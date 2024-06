2024 NBA Draft Selections

Wednesday, June 26 FIRST ROUND 1. Atlanta, Zaccharie Risacher, f, (France). 2. Washington, Alex Sarr, c, (France). 3. a-Houston, Reed…

Wednesday, June 26

FIRST ROUND

1. Atlanta, Zaccharie Risacher, f, (France).

2. Washington, Alex Sarr, c, (France).

3. a-Houston, Reed Sheppard, g, Kentucky.

4. San Antonio, Stephon Castle, g, UConn.

5. Detroit, Ron Holland II, f, G-League Ignite.

6. Charlotte, Tidjane Salaun, f, (France).

7. Portland, Donovan Clingan, c, UConn.

8. b-Minnesota (from San Antonio via Toronto) Rob Dillingham, g, Kentucky.

9. Memphis, Zach Edey, c, Purdue.

10. Utah, Cody Williams, f, Colorado.

11. Chicago, Matas Buzelis, f, G-League Ignite.

12. c-Oklahoma City, Nikola Topic, g, (Serbia).

13. Sacramento, Devin Carter, g, Providence.

14. d-Washington (from Portland via Golden State, Boston and Memphis) Carlton ‘Bub’ Carrington, g, Pittsburgh.

15. Miami, Kel’el Ware, c, Indiana.

16. Philadelphia, Jared McCain, g, Duke.

17. Los Angeles Lakers, Dalton Knecht, f, Tennessee.

18. Orlando, Trista da Silva, f, Colorado.

19. e-Toronto, Ja’Kobe Walter, f, Baylor.

20. Cleveland, Jaylon Tyson, f, California.

21. f-New Orleans, Yves Missi, c, Baylor.

22. Phoenix, DaRon Holmes II, c, Dayton.

23. g-Milwaukee, AJ Johnson, g, Southern California Academy.

24. h-Washington (from New York via Dallas) Kyshawn George, f, Miami.

25. New York, Pacome Dadiet, f, (France).

26. i-Oklahoma City (from New York via Washington, LA Clippers, Dallas and Oklahoma City) Dillon Jones, f, Weber State.

27. Minnesota, Terrence Shannon Jr., f, Illinois.

28. Phoenix, (from Denver) Ryan Dunn, f, Virginia.

29. j-Utah, Isaiah Collier, g, Southern Cal.

30. Boston, Baylor Scheierman, f, Creighton.

Thursday, June 27

SECOND ROUND

31. Toronto (from Detroit via New York and L.A. Clippers), Jonathan Mogbo, c, San Francisco.

32. Utah (from Washington via Detroit and Brooklyn), Kyle Filipowski, c, Duke.

33. Milwaukee (from Portland), Tyler Smith, f, G-League Ignite.

34. k-Portland (from Charlotte via Denver, Oklahoma City and New Orleans), Tyler Kolek, g, Marquette.

35. l-San Antonio, Johnny Furphy, g, Kansas.

36. l-Indiana (from Toronto via Philadelphia, L.A. Clippers and Memphis), Juan Nunez, g, Spain.

37. m-Minnesota (from Memphis via L.A. Lakers, Washington and Oklahoma City), Bobi Klintman, f, Sweden.

38. n-New York (from Utah), Ajay Mitchell, g, Santa Barbara.

39. Memphis (from Brooklyn via Houston), Jaylen Wells, g, Washington State.

40. o-Portland (from Atlanta), Osasere Ighodaro, f, Marquette.

41. Philadelphia (from Chicago via Boston, San Antonio and New Orleans), Adem Bona, c, UCLA.

42. Charlotte (from Houston via Oklahoma City), KJ Simpson, g, Colorado.

43. p-Miami, Nikola Djurisic, g, Serbia.

44. q-Houston (from Golden State via Atlanta), Pelle Larson, g, Arizona.

45. r-Sacramento, Jamal Shead, g, Houston.

46. Los Angeles Clippers (from Indiana via Memphis and Milwaukee), Cameron Christie, g, Minnesota.

47. s-Orlando, Antonio Reeves, g, Kentucky.

48. San Antonio (from L.A. Lakers and Memphis), Harrison Ingram, f, North Carolina.

49. Indiana (from Cleveland), Tristen Newton, g, UConn.

50. Indiana (from New Orleans), Enrique Freeman, f, Akron.

51. t-Washington (from Phoenix), Melvin Ajinca, g, France.

52. u-Golden State (from Milwaukee and Indiana), Quinten Post, c, Boston College.

53. v-Detroit (from New York via Philadelphia and Charlotte), Cam Spencer, g, UConn.

54. Boston (from Dallas via Sacramento), Anton Watson, f, Gonzaga.

55. Los Angeles Lakers (from L.A. Clippers), Bronny James, g, Southern Cal.

56. w-Denver (from Minnesota via Oklahoma City), Kevin McCullar Jr., f, Kansas.

57. x-Memphis (from Oklahoma City via Houston and Atlanta), Ulrich Chomche, f, Cameroon.

58. y-Dallas (from Boston via Charlotte), Ariel Hukporti, c, Germany.

Phoenix and Philadelphia forfeited their second-round picks due to League penalty.

Proposed Trades

a-Houston from Brooklyn.

b-San Antonio from Toronto.

c-Oklahoma City from Houston.

d-Portland from Golden State via Boston and Memphis.

e-Toronto from Indiana.

f-New Orleans from Milwaukee.

g-Milwaukee from New Orleans.

h-New York from Dallas.

i-Washington from LA Clippers via Dallas and Oklahoma City.

j-Utah from Oklahoma City via Toronto and Indiana.

k-Portland to New York.

l-San Antonio to Indiana.

m-Minnesota to Detroit.

n-New York to Oklahoma City.

o-New York to Phoenix.

p-Miami to Atlanta.

q-Houston to Miami via Atlanta.

r-Sacramento to Toronto.

s-Orlando to New Orleans.

t-Washington to New York.

u-Golden State to Oklahoma City via Portland.

v-Detroit to Memphis via Minnesota.

w-Denver to New York via Phoenix.

x-Memphis to Toronto via Minnesota.

y-Dallas to New York.

