Corales Puntacana Championship Par Scores

Thursday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

First Round

Wesley Bryan 31-32—63 -9 Parker Coody 32-34—66 -6 Charley Hoffman 33-33—66 -6 Chan Kim 31-35—66 -6 Justin Lower 33-33—66 -6 Troy Merritt 33-33—66 -6 Pierceson Coody 32-35—67 -5 Billy Horschel 33-34—67 -5 Adam Long 34-33—67 -5 Ben Martin 32-35—67 -5 Taylor Pendrith 33-34—67 -5 Callum Tarren 31-36—67 -5 Davis Thompson 33-34—67 -5 Jorge Campillo 33-35—68 -4 Rafael Campos 32-36—68 -4 Zecheng Dou 34-34—68 -4 Kevin Dougherty 31-37—68 -4 Harrison Endycott 33-35—68 -4 Harry Higgs 34-34—68 -4 Seonghyeon Kim 32-36—68 -4 Peter Kuest 33-35—68 -4 Greyson Sigg 32-36—68 -4 Alex Smalley 33-35—68 -4 Kevin Tway 34-34—68 -4 Jhonattan Vegas 32-36—68 -4 Tyson Alexander 35-34—69 -3 Ryan Armour 33-36—69 -3 Jacob Bridgeman 35-34—69 -3 Trace Crowe 34-35—69 -3 MJ Daffue 35-34—69 -3 Adrien Dumont De Chassart 33-36—69 -3 Alex Fitzpatrick 35-34—69 -3 Scott Gutschewski 33-36—69 -3 Bill Haas 32-37—69 -3 Paul Haley 33-36—69 -3 Rico Hoey 36-33—69 -3 Mark Hubbard 34-35—69 -3 George McNeill 34-35—69 -3 Matthew NeSmith 35-34—69 -3 Henrik Norlander 33-36—69 -3 Austin Smotherman 34-35—69 -3 Jimmy Stanger 32-37—69 -3 Kyle Stanley 34-35—69 -3 Sam Stevens 34-35—69 -3 Robert Streb 34-35—69 -3 Jimmy Walker 34-35—69 -3 Daniel Berger 33-37—70 -2 Patrick Fishburn 35-35—70 -2 Chris Gotterup 35-35—70 -2 Blaine Hale 35-35—70 -2 Jim Herman 34-36—70 -2 Joe Highsmith 35-35—70 -2 Sung Kang 35-35—70 -2 Michael Kim 35-35—70 -2 Patton Kizzire 35-35—70 -2 Nate Lashley 36-34—70 -2 Mac Meissner 35-35—70 -2 Francesco Molinari 34-36—70 -2 Alex Noren 32-38—70 -2 Jeff Overton 35-35—70 -2 Ryan Palmer 37-33—70 -2 Victor Perez 34-36—70 -2 Chez Reavie 35-35—70 -2 Sam Ryder 35-35—70 -2 Matti Schmid 34-36—70 -2 Sang-Moon Bae 35-36—71 -1 Ricky Barnes 34-37—71 -1 Jonathan Byrd 33-38—71 -1 Ryan Celano 35-36—71 -1 Erik Compton 34-37—71 -1 Joel Dahmen 34-37—71 -1 Joseph Deraney 34-37—71 -1 Nicolas Echavarria 34-37—71 -1 Doug Ghim 33-38—71 -1 Max Greyserman 35-36—71 -1 James Hahn 34-37—71 -1 Thriston Lawrence 34-37—71 -1 Kyoung-Hoon Lee 33-38—71 -1 William McGirt 35-36—71 -1 Sean O’Hair 33-38—71 -1 Aaron Rai 35-36—71 -1 Brian Stuard 33-38—71 -1 Justin Suh 36-35—71 -1 Richy Werenski 36-35—71 -1 Vince Whaley 35-36—71 -1 Tom Whitney 35-36—71 -1 Carl Yuan 37-34—71 -1 Joseph Bramlett 34-38—72 E Bud Cauley 37-35—72 E Kevin Chappell 35-37—72 E Tyler Duncan 36-36—72 E Cody Gribble 36-36—72 E Ben Griffin 35-37—72 E Juan Jose Guerra 36-36—72 E Justin Hicks 36-36—72 E Garrick Higgo 37-35—72 E Andrew Landry 36-36—72 E Thomas Longbella 34-38—72 E Scott Piercy 35-37—72 E Roger Sloan 36-36—72 E Hayden Springer 36-36—72 E Josh Teater 35-37—72 E Nick Watney 36-36—72 E Kevin Yu 32-40—72 E Brandon Berry 35-38—73 +1 Ryan Brehm 35-38—73 +1 Hayden Buckley 34-39—73 +1 Wilson Furr 38-35—73 +1 Tommy Gainey 37-36—73 +1 Lanto Griffin 35-38—73 +1 Nick Hardy 37-36—73 +1 Nicolai Hojgaard 37-36—73 +1 Russell Knox 36-37—73 +1 Ben Kohles 36-37—73 +1 David Lipsky 36-37—73 +1 Ryan McCormick 38-35—73 +1 Raul Pereda 36-37—73 +1 D.A. Points 34-39—73 +1 Braden Shattuck 39-34—73 +1 Ben Silverman 35-38—73 +1 Austin Cook 35-39—74 +2 Chase Johnson 38-36—74 +2 Chad Ramey 37-37—74 +2 Julio Santos 37-37—74 +2 Brandon Wu 36-38—74 +2 Rory Sabbatini 38-37—75 +3 Herman Wibe Sekne 38-37—75 +3 Paul Barjon 39-38—77 +5 Willy Pumarol 37-40—77 +5 Martin Trainer 36-41—77 +5 Carson Young 36-41—77 +5 Hiram Silfa 39-41—80 +8

