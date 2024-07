Olympic Equestrian Results

Wednesday Open Dressage Individual Grand Prix Group A 1. Nanna Skodborg Merrald (ZEPTER), Denmark, 78.028 (Q). 2. Dinja van Liere…

1. Nanna Skodborg Merrald (ZEPTER), Denmark, 78.028 (Q).

2. Dinja van Liere (HERMES), Netherlands, 77.764 (Q).

3. Carl Hester (FAME), Britain, 77.345 (q).

4. Corentin Pottier (GOTILAS DU FEUILLARD), France, 70.683.

5. Joao Victor Marcari Oliva (FEEL GOOD VO), Brazil, 70.093.

6. Justina Vanagaite (NABAB), Lithuania, 69.208.

7. Jayden Brown (QUINCY B), Australia, 68.991.

8. Naima Moreira Laliberte (STATESMAN), Canada, 68.711.

9. Stefan Lehfellner (ROBERTO CARLOS MT), Austria, 68.183.

10. Caroline Chew (ZATCHMO), Singapore, 63.351.

Group B

1. Daniel Bachmann Andersen (VAYRON), Denmark, 76.910 (Q).

2. Frederic Wandres (BLUETOOTH OLD), Germany, 76.118 (Q).

3. Emma Kanerva (GREEK AIR), Finland, 73.680 (q).

4. Flore de Winne (FLYNN FRH), Belgium, 73.028.

5. Juliette Ramel (BURIEL K.H.), Sweden, 71.553.

6. Abigail Lyle (GIRALDO), Ireland, 69.441.

7. Patricia Ferrando (HONNAISSEUR SJ), Venezuela, 67.143.

8. Antonio Vale (FINE FELLOW – H), Portugal, 66.910.

9. Katarzyna Milczarek (GUAPO), Poland, 66.910.

10. Marcus Orlob (JANE), United States, EL.

Group C

1. Becky Moody (JAGERBOMB), Britain, 74.938 (Q).

2. Patrik Kittel (TOUCHDOWN), Sweden, 74.317 (Q).

3. Adrienne Lyle (HELIX), United States, 72.593.

4. Larissa Pauluis (FLAMBEAU), Belgium, 72.127.

5. Hwang Young Shik (DELMONTE 7), South Korea, 70.000.

6. Claudio Castilla Ruiz (HI-RICO DO SOBRAL), Spain, 69.829.

7. Chris von Martels (ECLIPS), Canada, 66.863.

8. Maria Caetano (HIT PLUS), Portugal, 66.630.

9. Alisa Glinka (ABERCROMBIE), Moldova, 66.056.

10. Andrina Suter (FIBONACCI), Switzerland, 65.590.

Group D

1. Cathrine Laudrup-Dufour (FREESTYLE), Denmark, 80.792 (Q).

2. Isabell Werth (WENDY), Germany, 79.363 (Q).

3. Charlotte Fry (GLAMOURDALE), Britain, 78.913 (q).

4. Isabel Freese (TOTAL HOPE OLD), Norway, 76.397 (q).

5. Domien Michiels (INTERMEZZO VH MEERDAALHOF), Belgium, 72.531.

6. Florian Bacher (FIDERTRAUM OLD), Austria, 71.009.

7. Henri Ruoste (TIFFANYS DIAMOND), Finland, 70.621.

8. Yessin Rahmouni (ALL AT ONCE), Morocco, 68.696.

9. Anush Agarwalla (SIR CARAMELLO OLD), India, 66.444.

10. Juan Antonio Jimenez Cobo (EUCLIDES MOR), Spain, 60.031.

Group E

1. Emmelie Scholtens (INDIAN ROCK), Netherlands, 74.581 (Q).

2. Victoria Max-Theurer (ABEGGLEN FH NRW), Austria, 74.301 (Q).

3. Therese Nilshagen (DANTE WELTINO OLD), Sweden, 73.991 (q).

4. Sandra Sysojeva (MAXIMA BELLA), Poland, 73.416 (q).

5. Julio Mendoza Loor (JEWEL’S GOLDSTRIKE), Ecuador, 70.839.

