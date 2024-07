Argentina 4, United States 1 Argentina 0 2 1 1 — 4 United States 0 0 1 0 — 1…

Argentina 4, United States 1

Argentina 0 2 1 1 — 4 United States 0 0 1 0 — 1

Argentina_Z. Diaz de Armas 1, A. Gorzelany 1, J. Jankunas 1, R. Sanchez Moccia 1.

United States_A. Sessa 1.

Green Cards_A. Hoffman, United States, 7′. R. Sanchez Moccia, Argentina, 54′.

Yellow Cards_V. Raposo Ruiz de los Llanos, Argentina, 55′. V. Sauze Valdez, Argentina, 55′.

Red Cards_None.

Umpires_Aleisha Neumann, Australia. Wanri Venter, South Africa. Rachel Williams, Britain. Amber Church, New Zealand.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.