Charles Schwab Challenge Scores

Saturday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Third Round

Davis Riley 66-64-66—196 Scottie Scheffler 72-65-63—200 Hayden Buckley 67-65-69—201 Pierceson Coody 67-65-69—201 Robby Shelton 67-68-67—202 Tony Finau 66-69-68—203 Keegan Bradley 68-66-70—204 Sungjae Im 70-64-70—204 Collin Morikawa 68-69-67—204 Kevin Tway 69-66-69—204 Rickie Fowler 70-69-66—205 Tom Kim 69-68-68—205 Min Woo Lee 69-68-68—205 David Lipsky 70-69-66—205 Keith Mitchell 72-67-66—205 Sepp Straka 68-66-71—205 Alejandro Tosti 69-69-67—205 Ryan Fox 68-67-71—206 Seonghyeon Kim 66-71-69—206 Denny McCarthy 70-66-70—206 J.T. Poston 68-69-69—206 Adam Scott 69-68-69—206 Davis Thompson 70-70-66—206 Gary Woodland 72-64-70—206 Brian Harman 66-69-72—207 Billy Horschel 69-71-67—207 Mac Meissner 71-70-66—207 Ryan Moore 69-68-70—207 C.T. Pan 69-70-68—207 Patrick Rodgers 72-67-68—207 Justin Rose 70-71-66—207 Joel Dahmen 70-70-68—208 Cameron Davis 69-70-69—208 Lee Hodges 72-70-66—208 Kevin Kisner 71-71-66—208 Martin Laird 66-73-69—208 Ben Martin 69-70-69—208 Chandler Phillips 70-69-69—208 Zach Johnson 68-70-71—209 Si Woo Kim 71-71-67—209 Matthew NeSmith 69-68-72—209 Aaron Rai 71-71-67—209 Ben Silverman 69-73-67—209 Jordan Spieth 71-67-71—209 Adam Svensson 70-71-68—209 Brendon Todd 68-70-71—209 Daniel Berger 69-70-71—210 Christiaan Bezuidenhout 68-72-70—210 Doug Ghim 69-71-70—210 Lucas Glover 69-70-71—210 Matt Kuchar 68-69-73—210 Kyoung-Hoon Lee 71-68-71—210 Kevin Yu 69-69-72—210 Joseph Bramlett 69-70-72—211 Thomas Detry 69-71-71—211 Tom Hoge 71-69-71—211 Webb Simpson 69-67-75—211 Nick Hardy 72-70-70—212 Maverick McNealy 70-72-70—212 Troy Merritt 70-72-70—212 Vincent Norrman 72-70-70—212 Victor Perez 70-71-71—212 Parker Coody 70-72-71—213 Mark Hubbard 71-71-71—213 Austin Smotherman 72-69-72—213 Callum Tarren 67-74-72—213 Charley Hoffman 65-75-74—214 Peter Malnati 72-69-73—214 Tyler Duncan 71-69-75—215 Emiliano Grillo 74-68-73—215 Kevin Streelman 71-70-74—215

