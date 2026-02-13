Women’s College Basketball Scores

Thursday, Feb. 12
EAST
Bryant 77, UMass Lowell 36
Delaware 65, New Mexico State 62
Fairfield 69, Mount St Marys 43
Howard 68, Delaware State 51
Iona 52, Canisius 45
Maine 56, UMBC 55
Manhattan 60, Niagara 42
Marshall 71, Georgia State 56
Maryland 81, Penn State 62
Merrimack 77, Marist 72, OT
NJIT 55, New Hampshire 47
Norfolk State 57, Maryland-Eastern Shore 51
Quinnipiac 62, Siena 40
Saint Peter’s 42, Rider 40
Syracuse 84, Pittsburgh 51
Vermont 61, Binghamton 52
SOUTH
Alabama A&M 82, Arkansas-Pine Bluff 52
Alabama State 86, Mississippi Valley State 70
Alcorn State 62, Florida A&M 50
Austin Peay 85, Queens 47
Bethune-Cookman 58, Jackson State 50
Central Arkansas 60, Eastern Kentucky 48
Clemson 67, Georgia Tech 65, 2OT
Coppin State 72, South Carolina State 39
Florida Gulf Coast 55, North Florida 51
Florida State 85, Boston College 76
Furman 60, Western Carolina 51
Jacksonville 76, Stetson 70
Kennesaw State 55, Western Kentucky 51
Kentucky 75, Texas A&M 55
Liberty 58, UTEP 48
Lipscomb 74, Bellarmine 44
Louisiana Tech 71, Florida International 49
Louisiana-Monroe 85, Southern Miss 62
Louisville 86, Wake Forest 67
McNeese 64, Northwestern State 59
Middle Tennessee 57, Jacksonville State 48
Mississippi State 85, Georgia 71
North Carolina 94, SMU 42
North Carolina Central 66, Morgan State 63, OT
Ole Miss 80, Arkansas 57
Tennessee 98, Missouri 53
Tennessee Tech 61, Morehead State 58
Texas State 69, South Alabama 63
Troy 71, Louisiana 55
Vanderbilt 86, Texas 70
Wofford 51, UNC Greensboro 38
MIDWEST
Lindenwood 54, Tennessee-Martin 49
Michigan 80, Northwestern 58
Minnesota 84, Nebraska 67
Northern Iowa 91, Indiana State 79
Northern Kentucky 59, Milwaukee 56
SIU Edwardsville 69, Southeast Missouri State 61
South Dakota 70, Kansas City 65, OT
South Dakota State 94, North Dakota 48
Southern Indiana 81, Tennessee State 55
Western Illinois 84, Little Rock 73
Wright State 78, Detroit Mercy 61
SOUTHWEST
Abilene Christian 72, UT Arlington 63
East Texas A&M 66, Southeastern Louisiana 57
Grambling State 80, Prairie View A&M 64
New Orleans 77, Incarnate Word 73
Nicholls State 59, Houston Christian 43
Oklahoma 81, Florida 74
Sam Houston 74, Missouri State 67
Southern University 66, Texas Southern 54
Stephen F. Austin 93, Texas A&M-CC 51
TCU 83, Baylor 67
UT Rio Grande Valley 75, Lamar 53
FAR WEST
Cal State Fullerton 70, Long Beach State 62
California 64, Virginia 58
Gonzaga 66, San Diego 56
Idaho 80, Weber State 67
Idaho State 77, Eastern Washington 65
Loyola Marymount 72, Pepperdine 62
Northern Arizona 88, Portland State 80, OT
Northern Colorado 62, Sacramento State 55
Pacific 56, Saint Mary’s 53
Portland 68, Washington State 61
Santa Clara 83, Oregon State 70
Southern Utah 85, California Baptist 70
UC Davis 88, UC San Diego 80, 3OT
UC Irvine 84, Cal Poly 39
UC Riverside 69, UC Santa Barbara 62
USC 79, Indiana 73
Utah Valley 58, Utah Tech 55
Virginia Tech 79, Stanford 67
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.