6. Alexandre Ayache (JOLENE), France, 70.279.

7. William Matthew (MYSTERIOUS STAR), Australia, 69.953.

8. Rita Ralao Duarte (IRAO), Portugal, 68.261.

9. Joanna Robinson (GLAMOURALINE), Finland, 65.637.

10. Yvonne Losos de Muniz (AQUAMARIJN), Dominican Republic, 61.211.

Group F

1. Jessica von Bredow-Werndl (TSF DALERA BB), Germany, 82.065 (Q).

2. Pauline Basquin (SERTORIUS DE RIMA Z), France, 73.711 (Q).

3. Hans Peter Minderhoud (TOTO JR.), Netherlands, 72.578.

4. Nicolas Wagner Ehlinger (QUATER BACK JUNIOR FRH), Luxembourg, 71.988.

5. Borja Carrascosa (FRIZZANTINO FRH), Spain, 70.823.

6. Simone Pearce (DESTANO), Australia, 70.171.

7. Melissa Galloway (WINDERMERE J’OBEI W), New Zealand, 68.913.

8. Camille Carier Bergeron (FINNLANDERIN), Canada, 68.338.

9. Steffen Peters (SUPPENKASPER), United States, 66.491.

10. Aleksandra Szulc (BREAKDANCE), Poland, 60.078.

Dressage Team

Grand Prix

1. Germany (Frederic Wandres, BLUETOOTH OLD; Isabell Werth, WENDY; Jessica von Bredow-Werndl, TSF DALERA BB), 237.546 (Q).

2. Denmark (Daniel Bachmann Andersen, VAYRON; Nanna Skodborg Merrald, ZEPTER; Cathrine Laudrup-Dufour, FREESTYLE), 235.730 (Q).

3. Britain (Becky Moody, JAGERBOMB; Carl Hester, FAME; Charlotte Fry, GLAMOURDALE), 231.196 (Q).

4. Netherlands (Hans Peter Minderhoud, TOTO JR.; Emmelie Scholtens, INDIAN ROCK; Dinja van Liere, HERMES), 224.923 (Q).

5. Sweden (Juliette Ramel, BURIEL K.H.; Therese Nilshagen, DANTE WELTINO OLD; Patrik Kittel, TOUCHDOWN), 219.861 (Q).

6. Belgium (Larissa Pauluis, FLAMBEAU; Domien Michiels, INTERMEZZO VH MEERDAALHOF; Flore de Winne, FLYNN FRH), 217.686 (Q).

7. France (Alexandre Ayache, JOLENE; Corentin Pottier, GOTILAS DU FEUILLARD; Pauline Basquin, SERTORIUS DE RIMA Z), 214.673 (Q).

8. Austria (Stefan Lehfellner, ROBERTO CARLOS MT; Florian Bacher, FIDERTRAUM OLD; Victoria Max-Theurer, ABEGGLEN FH NRW), 213.493 (Q).

9. Finland (Joanna Robinson, GLAMOURALINE; Henri Ruoste, TIFFANYS DIAMOND; Emma Kanerva, GREEK AIR), 209.938 (Q).

10. Australia (Jayden Brown, QUINCY B; William Matthew, MYSTERIOUS STAR; Simone Pearce, DESTANO), 209.115 (Q).

11. Canada (Naima Moreira Laliberte, STATESMAN; Chris von Martels, ECLIPS; Camille Carier Bergeron, FINNLANDERIN), 203.912.

12. Portugal (Antonio Vale, FINE FELLOW – H; Maria Caetano, HIT PLUS; Rita Ralao Duarte, IRAO), 201.801.

13. Spain (Claudio Castilla Ruiz, HI-RICO DO SOBRAL; Juan Antonio Jimenez Cobo, EUCLIDES MOR; Borja Carrascosa, FRIZZANTINO FRH), 200.683.

14. Poland (Katarzyna Milczarek, GUAPO; Sandra Sysojeva, MAXIMA BELLA; Aleksandra Szulc, BREAKDANCE), 200.404.

15. United States (Marcus Orlob, JANE; Adrienne Lyle, HELIX; Steffen Peters, SUPPENKASPER), EL.

