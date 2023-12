College Football National Signings

Clemson Christian Bentancur, te, 6-5, 240, Marian Central Catholic, Woodstock, Ill. Sammy Brown, lb, 6-2, 230, Jefferson, Jefferson, Ga. Hevin…

Clemson

Christian Bentancur, te, 6-5, 240, Marian Central Catholic, Woodstock, Ill.

Sammy Brown, lb, 6-2, 230, Jefferson, Jefferson, Ga.

Hevin Brown-Shuler, dl, 6-4, 290, Pace Academy, Atlanta, Ga.

C.J. Kubah-Taylor, lb, 6-3, 220, Good Counsel, Onley, Md.

Noah Dixon, s, 6-2, 185, Troup County, Lagrange, Ga.

Elyjah Thurmon, ol, 6-2, 285, Bradwell Institute, Hinesville, Ga.

David Eziomume, rb, 6-1, 205, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Tavoy Feagin, cb, 5-11, 165, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Corian Gipson, cb, 6-0, 170, Lancaster, Lancaster, Texas

Ashton Hampton, s, 6-2, 190, Florida State Univ. School, Tallahassee, Fla.

Nolan Hauser, K, 6-1, 180, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Ricardo Jones, s, 6-3, 200, Northside, Warner Robins, Ga.

Adam Kissayi, edge, 6-7.5, 230, Heritage, Palm Bay, Fla.

Mason Wade, OT , 6-5, 290, Loudoun Valley, Purdellville, Va.

Darien Mayo, dl, 6-7, 250, Good Counsel, Olney, Md.

TJ Moore, wr,, 6-3, 190, Tampa Catholic, Tampa, Fla.

Ronan O’Connell, ol, 6-4.5, 290, Fred J Page, Franklin, Tenn.

Champ Thompson, dl, 6-3, 275, Meadowcreek, Norcross, Ga.

Bryant Wesco, wr, 6-2, 170, Midlothian, Midlothian, Texas

Drew Woodaz, lb, 6-3, 200, Jesuit, Tampa, Fla.

Watson Young, ol, 6-3, 280, D W Daniel, Central, S.C.

Colorado

Eric Brantley, dl, 6-2, 250, Valdosta, Valdosta, Ga.

Brandon Davis-Swain, dl, 6-3, 263, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Zycarl Lewis, wr, 5-10, 160, Venice, Venice, Fla.

Chidozie Nwankwo, dt, 5-11, 290, Foster, Houston, Texas

Kamron Mikell, ath, 6-1, 181, Statesboro, Statesboro, Ga.

Drelon Miller, wr, 6-0, 190, Silsbee, Silsbee, Texas

Micah Welch, rb, 5-9, 210, Baldwin, Milledgeville, Ga.

Omar White, dl, 6-3, 307, Valdosta, Leesburg, Ga.

Duke

Gemyel Allen, ol, 6-3, 305, Mountain View, Lawrenceville, Ga.

Robert Bourdon, ol, 6-6, 292, Collierville, Collierville, Tenn.

Derrick Brown Jr., lb, 6-3, 225, Avon Old Farms, Avon, Conn.

Landan Callahan, ath, 5-11, 170, Reagan, Pfafftown, N.C.

Jaylen Carl, dl, 6-4, 250, Southwest Guilford, High Point, N.C.

Kyren Condoll, cb, 6-2, 180, Rancho Cucamonga, Rancho Cucamonga, Calif.

Ryan Daly, dl, 6-0, 265, Venice, Venice, Fla.

Brett Elliott, te, 6-5, 227, Buckingham Browne & Nichols School, Cambridge, Mass.

Da’Vontae Floyd, ath, 5-10.5, 175, Maury, Norfolk, Va.

Zach Jackson, cb, 6-0, 170, Holy Innocents Episcopal School, Atlanta, Ga.

Jayden Moore, wr, 5-9, 165, Loyola Blakefield, Towson, Md.

Tyshon Reed Jr, edge, 6-4, 225, Colquitt County, Moultrie, Ga.

Jack Small, ol, 6-6.5, 285, Northern Valley Regional, Old Tappan, N.J.

