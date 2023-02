College Football National Signings

Georgia Tech Elias Cloy, ol, 6-4, 280, Alpharetta, Alpharetta, Ga. Jacob Cruz, ath, 6-5, 225, North Cobb Christian School, Kennesaw,…

Georgia Tech

Elias Cloy, ol, 6-4, 280, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Jacob Cruz, ath, 6-5, 225, North Cobb Christian School, Kennesaw, Ga.

Evan Dickens, rb, 5-11, 180, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Bryston Dixon, dl, 6-4, 298, Leroy, Leroy, Ala.

Bryce Dopson, wr, 6-2, 180, Brookwood, Snellville, Ga.

Nico Dowdell, s, 6-1, 180, Loganville, Loganville, Ga.

Gabriel Fortson, ol, 6-4, 300, North Cobb Christian School, Kennesaw, Ga.

Benjamin Galloway, ol, 6-5, 293, Hillgrove, Powder Springs, Ga.

Ashton Heflin, lb, 6-2, 220, Newnan, Newnan, Ga.

Shymeik Jones, dl, 6-5, 255, Camden, Camden, S.C.

Steven Jones Jr., cb, 6-1, 190, Gadsden City, Gadsden, Ala.

Ethan Mackenny, ol, 6-4, 277, Lassiter, Marietta, Ga.

Ezra Odinjor, edge, 6-4, 219, Allatoona, Acworth, Ga.

Malcolm Pugh, edge, 6-4, 215, Leroy, Leroy, Ala.

Patrick Screws, ol, 6-6, 315, Eufaula , Eufaula, Ala.

Taye Seymore, lb, 6-1, 200, South Atlanta, Atlanta, Ga.

Eric Singleton Jr., wr, 5-10, 165, Alexander, Douglasville, Ga.

Zion Taylor, wr, 6-1, 185, Norcross, Norcross, Ga.

Illinois

Zachary Aamland, ol, 6-6, 285, Hun School , Princeton, N.J.

Alex Bray, edge, 6-4, 250, Marquette Sr., Chesterfield, Mo.

Jaheim Clarke, s, 6-1, 164, Riverdale, Fort Myers, Fla.

Collin Dixon, wr, 6-2, 205, Tallmadge, Tallmadge, Ohio

Declan Duley, P, 6-2, 200, El Paso-gridley, El Paso, Ill.

Pat Farrell, edge, 6-5, 235, St Rita Of Cascia, Chicago, Ill.

Kaden Feagin, ath, 6-3, 221, Arthur Sr, Arthur, Ill.

Nathan Guinn, te, 6-5, 220, Vero Beach, Vero Beach, Fla.

Antwon Hayden, lb, 6-2, 235, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.

Brandon Henderson, ol, 6-4, 320, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.

Saboor Karriem, s, 6-3, 180, West Orange, West Orange, N.J.

TJ McMillen, ol, 6-3, 270, St. Francis, Wheaton, Ill.

Mason Muragin, edge, 6-4, 235, De La Salle Collegiate, Warren, Mich.

David Olano, K, 5-10, 160, Naperville North, Naperville, Ill.

Calvin Smith, edge, 6-3, 230, Ocoee, Ocoee, Fla.

Cal Swanson, qb, 6-3, 185, Ardmore, Ardmore, Okla.

Zachary Tobe, s, 6-1, 175, Ocoee, Ocoee, Fla.

Jeremiah Warren, dl, 6-4, 285, Belleville, Belleville, Mich.

Kenari Wilcher, ath, 5-11, 165, Moore Haven, Clewiston, Fla.

Indiana

Austin Barrett, ol, 6-7, 275, St Charles East, Saint Charles, Ill.

Derrick Bohler, wr, 6-1, 195, Miami Palmetto, Miami, Fla.

TaDerius Collins, edge, 6-4, 240, Northwood, Shreveport, La.

Amare Ferrell, s, 6-1, 192, Columbia, Lake City, Fla.

Orlando Greenlow, wr, 6-5, 210, Lawndale, Lawndale, Calif.

Tyler Jeffries, ol, 6-5, 298, Alcoa, Alcoa, Tenn.

William Larkins, ol, 6-4, 300, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Broc Lowry, qb, 6-3, 195, Canfield, Canfield, Ohio

Nicolas Radicic, K, 5-11, 180, Coppell, Coppell, Texas

Jordan Shaw, cb, 6-0, 170, St. Pius X-St. Matthias Academy, Downey, Calif.

Sam West, te, 6-5, 205, Greensburg Community, Greensburg, Ind.

Iowa

Maddux Borcherding-Johnson, dl, 6-3, 270, Norwalk, Norwalk, Iowa

Chase Brackney, edge, 6-4, 285, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Jarriett Buie, wr, 6-3, 182, Jesuit, Tampa, Fla.

Teegan Davis, ath, 6-2, 175, Princeton, Princeton, Ill.

Aidan Hall, ath, 6-1, 200, Harlan Community, Harlan, Iowa

Dayton Howard, wr, 6-5, 195, Park Hill, Kansas City, Mo.

Leighton Jones, ol, 6-4, 275, Brownsburg, Brownsburg, Ind.

Ben Kueter, lb, 6-3, 220, Iowa City, Iowa City, Iowa

Marco Lainez III, qb, 6-2, 225, Hun School , Skillman, N.J.

Trevor Lauck, ol, 6-6, 285, Roncalli, Indianapolis, Ind.

