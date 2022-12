Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Dec. 7 EAST Binghamton 54, Navy 51 Boston U. 73, Merrimack 65 Bryant 67, Sacred Heart 56 Buffalo 63,…

Wednesday, Dec. 7

EAST

Binghamton 54, Navy 51

Boston U. 73, Merrimack 65

Bryant 67, Sacred Heart 56

Buffalo 63, Niagara 58

Canisius 85, St. Bonaventure 47

Colgate 69, NJIT 51

Columbia 84, Stony Brook 68

Duquesne 73, Kent St. 67

Hampton 66, St. Peter’s 57

Hofstra 56, Army 53

La Salle 66, Monmouth (NJ) 60

Mass.-Lowell 60, CCSU 47

Mount St. Mary’s 88, Pitt.-Johnstown 61

Pittsburgh 78, Loyola (Md.) 42

Providence 62, Brown 44

Quinnipiac 75, Yale 59

Rhode Island 88, Hartford 34

Saint Joseph’s 60, Rider 53

Virginia Tech 73, Boston College 58

SOUTH

Alabama St. 66, Samford 61

Furman 65, UNC-Asheville 64

Georgia 84, Mercer 44

High Point 74, NC Wesleyan 38

North Carolina 64, UNC-Wilmington 42

Tulane 103, Troy 100, 2OT

Virginia 83, William & Mary 54

MIDWEST

Butler 58, S. Indiana 48

DePaul 78, Loyola Chicago 52

Fairfield 90, Dayton 83

Illinois 80, Rutgers 62

Iowa 70, Iowa St. 57

Kansas St. 72, UMKC 45

Kentucky 80, Minnesota 74

Nebraska 82, Wisconsin 54

S. Illinois 100, Tennessee St. 72

SE Missouri 63, W. Illinois 55

W. Michigan 68, Valparaiso 62

SOUTHWEST

Baylor 91, Texas-Arlington 36

Houston 67, UMBC 43

Houston Christian 101, Arlington Baptist 42

SMU 64, North Texas 46

Texas A&M Commerce 88, Idaho 72

FAR WEST

Air Force 63, Colo.-Colo. Springs 51

Colorado 78, S. Utah 48

Idaho St. 64, Utah Valley St. 48

New Mexico 71, Abilene Christian 61

Pepperdine 80, CS Bakersfield 53

San Diego St. 70, Sacramento St. 59

San Francisco 94, Ark.-Pine Bluff 66

UNLV 77, Hawaii Hilo 74

Washington St. 69, Portland 63

