U.S. Track & Field Olympic Trials Results

Sunday At Hayward Field Eugene, Ore. Final M en’s Hammer Throw 1, Daniel Haugh, New York AC, 79.51m. 2, Rudy…

Sunday

At Hayward Field

Eugene, Ore.

Final

M

en’s

Hammer Throw

1, Daniel Haugh, New York AC, 79.51m. 2, Rudy Winkler, New York AC, 78.89. 3, Justin Stafford, Tracksmith/South Bay Athletic, 77.07. 4, Tyler Williams, Tracksmith, Garage Strength, 76.55. 5, Jordan Geist, Iron Wood TC, 76.30. 6, Tarik O’Hagan, Mississippi, 74.54. 7, Israel Oloyede, unattached, 74.32. 8, Alex Young, unattached, 73.63. 9, Trey Knight, unattached, 73.63. 10, Tyler Merkley, unattached, 72.86. 11, Morgan Shigo, Velaasa, 71.94. 12, Isaiah Rogers, Throw 1 Deep Club, 70.13.

High Jump

1, Shelby McEwen, Nike, 2.30m. 2, Caleb Snowden, Arkansas-Pine Bluff, 2.27. 3, Tyus Wilson, Nebraska, 2.24. 4, JuVaughn Harrison, Puma, 2.24. 5, Corvell Todd, unattached, 2.21. 6, Jaivon Harrison, Grand Valley State, 2.21. 6, Kyle rollins, Garden State TC, 2.21. 8, Tito Alofe, Harvard, 2.16. 10, Devin Loudermilk, Kansas, 2.16. 10, Earnest Sears, Nevada Gazelles, 2.16.

5000m

1, Grant Fisher, Nike, 13:08.85. 2, Abdihamid Nur, Nike, 13:09.01. 3, Parker Wolfe, North Carolina, 13:10.75. 4, Graham Blanks, New Balance, 13:12.61. 5, Dylan Jacobs, On, 13:17.26. 6, Sean McGorty, Nike/Bowerman TC, 13:18.27. 7, Cole Hocker, Nike, 13:20.99. 8, Ahmed Muhumed, HOKA NAZ Elite, 13:29.23. 9, Woody Kincaid, Nike, 13:31.40. 10, Olin Hacker, HOKA NAZ Elite, 13:32.10. 11, Morgan Beadlescomb, adidas, 13:37.69. 12, Cooper Teare, Nike, 13:42.50. 13, Willy Fink, Under Armour, 13:43.32. 14, Eric van der Els, ZAP Endurance, 13:50.66. 15, Kasey Knevebaard, Under Armour, 13:51.29. 16, Sam Prakel, adidas, 14:17.87.

800m

1, Bryce Hoppel, adidas, 1:42.77. 2, 2, Hobbs Kessler, adidas, 1:43.64. 3, Brandon Miller, Brooks/Brooks Beast TC, 1:43.97. 4, Josh Hoey, adidas, 1:44.12. 5, Jonah Koech, Under Armour, 1:44.32. 6, Shane Cohen, Virginia, 1:44.65. 7, Clayton Murphy, Nike, 1:44.80. 8, Abraham Alvarado, unattached, 1:44.90. 9, Tinoda Matsatsa, Georgetown, 1:45.70.

400m Hurdles

1, Rai Benjamin, Nike, 46.46. 2, CJ Allen, Asics, 47.81. 3, Trevor Bassitt, unattached, 47.82. 4, Chris Robinson, Alabama, 47.96. 5, James Smith, Arizona Flames TC, 49.18. 6, Aldrich Bailey, U.S. Army, 49.73. 7, David Kendziera, unattached, 49.84. 8, Khallifah Rosser, Nike, 53.18.

Triple Jump

1, Salif Mane, Fairleigh Dickinson, 17.52m. 2, Russell Robinson, Miami, 17.07. 3, Donald Scott, adidas, 16.87. 4, Omar Craddock, Arizona Cheetahs TC, 16.84. 5, Sean Dixon-Bodie, Florida, 16.80. 6, William Claye, New York AC, 16.73. 7, Chris Carter, unattached, 16.46. 8, James Carter, unattached, 16.36. 10, Christian Taylor, Nike, 16.32. 11, Brandon Green, Oklahoma, 16.26. 12, Kyvon Tatham, Florida State, 15.64.

Women’s

Pole Vault

1, Bridget Williams, unattached, 4.73m. 2, Katie Moon, Nike, 4.73. 3, Brynn King, Roberts Wesleyan, 4.73. 4, Sandi Morris, Puma, 4.68. 5, Amanda Moll, Washington, 4.63. 6, Hana Moll, Washington, 4.63. 7, Chloe Timberg, Rutgers, 4.63. 8, Gabriela Leon, Puma, 4.53. 9, Riley Felts, Charlotte, 4.43. 9, Riley Felts, unattached, 4.43. 9, Emily Grove, 4.43. 11, Rachel Baxter, unattached, 4.43. 11, Kristen Leland, unattached, 4.43. 13, Marissa Kalsey, unattached, 4.43.

Javelin Throw

1, Maggie Malone Hardin, New York AC, 64.58m., 2, Kara Winger, Tracksmith/NYAC, 62.94. 3, Madison Wiltrout, unattached, 61.17. 4, Avione Allgood, Throwers Respect, 57.52. 5, Maddie Harris, Nebraska, 56.21. 6, Evie Bliss, Bucknell, 55.82. 7, Jada Green, Colorado, 54.80. 8, Casey Bogues, Dayton, 53.68. 9, Shea Greene, Princeton, 53.57. 10, Skylar Ciccolini, Missouri, 48.38. 11, Julia Campezato, 48.05.

100m Hurdles

1, Masai Russell, Nike, 12.25. 2, Alaysha Johnson, More Sports MG, 12.31. 3, Grace Stark, adidas, 12.31. 4, Nia Ali, Nike, 12.37. 5, Tonea Marshall, Nike, 12.38. 6, Keni Harrison, adidas, 12.39. 7, Christina Clemons, Doritos, 12.61. 8, Talie Bonds, unattached, 12.85. 9, Alia Armstrong, LSU, 12.89.

1500m

1, Nikki Hiltz, lululemon, 3:55.33. 2, Emily Mackay, New Balance Boston, 3:55.90. 3, Elle St. Pierre, New Balance Boston, 3:55.99. 4, Sinclaire Johnson, Nike/Nike Union AC, 3:56.75. 5, Cory McGee, New Balance, 3:57.44. 6, Elise Cranny, Nike, 3:57.87. 7, Heather MacLean, New Balance/New Balance Boston, 3:58.31. 8, Helen Schlachtenhaufen, Nike, 3:59.71. 9, Dani Jones, New Balance, 4:04.14. 10, Christina Aragon, Nike/Bowerman, 4:06.54. 11, Addy Wiley, adidas, 4:06.59. 12, Maggi Congdon, Northern Arizona, 4:08.45.

400m Hurdles

1, Sydney McLaughlin-Levrone, New Balance, 50.65. 2, Anna Cockrell, Nike, 52.64. 3, Jasmine Jones, adidas, 52.77. 4, Shamier Little, adidas, 52.98. 5, Rachel Glenn, Arkansas, 53.46. 6, Dalilah Muhammad, Nike, 54.27. 7, Akala Garret, Texas, 55.01. 8, Cassandra Tate, unattached, 55.37. 9, Sydni Townsend, Houston, 55.47.

