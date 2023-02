NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 13 802 4,254 37 327.2 Army 12 648 3,473 38…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 13 802 4,254 37 327.2 Army 12 648 3,473 38 289.4 Mississippi 13 614 3,336 33 256.6 Navy 12 708 2,894 22 241.2 Michigan 14 600 3,345 41 238.9 UCLA 13 514 3,097 36 238.2 Arkansas 13 605 3,075 27 236.5 UAB 13 528 3,059 32 235.3 UCF 14 615 3,197 35 228.4 Oklahoma 13 581 2,852 28 219.4 Utah 14 560 3,047 38 217.6 Oregon 13 508 2,805 34 215.8 Florida St. 13 509 2,783 33 214.1 Georgia St. 12 577 2,562 26 213.5 Kansas St. 14 569 2,916 32 208.3 Minnesota 13 581 2,695 33 207.3 Marshall 13 597 2,677 20 205.9 Auburn 12 488 2,469 25 205.8 Georgia 15 557 3,080 44 205.3 Tulane 14 557 2,867 34 204.8 Appalachian St. 12 474 2,453 27 204.4 Kent St. 12 517 2,433 23 202.8 Louisville 13 519 2,613 25 201.0 Florida 13 472 2,603 29 200.2 North Texas 14 536 2,798 24 199.9 Tennessee 13 523 2,593 40 199.5 South Florida 12 441 2,375 25 197.9 Oregon St. 13 524 2,554 36 196.5 Boise St. 14 551 2,749 27 196.4 Alabama 13 458 2,542 26 195.5 TCU 15 566 2,899 37 193.3 Ohio St. 13 466 2,501 30 192.4 Uconn 13 525 2,482 20 190.9 N. Illinois 12 478 2,285 19 190.4 Notre Dame 13 532 2,457 25 189.0 Texas 13 470 2,446 29 188.2 James Madison 11 479 2,054 24 186.7 FAU 12 492 2,214 19 184.5 Duke 13 484 2,394 31 184.2 LSU 14 518 2,576 39 184.0 Kansas 13 446 2,386 29 183.5 Pittsburgh 13 521 2,374 30 182.6 Baylor 13 535 2,371 34 182.4 Wyoming 13 479 2,358 16 181.4 Penn St. 13 489 2,354 28 181.1 Wisconsin 13 501 2,337 21 179.8 Clemson 14 547 2,497 31 178.4 Toledo 14 582 2,487 22 177.6 BYU 13 438 2,291 19 176.2 UTSA 14 543 2,454 27 175.3 Liberty 13 493 2,244 24 172.6 West Virginia 12 445 2,058 24 171.5 Southern Cal 14 473 2,396 30 171.1 East Carolina 13 423 2,218 25 170.6 UTEP 12 464 2,006 14 167.2 Illinois 13 543 2,161 18 166.2 New Mexico St. 13 454 2,101 25 161.6 Cent. Michigan 12 443 1,925 22 160.4 Vanderbilt 12 445 1,919 13 159.9 Utah St. 13 550 2,071 14 159.3 Coastal Carolina 13 514 2,069 22 159.2 Texas Tech 13 525 2,066 28 158.9 South Alabama 13 505 2,036 19 156.6 SMU 13 492 2,030 26 156.2 Ball St. 12 417 1,868 14 155.7 Missouri 13 490 2,011 20 154.7 North Carolina 14 508 2,162 24 154.4 Umass 12 520 1,786 10 148.8 Washington 13 400 1,898 33 146.0 W. Kentucky 14 414 2,031 15 145.1 Arizona 12 352 1,728 19 144.0 San Diego St. 13 471 1,865 11 143.5 Ohio 14 493 2,007 23 143.4 Syracuse 13 444 1,861 21 143.2 Houston 13 402 1,851 17 142.4 Memphis 13 493 1,851 30 142.4 Buffalo 13 539 1,845 22 141.9 Louisiana-Lafayette 13 456 1,844 10 141.8 Texas A&M 12 366 1,701 12 141.8 Southern Miss. 13 479 1,841 15 141.6 Maryland 13 469 1,837 23 141.3 Rice 13 459 1,837 17 141.3 E. Michigan 13 503 1,830 25 140.8 Miami (Ohio) 13 483 1,821 14 140.1 Tulsa 12 429 1,664 18 138.7 UNLV 12 403 1,649 18 137.4 Hawaii 13 406 1,784 16 137.2 Georgia Southern 13 370 1,778 23 136.8 W. Michigan 12 465 1,635 14 136.2 Arizona St. 12 385 1,623 21 135.2 Georgia Tech 12 426 1,605 13 133.8 Fresno St. 14 466 1,849 28 132.1 Wake Forest 13 505 1,704 17 131.1 Cincinnati 13 426 1,697 19 130.5 Rutgers 12 431 1,538 11 128.2 Miami 12 414 1,537 12 128.1 Oklahoma St. 13 476 1,633 20 125.6 Northwestern 12 469 1,501 11 125.1 Louisiana Tech 12 399 1,497 14 124.8 Nebraska 12 420 1,480 17 123.3 Virginia 10 329 1,230 13 123.0 New Mexico 12 439 1,463 12 121.9 Purdue 14 466 1,694 17 121.0 Louisiana-Monroe 12 418 1,447 16 120.6 South Carolina 13 411 1,555 27 119.6 Nevada 12 427 1,429 19 119.1 Troy 14 496 1,628 21 116.3 Kentucky 13 463 1,511 9 116.2 Charlotte 12 371 1,393 13 116.1 NC State 13 442 1,479 8 113.8 Michigan St. 12 361 1,356 16 113.0 Indiana 12 396 1,330 15 110.8 Virginia Tech 11 388 1,219 15 110.8 Middle Tennessee 13 453 1,414 20 108.8 Colorado 12 387 1,300 11 108.3 Iowa St. 12 393 1,296 10 108.0 Stanford 12 376 1,288 14 107.3 Washington St. 13 367 1,389 17 106.8 FIU 12 356 1,260 11 105.0 Texas State 12 383 1,249 9 104.1 Bowling Green 13 415 1,285 8 98.8 California 12 319 1,159 10 96.6 San Jose St. 12 343 1,149 19 95.8 Iowa 13 424 1,229 12 94.5 Old Dominion 12 311 1,110 8 92.5 Akron 12 373 1,075 16 89.6 Colorado St. 12 385 1,068 4 89.0 Arkansas St. 12 381 1,058 16 88.2 Temple 12 318 989 11 82.4 Mississippi St. 13 295 1,062 12 81.7 Boston College 12 363 759 6 63.2

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.