2024 NBA Draft Selections

Wednesday, June 26

FIRST ROUND

1. Atlanta,

2. Washington,

3. a-Houston,

4. San Antonio,

5. Detroit,

6. Charlotte,

7. Portland,

8. b-San Antonio,

9. Memphis,

10. Utah,

11. Chicago,

12. c-Oklahoma City,

13. Sacramento,

14. d-Portland,

15. Miami,

16. Philadelphia,

17. Los Angeles Lakers,

18. Orlando,

19. e-Toronto,

20. Cleveland,

21. f-New Orleans,

22. Phoenix,

23. g-Milwaukee,

24. h-New York,

25. New York,

26. i-Washington,

27. Minnesota,

28. Denver,

29. j-Utah,

30. Boston,

Thursday, June 27

SECOND ROUND

31. k-Toronto,

32. l- Utah,

33. m-Milwaukee,

34. n-Portland,

35. San Antonio,

36. o-Indiana,

37. p-Minnesota,

38. q-New York,

39. r-Memphis,

40. s-Portland,

41. t-Philadelphia,

42. u-Charlotte,

43. Miami,

44. v-Houston,

45. Sacramento,

46. w-LA Clippers,

47. Orlando,

48. x-San Antonio,

49. y-Indiana,

50. z-Indiana,

51. aa-Washington,

52. bb-Golden State,

53. cc-Detroit,

54. dd-Boston,

55. ee-Los Angeles Lakers,

56. ff-Denver,

57. gg-Memphis,

58. hh-Dallas,

Proposed Trades

a-Houston from Brooklyn.

b-San Antonio from Toronto.

c-Oklahoma City from Houston.

d-Portland from Golden State via Boston and Memphis.

e-Toronto from Indiana.

f-New Orleans from Milwaukee.

g-Milwaukee from New Orleans.

h-New York from Dallas.

i-Washington from LA Clippers via Dallas and Oklahoma City.

j-Utah from Oklahoma City via Toronto and Indiana.

k-Toronto from Detroit via New York and LA Clippers.

l-Utah from Washington via Detroit and Brooklyn.

m-Milwaukee from Portland via Sacramento.

n-Portland from Charlotte via Denver, Oklahoma City and New Orleans.

o-Indiana from Toronto via Philadelphia, LA Clippers and Memphis.

p-Minnesota from Memphis via Los Angeles Lakers, Washington and Oklahoma City.

q-New York from Utah.

r-Memphis from Brooklyn via Houston.

s-Portland from Atlanta.

t-Philadelphia from Chicago via Boston, San Antonio and New Orleans.

u-Charlotte from Houston via Oklahoma City.

v-Houston from Golden State via Atlanta.

w-LA Clippers from Indiana via Memphis and Milwaukee.

x-San Antonio from Los Angeles Lakers via Memphis.

y-Indiana from Cleveland.

z-Indiana from New Orleans.

aa-Washington from Phoenix.

bb-Golden State from Milwaukee via Indiana.

cc-Detroit from New York via Philadelphia and Charlotte.

dd-Boston from Dallas via Sacramento.

ee-Los Angeles Lakers from LA Clippers.

ff-Denver from Minnesota via Oklahoma City.

gg-Memphis from Oklahoma City via Houston and Atlanta.

hh-Dallas from Boston via Charlotte,

