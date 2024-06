U.S. Track & Field Olympic Trials Results

Saturday At Hayward Field Eugene, Ore. Final M en’s 20K Racewalk 1, Nick Christie, New York AC, 1:24:46. 2, Emmanuel…

Saturday

At Hayward Field

Eugene, Ore.

Final

M

en’s

20K Racewalk

1, Nick Christie, New York AC, 1:24:46. 2, Emmanuel Corvera, New York AC, 1:30:15. 3, Jordan Crawford, Raleigh Walkers, 1:30:52. 4, Jason Cherng, New England Walkers, 1:31:17. 5, Daniel Nehnevaj, Raleigh Walkers, 1:33:58. 6, John Risch, Q Elite, 1:35:52. 7, AJ Gruttadauro, Shore AC, 1:37:10. 8, Bricyn Healey, Raleigh Walkers, 1:38:07. 9, Joel Pfahler, Dayton TC, 1:39:34. 10, Nathan Limas, unattached, 1:40:12. 11, Jeremy Bloom, Raleigh Walkers, 1:40:51. 12, Michael Mannozzi, U.S. Air Force, 1:41:44. 13, Juan Montanez, unattached, 1:42:45. 14, Allen James, So Cal TC, 1:43:26. 15, Pablo Gomez, Tracksmith, 1:51:21. 16, Clayton Stoil, unattached, 1:51:31.

Discus Throw

1, Andrew Evans, unattached, 66.61m. 2, Sam Mattis, Nike, 66.07. 3, Joseph Brown, unattached, 65.79. 4, Reggie Jagers, Nike/U.S. Army, 65.75. 5, Turner Washington, unattached, 65.66. 6, Marcus Gustaveson, Velaasa, 65.39. 7, Brian Williams, Tracksmith, 65.03. 8, Jordan Roach, unattached, 62.24. 9, Mitchell Weber, Missouri, 61.55. 10, Jeff Williams, unattached, 61.08. 11, Dallin Shurts, BYU, 59.53. 12, Milton Ingraham, Miami, 57.36.

200m

1, Noah Lyles, adidas, 19.53. 2, Kenny Bednarek, Nike, 19.59. 3, Erriyon Knighton, adidas, 19.77. 4, Christian Coleman, Nike, 19.89. 5, Kyree King, Nike, 19.90. 6, Courtney Lindsey, Nike, 20.00. 7, Robert Gregory, Florida, 20.56. 8, Jeremy Curry, unattached, 20.57. 9, Jamarion Stubbs, Alabama St., 20.60.

Women’s

20K Racewalk

1, Robyn Stevens, JOMA/Wolfpack Running Club, 1:37:38. 2, Miranda Melville, New York AC, 1:39:38. 3, Michelle Rohl, Greater Philadelphia TC, 1:42:27. 4, Katie Burnett, Harrier TC, 1:43:44. 5, Stephanie Casey, Tracksmith/Harrier TC, 1:44:51. 6, Lydia McGranahan, unattached, 1:45:22. 7, Celina Lepe, New York AC, 1:46:47. 8, Talia Green, unattached, 1:51:04. 9, Ruby Ray, Walk USA, 1:54:15. 10, Katie Miale, New England Walkers, 1:54:44. 11, Victoria Heiser-Whatley, Caminata Elite TC, 1:54:46. 12, Marissa Sciotto, Marist, 1:55:21. 13, Jessica Heiser-Whatley, Caminata Elite TC, 1:58:37. 14, Angelina Colon, unattached, 2:00:01.

200m

1, Gabby Thomas, New Balance, 21.81. 2, Brittany Brown, adidas, 21.90. 3, McKenzie Long, adidas, 21.91. 4, Sha’Carri Richardson, Nike, 22.16. 5, Tamara Clark, adidas, 22.20. 21, Abby Steiner, Puma, 22.24. 7, Jenna Prandini, Puma, 22.58. 8, Jadyn Mays, Oregon, 22.60.

Long Jump

1, Tara Davis-Woodhall, lululemon/New York AC, 7m. 2, Jasmine Moore, Puma, 6.98. 3, Monae Nichols, Puma, 6.86. 4, Quanesha Burks, FP Movement, 6.80. 5, Lex Brown, Baylor, 6.77. 6 Nicole Warwick, Azusa Pacific, 6.61. 7, Madisen Richards, unattached, 6.59. 8, Tiffany Flynn, Tracksmith/Tracksmith Boston H, 6.52. 9, Morgan Smalls, LSU, 6.43. 10, Claire Bryant, Florida, 6.43. 11, Sydney Willits, Iowa St., 6.41. 12 Alyssa Jones, Stanford, 6.34.

Shot Put

1, Chase Jackson, Nike, 20.10m. 2, Raven Saunders, Nike, 19.90/ 3, Jaida Ross, Oregon, 19.60. 4, Adelaide Aquilla, unattached, 18.92. 5, Jessica Ramsey, adidas, 18.81. 6, Maggie Ewen, Nike, 18.62. 7, KeAyla Dove, unattached, 18.39. 8, Jessica Woodland, Iron Wood TC, 18.37. 9, Gabby McDonald Morris, Colorado St., 17.96. 10, Jalani Davis, Mississippi, 17.08. 11, Akaoma Odeluga, Mississippi, 17.08. 12, Mya Lesnar, Colorado St., 16.77.

10,000m

1, Weini Kelati, Under Armour/Dark Sky Distance, 31:41.07. 2, Parker Valby, Florida, 31:41.56 (31:41.553). 3, Karissa Schweizer, Nike/Bowerman TC, 31:41.56 (31:41.557). 4, Jessica McClain, Brooks, 32:04.57. 5, Amanda Vestri, Zap Endurance, 32:11.00. 6, Kellyn Taylor, Hoka Naz Elite, 32:12.02. 7, Maggie Montoya, Salomon, 32:13.26. 8, Erika Kemp, Brooks, 32:21.84. 9, Elena Henes, adidas, 32:25.17. 10, Keira D’Amato, Nike, 32:25.77. 11, Carrie Verdon, unattached, 32:28.07. 12, Natosha Rogers, Puma/Puma Elite Running, 32:28.70. 13, Katie Izzo, adidas, 32:30.31. 14, Susanna Sullivan, Brooks, 32:42.12. 15, Katrina Coogan, New Balance/New Balance Boston, 32:43.04. 16, Olivia Pratt, Hansons-Brooks Distance Projec, 32:44.42. 17, Emily Lipari, adidas, 32:52.99. 18, Amy Davis, Hansons-Brooks Distance Projec, 32:54.72. 19, Katie Camarena, Tinman Elite, 32:58.80. 20, Anne-Marie Blaney, Hansons-Brooks Distance Projec, 33:00.53. 21, Jessica Gockley-Day, unattached, 33:02.64. 22, Stephanie Bruce, Hoka Naz Elite, 33:32.62.

