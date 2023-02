National Women’s Soccer League College Draft List

Thursday Round 1 1. Angel City FC — Alyssa Thompson, F, Harvard-Westlake School. 2. Kansas City Current — Michelle Cooper,…

Thursday Round 1

1. Angel City FC — Alyssa Thompson, F, Harvard-Westlake School.

2. Kansas City Current — Michelle Cooper, F, Oregon.

3. Orlando Pride — Emily Madril, D, Florida State.

4. NJ/NY Gotham FC — Jenna Nighswonger, M, Florida State.

5. Portland Thorns FC — Reyna Reyes, D/M, Alabama.

6. North Carolina Courage — Olivia Wingate, F, Notre Dame.

7. Chicago Red Stars — Penelope Hocking, M/F, Penn State.

8. North Carolina Courgae — Sydney Collins, M/D, California.

9. North Carolina Courgae — Clara Robbins, M/F, Florida State.

10. Kansas City Current — Alexa Spaanstra, F/M, Virginia.

11. North Carolina Courage — Haley Hopkins, F, Virginia.

12. Portland Thorns FC — Izzy D’Aquila, F, Santa Clara.

Round 2

13. San Diego Wave FC — Sierra Enge, D/M, Stanford.

14. Chicago Red Stars — Grace Yochum, M, Oklahoma State.

15. Kansas City Current — Gabreille Robinson, D/M, West Virginia.

16. Racing Louisville FC — Kayla Fischer, M/F, Ohio State.

17. Racing Louisville FC — Brianna Martinez, D/M, Notre Dame.

18. Kansas City Current — Jordan Silkowitz, G, Iowa State.

19. OL Reign — Shea Holmes, D, Washington.

20. Houston Dash — Sophie Hirst, M, Harvard.

21. Orlando Pride — Messiah Bright, F, TCU.

22. Houston Dash — Jyllissa Harris, D/M, South Carolina.

23. Chicago Red Stars — Allison Schlegel, M/F, Penn State.

24. Portland Thorns FC — Lauren DBeau, M/F, Michigan State.

Round 3

25. Orlando Pride — Tori Hansen, D, North Carolina.

26. Washington Spirit — Nicole Douglas, F, Arizona State.

27. Angel City FC — Angelina Anderson, G, California.

28. Washington Spirit — Lyza Bosselmann, G, Gonzaga.

29. Racing Louisville FC — Jaydn Edwards, M/F, New Mexico.

30. Washington Spirit — Riley Tanner, M/F, Alabama.

31. Racing Louisville FC — Riley Mattingly Parker, M/F, Alabama.

32. Portland Thorns FC — Lauren Kozal, G, Michigan State.

33. San Diego Wave FC — Lauren Brzykcy, G, UCLA.

34. Washington Spirit — Lena Silano, F, Long Beach State.

35. Kansas City Current — Mykiaa Minniss, D, Washington State.

36. Houston Dash — Lindsi Jennings, D, LSU.

Round 4

37. Washington Spirit — Civana Kuhlmann, F, Colorado.

38. Kansas City Current — Ella Shamburger, D, Vanderbilt.

39. Orlando Pride — Summer Yates, M/F, Washington.

40. Washington Spirit — Delaney Graham, D/M, Duke.

41. Orlando Pride — Kristen Scott, M/F, UCF.

42. Kansas City Current — Rylan Childers, M, KSU.

43. Chicago Red Stars — Sophie Jones, M, Duke.

44. NJ/NY Gotham City FC — Iliana Hocking, D/M, Arizona.

45. San Diego Wave FC — Giovanna Demarco, M, Wake Forest.

46. OL Reign — Natalie Viggiano, M/F, Wisconsin.

47. Kansas City Current — Ashley Orkus, G, Mississippi.

48. Portland Thorns FC — Madelyn Desiano, D, UCLA.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.