France 26, Brazil 20 France 14 12 — 26 Brazil 11 9 — 20 France_P. Foppa 7, T. Horacek 4,…

France 26, Brazil 20

France 14 12 — 26 Brazil 11 9 — 20

France_P. Foppa 7, T. Horacek 4, A. Toublanc 3, C. Valentini 3, L. Flippes 2, L. Grandveau 2, L. Granier 2, O. Kanor 2, C. Lassource 1.

Brazil_B. de Paula 7, A. Cardoso 3, L. Araujo 2, G. Bitolo 2, M. Fernandes 2, K. Rosa 2, J. Quintino 1, S. Vieira 1.

Red Cards_None.

Referees_Tanja Kuttler, Germany. Maike Merz, Germany. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Bjarne Jensen, Denmark. Jovan Popadic, Serbia. Cesar Castillo, Britain. Anna Rapp, Sweden.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.