Bradley Smith, ol, 6-3, 290, Woodward Academy, Newnan, Ga.

Kobe Smith, edge, 6-3, 195, Red Bank, Chattanooga, Tenn.

Montreze Smith, lb, 5-11, 200, Carrollton, Carrollton, Ga.

Chase Tyler, ath, 6-3, 165, Hiram, Hiram, Ga.

Florida

Tawaski “TJ” Abrams, wr, 5-10, 190, Dunbar, Fort Myers, Fla.

Jadan Baugh, ath, 6-1, 225, Columbia, Decatur, Ga.

Michai Boireau, dl, 6-5, 394, Creekside, Hampton, Ga.

Aaron Chiles, lb, 6-3, 227, Our Lady Good Counsel, Olney, Md.

Kahnen Daniels, rb, 5-11, 191, West Point, West Point, Miss.

Josiah Davis, s, 6-1, 182, Berrien, Nashville, Ga.

Teddy Foster, cb, 6-1, 215, Cardinal Mooney, Sarasota, Fla.

Myles Graham, lb, 6-1, 215, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Jerrae Hawkins, wr, 5-9, 160, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Amir Jackson, te, 6-5, 220, Portal, Portal, Ga.

DJ Lagway, qb, 6-2, 225, Willis, Willis, Texas

Marcus Mascoll, ol, 6-5, 285, South Gwinnett, Snellville, Ga.

LJ McCray, dl, 6-6, 260, Mainland, Daytona Beach, Fla.

Noel Portnjagin, ol, 6-5, 334, PPI Recruits, Germany

Greg Smith, db, 6-3, 191, Sumner, Sun City Center, Fla.

Brien Taylor Jr., edge, 6-5, 281, Cypress Falls-Blinn College, Houston, Texas

Fletcher Westphal, ol, 6-8, 334, Tuscarora, Leesburg, Va.

Mike Williams, ol, 6-6, 308, Charles Herbert Flowers, Upper Marlboro, Md.

Florida St.

B.J. Gibson, ath, 6, 188, Rochelle, Ga, Wilcox County

Cai Bates, cb, 6-1.5, 180, Edgewater, Orlando, Fla.

Jonathan Daniels, ol, 6-3, 280, Pine Forest, Pensacola, Fla.

Micahi Danzy, ath, 6-1, 175, Florida State Univ. School, Tallahassee, Fla.

Kameron Davis, rb, 5-10, 200, Dougherty, Albany, Ga.

Jamorie Flagg, dl, 6-3, 300, Booker T. Washington, Miami, Fla.

Camdon Frier, wr, 5-11.5, 175, Columbia, Lake City, Fla.

Timir Hickman-Collins, lb, 6-1, 218, Indian Land, Fort Mill, S.C.

DD Holmes, dl, 6-6, 250, Gonzaga, Washington, District of Columbia

Jamari Howard, cb, 6-2, 175, Norland, Miami, Fla.

Tye Hylton, ol, 6-4, 270, Oviedo, Oviedo, Fla.

Manasse Itete, ol, 6-5, 290, Central Catholic, Modesto, Calif.

Ricky Knight III, ath, 6-0, 168, Cardinal Newman, West Palm Beach, Fla.

Luke Kromenhoek, qb, 6-4, 185, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Charles Lester III, cb, 6-1, 171, Venice, Venice, Fla.

Lawayne McCoy, ath, 6-0, 170, Miami Central, Miami, Fla.

Elijah Moore, wr, 6-4.5, 200, Good Counsel, Olney, Md.

Jayden Parrish, lb, 6-1, 210, Atlantic, Delray Beach, Fla.

Landen Thomas, te, 6-4, 235, Colquitt County, Moultrie, Ga.

Jayden Todd, ol, 6-6, 315, West Laurens, Dublin, Ga.

Jake Weinberg, K, 5-10, 160, American Heritage B-D, Delray Beach, Fla.

Georgia

KJ Bolden, s, 6-1, 185, Buford, Buford, Ga.

Chauncey Bowens, rb, 5-11, 219, The Benjamin School, North Palm Beach, Fla.

