkey, 557.

43. Manjola Konini, Albania, 549.

44. Anna Korakaki, Greece, 304, DNF.

45. Nour Abbas Mohammed, Egypt, DNS.

Mixed Team

10m Air Rifle

Qualification

1. China (Huang Yuting; Sheng Lihao), 632.2 (QG).

2. South Korea (Keum Jihyeon; Park Hajun), 631.4 (QG).

3. Kazakhstan (Alexandra Le; Islam Satpayev), 630.8 (QB).

4. Germany (Anna Janssen; Maximilian Ulbrich), 629.7 (QB).

5. Norway (Jeanette Hegg Duestad; Jon-Hermann Hegg), 629.6.

6. India (Ramita Ramita; Arjun Babuta), 628.7.

7. Mexico (Goretti Alejandra Zumaya Flores; Edson Ismael Ramirez Ramos), 628.6.

8. China (Han Jiayu; Du Linshu), 628.5.

9. France (Manon Herbulot; Romain Aufrere), 627.4.

10. Poland (Aneta Stankiewicz; Tomasz Bartnik), 626.9.

11. Egypt (Mai Magdy Elsayed Abuqarn; Mohamed Hamdy Abdelkader), 626.3.

12. India (Elavenil Valarivan; Sandeep Singh), 626.3.

13. United States (Mary Carolynn Tucker; Rylan William Kissell), 626.0.

14. France (Oceanne Muller; Lucas Bernard Denis Kryzs), 625.8.

15. Austria (Nadine Ungerank; Martin Strempfl), 625.5.

16. Mongolia (Yesugen Oyunbat; Bayaraa Nyantai), 625.4.

17. Italy (Barbara Gambaro; Danilo Dennis Sollazzo), 625.4.

18. United States (Sagen Maddalena; Ivan Roe), 624.9.

19. Argentina (Fernanda Russo; Marcelo Julian Gutierrez), 624.8.

20. Hungary (Eszter Meszaros; Istvan Peni), 624.7.

21. Norway (Synnoeve Berg; Ole Martin Halvorsen), 623.8.

22. South Korea (Ban Hyojin; Choe Daehan), 623.7.

23. Poland (Julia Ewa Piotrowska; Maciej Kowalewicz), 623.7.

24. Czech Republic (Veronika Blazickova; Jiri Privratsky), 623.6.

25. Japan (Misaki Nobata; Naoya Okada), 623.6.

26. Britain (Seonaid McIntosh; Michael Bargeron), 622.1.

27. Kazakhstan (Arina Altukhova; Konstantin Malinovskiy), 621.3.

28. Egypt (Remas Khalil; Ibrahim Ahmad Mohammad Korayiem), 620.6.

Final

Bronze Medal Match

3. Kazakhstan (Alexandra Le; Islam Satpayev), (630.8, 17), 647.8.

4. Germany (Anna Janssen; Maximilian Ulbrich), (629.7, 5), 634.7.

Gold Medal Match

1. China (Huang Yuting; Sheng Lihao), (632.2, 16), 648.2.

2. South Korea (Keum Jihyeon; Park Hajun), (631.4, 12), 643.4.

