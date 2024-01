Australian Open Results

Thursday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD38,923,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open…

Listen now to WTOP News

Thursday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD38,923,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Alex Michelsen, United States, def. Jiri Lehecka (32), Czech Republic, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Casper Ruud (11), Norway, def. Max Purcell, Australia, 6-3, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 7-6 (7).

Alexander Zverev (6), Germany, def. Lukas Klein, Slovakia, 7-5, 3-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (7).

Cameron Norrie (19), Britain, def. Giulio Zeppieri, Italy, 3-6, 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.

Tommy Paul (14), United States, def. Jack Draper, Britain, 6-2, 3-6, 6-3, 7-5.

Nuno Borges, Portugal, def. Alejandro Davidovich Fokina (23), Spain, 7-6 (7), 6-3, 6-3.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Jan-Lennard Struff (24), Germany, 6-4, 1-6, 7-6 (5), 1-6, 7-6 (9).

Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-7 (3), 6-3, 7-6 (3).

Juncheng Shang, China, def. Sumit Nagal, India, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4.

Tallon Griekspoor (28), Netherlands, def. Arthur Fils, France, 3-6, 6-1, 7-5, 6-4.

Ugo Humbert (21), France, def. Zhang Zhizhen, China, 6-2, 5-7, 6-1, 7-6 (3).

Grigor Dimitrov (13), Bulgaria, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Arthur Cazaux, France, def. Holger Rune (8), Denmark, 7-6 (4), 6-4, 4-6, 6-3.

Felix Auger-Aliassime (27), Canada, def. Hugo Grenier, France, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2.

Women’s Singles

Second Round

Anna Kalinskaya, Russia, def. Arantxa Rus, Netherlands, 6-1, 7-5.

Linda Noskova, Czech Republic, def. McCartney Kessler, United States, 6-3, 1-6, 6-4.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Danielle Collins, United States, 6-4, 3-6, 6-4.

Oceane Dodin, France, def. Martina Trevisan, Italy, 6-4, 6-4.

Jasmine Paolini (26), Italy, def. Tatjana Maria, Germany, 6-2, 6-3.

Clara Burel, France, def. Jessica Pegula (5), United States, 6-4, 6-2.

Sloane Stephens, United States, def. Daria Kasatkina (14), Russia, 4-6, 6-3, 6-3.

Zheng Qinwen (12), China, def. Katie Boulter, Britain, 6-3, 6-3.

Elina Svitolina (19), Ukraine, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-1, 6-3.

Emma Navarro (27), United States, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 4-6, 6-3, 6-3.

Wang Yafan, China, def. Emma Raducanu, Britain, 6-4, 4-6, 6-4.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-3, 2-6, 6-4.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-3, 6-2.

Anna Blinkova, Russia, def. Elena Rybakina (3), Kazakhstan, 6-4, 4-6, 7-6 (20).

Men’s Doubles

First Round

John Millman and Edward Winter, Australia, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and Marcus Daniell, New Zealand, 6-7 (3), 6-2, 7-6 (12).

Nikola Mektic, Croatia, and Wesley Koolhof (14), Netherlands, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 7-6 (4), 2-6, 6-3.

Francisco Cabral, Portugal, and Henry Patten, Britain, def. Adam Walton and Tristan Schoolkate, Australia, 6-3, 6-7 (6), 7-6 (4).

Sebastian Ofner, Austria, and Alexandre Muller, France, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, and Sebastian Baez, Argentina, 6-4, 6-2.

Marton Fucsovics and Fabian Marozsan, Hungary, def. N. Vijay Sundar Prashanth and Anirudh Chandrasekar, India, 6-3, 6-4.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (10), El Salvador, def. Hendrik Jebens and Constantin Frantzen, Germany, 7-6 (5), 6-3.

Rohan Bopanna, India, and Matthew Ebden (2), Australia, def. James Duckworth and Marc Polmans, Australia, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (2).

Albano Olivetti, France, and Andre Goransson, Sweden, def. Andrew Harris and Blake Ellis, Australia, 6-1, 7-5.

Harri Heliovaara, Finland, and John Peers, Australia, def. Luke Saville and Alex Bolt, Australia, 6-3, 7-6 (4).

Denys Molchanov, Ukraine, and Nikola Cacic, Serbia, def. Yoshihito Nishioka and Ben McLachlan, Japan, 3-6, 6-3, 7-5.

Yannick Hanfmann and Dominik Koepfer, Germany, def. Christopher Eubanks and Ben Shelton, United States, 6-4, 6-4.

Women’s Doubles

First Round

Alexandra Panova, Russia, and Cristina Bucsa, Spain, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, and Marie Bouzkova (12), Czech Republic, 6-2, 2-6, 6-4.

Zhu Lin, China, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (7), Australia, 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Caroline Dolehide and Peyton Stearns, United States, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and Viktoria Hruncakova, Slovakia, 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Giuliana Olmos (10), Mexico, def. Asia Muhammad and Sofia Kenin, United States, 6-7 (5), 6-3, 7-5.

Makoto Ninomiya and Eri Hozumi (16), Japan, def. Sophie Chang and Alycia Parks, United States, 4-6, 7-5, 7-6 (5).

Desirae Krawczyk, United States, and Ena Shibahara (6), Japan, def. Irina Khromacheva, Russia, and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, 6-1, 6-4.

Demi Schuurs, Netherlands, and Luisa Stefani (9), Brazil, def. Sorana Cirstea, Romania, and Donna Vekic, Croatia, 6-2, 7-5.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens (2), Belgium, def. Yanina Wickmayer and Greet Minnen, Belgium, 6-2, 6-1.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (4), New Zealand, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, and Ashlyn Krueger, United States, 6-1, 7-5.

Iryna Shymanovich, Belarus, and Elina Avanesyan, Russia, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Danielle Collins, United States, 2-6, 6-4, 6-1.

Laura Siegemund, Germany, and Barbora Krejcikova (5), Czech Republic, def. Petra Martic, Croatia, and Katie Boulter, Britain, 6-2, 6-1.

Elixane Lechemia, France, and Tamara Korpatsch, Germany, def. Clara Burel and Diane Parry, France, 7-6 (5), 6-3.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.