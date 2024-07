Norway 36, Argentina 31 Norway 22 14 — 36 Argentina 15 16 — 31 Norway_T. Groendahl 8, K. Bjoernsen 6,…

Norway 36, Argentina 31

Norway 22 14 — 36 Argentina 15 16 — 31

Norway_T. Groendahl 8, K. Bjoernsen 6, H. Reinkind 5, S. Barthold 4, P. Oeverby 4, S. Sagosen 3, G. Setterblom 3, S. Lyse 2, A. Blonz 1.

Argentina_D. Simonet 5, A. Moyano 4, J. Parker 4, F. Pizarro 4, L. Moscariello 3, G. Mourino 3, I. Pizarro 3, N. Bono 2, F. Fernandez 1, P. Martinez Cami 1, P. Simonet 1.

Red Cards_S. Sagosen, Norway, 29:25.

Referees_Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Jovan Popadic, Serbia. Samir Makhlouf, Tunisia. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Mansourou Aremou, Benin.

