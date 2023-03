Hero Dubai Desert Classic Scores

Monday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Final Round Rory McIlroy,…

Rory McIlroy, Northern Ireland (1335), $1,407,598 66-70-65-68—269 Patrick Reed, United States (0), $910,799 66-70-69-65—270 Lucas Herbert, Australia (500), $521,639 69-67-70-66—272 Callum Shinkwin, England (400), $414,000 71-66-67-69—273 Julien Brun, France (339), $351,072 70-67-69-68—274 Thomas Pieters, Belgium (260), $269,100 67-67-72-69—275 Ian Poulter, England (260), $269,100 65-71-69-70—275 Richard Bland, England (164), $170,568 67-67-71-71—276 Angel Hidalgo, Spain (164), $170,568 66-70-69-71—276 Marcus Kinhult, Sweden (164), $170,568 70-65-71-70—276 Henrik Stenson, Sweden (164), $170,568 70-72-70-64—276 Johannes Veerman, United States (164), $170,568 71-66-70-69—276 Adri Arnaus, Spain (122), $127,236 67-68-70-72—277 Calum Hill, Scotland (122), $127,236 70-67-69-71—277 Min Woo Lee, Australia (122), $127,236 73-65-71-68—277 Alexander Bjork, Sweden (105), $109,503 69-70-68-71—278 Romain Langasque, France (105), $109,503 69-70-71-68—278 Thorbjorn Olesen, Denmark (105), $109,503 70-67-71-70—278 Matt Wallace, England (105), $109,503 68-68-70-72—278 Wu Ashun, China (88), $91,198 71-68-69-71—279 Ryan Fox, New Zealand (88), $91,198 69-71-66-73—279 Rasmus Hojgaard, Denmark (88), $91,198 71-71-70-67—279 Jazz Janewattananond, Thailand (88), $91,198 72-68-69-70—279 Matthew Jordan, England (88), $91,198 68-72-69-70—279 Jordan L. Smith, England (88), $91,198 76-66-70-67—279 Bernd Wiesberger, Austria (88), $91,198 69-67-71-72—279 Michael Thorbjornsen, United States (0), $0 70-64-73-72—279 Marcus Armitage, England (69), $69,966 69-68-73-70—280 Dan Bradbury, England (69), $69,966 73-63-68-76—280 Jorge Campillo, Spain (69), $69,966 70-69-71-70—280 Jens Dantorp, Sweden (69), $69,966 69-71-70-70—280 Ewen Ferguson, Scotland (69), $69,966 71-68-72-69—280 Jacques Kruyswijk, South Africa (69), $69,966 69-69-70-72—280 Pablo Larrazabal, Spain (69), $69,966 73-65-69-73—280 Adrian Otaegui, Spain (69), $69,966 69-70-70-71—280 Victor Perez, France (69), $69,966 67-72-66-75—280 Jeunghun Wang, South Korea (69), $69,966 68-71-70-71—280 Jamie Donaldson, Wales (49), $47,196 72-70-68-71—281 Hennie Du Plessis, South Africa (49), $47,196 68-73-73-67—281 Daniel Gavins, England (49), $47,196 68-70-72-71—281 Chase Hanna, United States (49), $47,196 70-70-73-68—281 Tyrrell Hatton, England (49), $47,196 72-70-72-67—281 Nicolai Hojgaard, Denmark (49), $47,196 70-69-72-70—281 Andrew Johnston, England (49), $47,196 72-68-72-69—281 Maximilian Kieffer, Germany (49), $47,196 73-67-72-69—281 Robert Macintyre, Scotland (49), $47,196 70-69-69-73—281 Kalle Samooja, Finland (49), $47,196 73-68-68-72—281 Connor Syme, Scotland (49), $47,196 68-67-75-71—281 Justin Walters, South Africa (49), $47,196 72-70-72-67—281 Fabrizio Zanotti, Paraguay (49), $47,196 69-73-68-71—281 Oliver Bekker, South Africa (32), $30,429 68-71-69-74—282 Louis De Jager, South Africa (32), $30,429 66-71-70-75—282 Grant Forrest, Scotland (32), $30,429 71-69-72-70—282 Marcus Helligkilde, Denmark (32), $30,429 70-71-69-72—282 Joost Luiten, Netherlands (32), $30,429 70-70-72-70—282 Richard Mansell, England (32), $30,429 69-73-67-73—282 Niklas Norgaard Moller, Denmark (32), $30,429 69-72-69-72—282 Lee Westwood, England (32), $30,429 71-70-70-71—282 John Catlin, United States (23), $23,598 72-68-72-71—283 Tommy Fleetwood, England (23), $23,598 68-70-72-73—283 Justin Harding, South Africa (23), $23,598 70-68-68-77—283 Sam Horsfield, England (23), $23,598 70-71-72-70—283 David Law, Scotland (23), $23,598 71-69-69-74—283 Jason Scrivener, Australia (23), $23,598 71-71-72-69—283 Julien Guerrier, France (19), $19,044 69-71-72-72—284 Miguel Angel Jimenez, Spain (19), $19,044 73-69-69-73—284 Shaun Norris, South Africa (19), $19,044 71-67-67-79—284 Matthew Southgate, England (19), $19,044 71-71-71-71—284 Paul Waring, England (19), $19,044 71-69-73-71—284 Scott Jamieson, Scotland (15), $14,282 72-70-72-71—285 Mikael Lindberg, Sweden (15), $14,282 73-67-74-71—285 Lukas Nemecz, Austria (15), $14,282 73-68-71-73—285 Yannik Paul, Germany (15), $14,282 74-68-70-73—285 Ludvig Aberg, Sweden (0), $0 65-73-75-72—285 Marcel Schneider, Germany (12), $12,411 71-71-72-72—286 Andy Sullivan, England (12), $12,411 70-72-71-73—286 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (12), $12,411 71-69-72-74—286 Nathan Kimsey, England (10), $12,402 73-69-72-73—287 Antoine Rozner, France (10), $12,402 71-71-71-74—287 Dale Whitnell, England (10), $12,402 71-71-71-74—287 Daan Huizing, Netherlands (8), $12,396 69-71-73-75—288 Tapio Pulkkanen, Finland (8), $12,393 70-72-72-77—291

