Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 13, 2026, 12:30 AM

Thursday, Feb. 12

EAST

Bryant 77, UMass Lowell 36

Delaware 65, New Mexico State 62

Fairfield 69, Mount St Marys 43

Howard 68, Delaware State 51

Iona 52, Canisius 45

Maine 56, UMBC 55

Manhattan 60, Niagara 42

Marshall 71, Georgia State 56

Maryland 81, Penn State 62

Merrimack 77, Marist 72, OT

NJIT 55, New Hampshire 47

Norfolk State 57, Maryland-Eastern Shore 51

Quinnipiac 62, Siena 40

Saint Peter’s 42, Rider 40

Syracuse 84, Pittsburgh 51

Vermont 61, Binghamton 52

SOUTH

Alabama A&M 82, Arkansas-Pine Bluff 52

Alabama State 86, Mississippi Valley State 70

Alcorn State 62, Florida A&M 50

Austin Peay 85, Queens 47

Bethune-Cookman 58, Jackson State 50

Central Arkansas 60, Eastern Kentucky 48

Clemson 67, Georgia Tech 65, 2OT

Coppin State 72, South Carolina State 39

Florida Gulf Coast 55, North Florida 51

Florida State 85, Boston College 76

Furman 60, Western Carolina 51

Jacksonville 76, Stetson 70

Kennesaw State 55, Western Kentucky 51

Kentucky 75, Texas A&M 55

Liberty 58, UTEP 48

Lipscomb 74, Bellarmine 44

Louisiana Tech 71, Florida International 49

Louisiana-Monroe 85, Southern Miss 62

Louisville 86, Wake Forest 67

McNeese 64, Northwestern State 59

Middle Tennessee 57, Jacksonville State 48

Mississippi State 85, Georgia 71

North Carolina 94, SMU 42

North Carolina Central 66, Morgan State 63, OT

Ole Miss 80, Arkansas 57

Tennessee 98, Missouri 53

Tennessee Tech 61, Morehead State 58

Texas State 69, South Alabama 63

Troy 71, Louisiana 55

Vanderbilt 86, Texas 70

Wofford 51, UNC Greensboro 38

MIDWEST

Lindenwood 54, Tennessee-Martin 49

Michigan 80, Northwestern 58

Minnesota 84, Nebraska 67

Northern Iowa 91, Indiana State 79

Northern Kentucky 59, Milwaukee 56

SIU Edwardsville 69, Southeast Missouri State 61

South Dakota 70, Kansas City 65, OT

South Dakota State 94, North Dakota 48

Southern Indiana 81, Tennessee State 55

Western Illinois 84, Little Rock 73

Wright State 78, Detroit Mercy 61

SOUTHWEST

Abilene Christian 72, UT Arlington 63

East Texas A&M 66, Southeastern Louisiana 57

Grambling State 80, Prairie View A&M 64

New Orleans 77, Incarnate Word 73

Nicholls State 59, Houston Christian 43

Oklahoma 81, Florida 74

Sam Houston 74, Missouri State 67

Southern University 66, Texas Southern 54

Stephen F. Austin 93, Texas A&M-CC 51

TCU 83, Baylor 67

UT Rio Grande Valley 75, Lamar 53

FAR WEST

Cal State Fullerton 70, Long Beach State 62

California 64, Virginia 58

Gonzaga 66, San Diego 56

Idaho 80, Weber State 67

Idaho State 77, Eastern Washington 65

Loyola Marymount 72, Pepperdine 62

Northern Arizona 88, Portland State 80, OT

Northern Colorado 62, Sacramento State 55

Pacific 56, Saint Mary’s 53

Portland 68, Washington State 61

Santa Clara 83, Oregon State 70

Southern Utah 85, California Baptist 70

UC Davis 88, UC San Diego 80, 3OT

UC Irvine 84, Cal Poly 39

UC Riverside 69, UC Santa Barbara 62

USC 79, Indiana 73

Utah Valley 58, Utah Tech 55

Virginia Tech 79, Stanford 67

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