Daniel Calhoun, ol, 6-6.5, 365, Walton, Marietta, Ga.

Chris Cole, lb, 6-3, 210, Salem, Salem, Va.

Nyier Daniels, ol, 6-8, 360, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Marques Easley, ol, 6-5.5, 335, Kankakee, Kankakee, Ill.

Ondre Evans, cb, 6-0.5, 183, CPA, Nashville, Tenn.

Nate Frazier, rb, 5-11, 208, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Justin Greene, dl, 6-4.5, 260, Mountain View, Lawrenceville, Ga.

Marcus Harrison, ol, 6-7.5, 336, St. Francis, Hamburg, N.Y.

Colton Heinrich, te, 6-3.5, 232, Cardinal Gibbons, Fort Lauderdale, Fla.

Nasir Johnson, dl, 6-4.5, 300, Dublin, Dublin, Ga.

Quintavious Johnson, lb, 6-4, 255, Mays, Atlanta, Ga.

Joseph Jonah-Ajonye, dl, 6-4, 275, Oak Ridge, Conroe, Texas

Demello Jones, s, 6-1, 176, Swainsboro, Swainsboro, Ga.

Kristopher Jones, lb, 6-2, 220, Fairfax, Fairfax, Va.

Drew Miller, P, 6-2, 195, Mediapolis, Mediapolis, Iowa

Nnamdi Ogboko, dl, 6-4, 335, South Garner, Garner, N.C.

Dwight Phillips Jr., rb, 5-11, 170, Pebblebrook, Mableton, Ga.

Ryan Puglisi, qb, 6-3, 205, Avon Old Farms, Avon, Conn.

Jaden Reddell, te, 6-4, 233, Raymore-Peculiar, Peculiar, Mo.

Ellis Robinson IV, cb, 6-1, 185, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jordan Thomas, dl, 6-5, 296, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.

Malachi Toliver, ol, 6-5.5, 320, Cartersville, Cartersville, Ga.

Michael Uini, ol, 6-7, 335, Copperas Cove, Copperas Cove, Texas

Sacovie White, ath, 5-8, 170, Cass, Cartersville, Ga.

Justin Williams, lb, 6-2, 205, Oak Ridge, Conroe, Texas

Georgia Tech

Santana Alo-Tupuola, ol, 6-1, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jordan Boyd, lb, 6-3, 220, Silver Bluff, Aiken, S.C.

Amontrae Bradford, edge, 6-5, 237, Statesboro, Statesboro, Ga.

Tah’j Butler, lb, 6-2, 215, Edna Karr, New Orleans, La.

Isiah Canion, wr, 6-3, 190, Warner Robins, Warner Robins, Ga.

Anthony Carrie, rb, 6-0, 195, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Nehemiah Chandler, cb, 6-1, 165, Wakulla, Crawfordville, Fla.

Caleb Dozier, ath, 6-3, 225, Headland, Headland, Ala.

Jordan Floyd, ol, 6-5.5, 295, Parkview, Lilburn, Ga.

Cedric Franklin, s, 6-1, 180, Kell, Marietta, Ga.

Kai Greer, ol, 6-6, 285, Marvin Ridge, Waxhaw, N.C.

Luke Harpring, te, 6-3, 210, Marist School, Atlanta, Ga.

Trey Horne, ath, 6-3, 180, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Uche Iloh, dl, 6-6, 245, Mcintosh, Peachtree City, Ga.

Graham Knowles, qb, 6-7, 220, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Trelain Maddox, ath, 6-1, 205, Parkview, Lilburn, Ga.

Landen Marshall, dl, 6-3, 290, Andalusia, Andalusia, Ala.

Harrison Moore, ol, 6-4, 260, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Aaron Philo, qb, 6-2, 200, Prince Avenue Christian School, Bogart, Ga.

David Prince, te, 6-4, 220, Glynn Academy, Brunswick, Ga.

Christian Pritchett, s, 6-3, 180, St. Augustine, New Orleans, La.

Jameson Riggs, ol, 6-4.5, 300, Hiram, Hiram, Ga.

