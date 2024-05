Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

Friday At TPC Sugarloaf Duluth, Ga. Purse: $2 million Yardage: 7,179; Par: 72 First Round Steven Alker 33-32—65 Doug Barron…

Friday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,179; Par: 72

First Round

Steven Alker 33-32—65 Doug Barron 33-32—65 Shane Bertsch 33-33—66 Tim Petrovic 33-33—66 Paul Broadhurst 34-33—67 Richard Green 33-34—67 John Senden 32-35—67 K.J. Choi 34-34—68 Ken Duke 34-34—68 Paul Goydos 33-35—68 Lee Janzen 35-33—68 Jesper Parnevik 33-35—68 Kevin Sutherland 35-33—68 David Toms 34-34—68 Steve Allan 34-35—69 Woody Austin 35-34—69 Thomas Bjorn 36-33—69 Retief Goosen 37-32—69 Kenny Perry 35-34—69 Jeff Sluman 35-34—69 Olin Browne 33-37—70 Chris DiMarco 36-34—70 Miguel Angel Jimenez 36-34—70 Gene Sauers 34-36—70 Charlie Wi 36-34—70 Y.E. Yang 37-33—70 Stephen Ames 34-37—71 David Branshaw 33-38—71 Stewart Cink 36-35—71 Scott Dunlap 36-35—71 Billy Mayfair 36-35—71 Alex Cejka 36-36—72 Brian Gay 36-36—72 Ricardo Gonzalez 33-39—72 Mark Hensby 37-35—72 Tim Herron 35-37—72 Rob Labritz 35-37—72 Tom Lehman 36-36—72 Rocco Mediate 36-36—72 Scott Parel 35-37—72 Brett Quigley 35-37—72 Heath Slocum 36-36—72 Mario Tiziani 35-37—72 Kirk Triplett 35-37—72 Duffy Waldorf 36-36—72 David Bransdon 35-38—73 Darren Clarke 39-34—73 John Huston 37-36—73 Thongchai Jaidee 37-36—73 Jeff Maggert 36-37—73 David McKenzie 36-37—73 Ken Tanigawa 37-36—73 Esteban Toledo 36-37—73 Billy Andrade 38-36—74 Stuart Appleby 39-35—74 Cameron Beckman 36-38—74 Clark Dennis 34-40—74 Joe Durant 38-36—74 David Frost 36-38—74 Robert Karlsson 38-36—74 David Mathis 38-36—74 Scott McCarron 37-37—74 Tom Pernice 38-36—74 Paul Stankowski 35-39—74 Michael Wright 39-35—74 Glen Day 39-36—75 Steve Flesch 36-39—75 Fred Funk 36-39—75 Jay Haas 39-36—75 Vijay Singh 38-38—76 Boo Weekley 40-36—76 Timothy O’Neal 37-40—77 Dicky Pride 34-43—77 Wes Short 39-38—77 Dennis Hendershott 38-40—78 Larry Mize 39-39—78 David Duval 40-39—79 Jason Bohn 40-41—81

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.