Cannon Leonard, ol, 6-9, 265, Iroquois West, Gilman, Ill.

Zach Lutmer, ath, 6-1, 190, Central Lyon, Rock Rapids, Iowa

Kenneth Merrieweather, edge, 6-3, 235, Martin Luther King, Detroit, Mich.

Alex Mota, ath, 6-1, 175, Marion, Marion, Iowa

Kamari Moulton, rb, 5-9, 180, Cardinal Gibbons, Fort Lauderdale, Fla.

John Nestor, s, 6-1, 185, Marist, Chicago, Ill.

Zach Ortwerth, te, 6-4, 220, St. Louis University, Saint Louis, Mo.

Kade Pieper, dl, 6-3, 240, Norfolk Catholic, Norfolk, Neb.

Kahlil Tate, s, 6-2, 185, Kenwood Academy, Chicago, Ill.

Terrell Washington Jr., rb, 5-9, 200, Wylie East, Wylie, Texas

Iowa St.

Brendan Black, ol, 6-3, 300, The Bolles School, Yulee, Fla.

Kai Black, wr, 6-4, 205, Urbandale, Urbandale, Iowa

Benjamin Brahmer, wr, 6-6, 215, Pierce, Pierce, Neb.

Trevor Buhr, dl, 6-4, 270, Washington, Washington, Mo.

David Caulker, edge, 6-4, 256, North, Des Moines, Iowa

Anthony Cunningham, dl, 6-4, 260, Belleville-East, Belleville, Ill.

Norris Davis, s, 6-2, 175, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Kooper Ebel, ath, 6-3, 200, Hartley-Melvin-Sanborn, Hartley, Iowa

Carson Hansen, ath, 6-1, 190, Lakeville South, Lakeville, Minn.

Tashawn James, s, 6-0, 180, Carl Albert, Oklahoma City, Okla.

Joseph Jean-Louis, lb, 6-2, 215, Centerville, Dayton, Ohio

JJ Kohl, qb, 6-7, 230, Ankeny, Ankeny, Iowa

Beni Ngoyi, wr, 6-4, 180, Lincoln, Lincoln, Neb.

Michael Parkes, wr, 6-1, 185, Bayside, Palm Bay, Fla.

Jamison Patton, ath, 6-2, 190, Ankeny, Des Moines, Iowa

Carson Rhodes, te, 6-7, 245, Nevada, Nevada, Iowa

Jack Sadowsky, lb, 6-2, 218, Batavia, Batavia, Ill.

Abu Sama, rb, 5-10, 180, Southeast Polk, Des Moines, Iowa

Samuel Same, edge, 6-5, 215, Derby, Derby, Kan.

Cam Smith, ath, 5-11, 185, Fitch, Youngstown, Ohio

Kansas

Logan Brantley, lb, 6-1, 205, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Surahz Buncom, ath, 6-4, 175, Mater Dei Catholic, Chula Vista, Calif.

Marcus Calvin, dl, 6-2, 290, Gibbs, Saint Petersburg, Fla.

Calvin Clements, ol, 6-7, 295, Lawrence Free State, Lawrence, Kan.

Jameel Croft, s, 6-1, 185, Martin Luther King, Detroit, Mich.

Taylor Davis, s, 6-0, 185, Ridge Point, Missouri City, Texas

Jaden Hamm, te, 6-4, 225, Eudora, Eudora, Kan.

Blake Herold, dl, 6-4, 245, Shenandoah, Shenandoah, Iowa

Keaton Kubecka, wr, 6-2, 195, Westlake, Austin, Texas

Jarred Sample, wr, 5-10, 170, Cy Ranch, Cypress, Texas

Tony Terry, dl, 6-5, 245, Jackson, Jackson, Mo.

Johnny Thompson, rb, 5-10, 190, Oaks Christian, Westlake Village, Calif.

Kansas St.

Jordan Allen, edge, 6-3, 235, Olathe South, Olathe, Kan.

Will Anciaux, te, 6-6, 220, Kapaun Mt Carmel Catholic, Wichita, Kan.

Camden Beebe, ol, 6-3, 315, Piper, Kansas City, Kan.

Jayce Brown, wr, 6-0, 165, Choctawhatchee, Fort Walton Beach, Fla.

Andre Davis, wr, 6-4, 200, Blue Valley, Overland Park, Kan.

Ryan Davis, edge, 6-4, 240, Sandra Day O’Connor, Glendale, Ariz.

Collin Dunn, s, 6-1, 190, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.

Jack Fabris, s, 6-1, 200, North Oconee, Bogart, Ga.

Wesley Fair, ath, 6-2, 180, Wichita Collegiate School, Wichita, Kan.

Jackson Fullmer, ol, 6-5, 267, Rocky Mountain , Meridian, Idaho

Joe Jackson, rb, 5-11, 185, Ridge Community, Davenport, Fla.

Avery Johnson, qb, 6-2, 175, Maize, Maize, Kan.

Donovan McIntosh, cb, 6-2, 170, St Mary’s, Saint Louis, Mo.

Andrew Metzger, te, 6-5, 235, Regis Jesuit, Aurora, Colo.

Asa Newsom, ath, 6-4, 205, Waverly-Shell Rock, Waverly, Iowa

Chiddi Obiazor, dl, 6-5, 240, Eden Prairie, Eden Prairie, Minn.

Austin Romaine, lb, 6-1, 230, Hillsboro, Hillsboro, Mo.

Kameron Sallis, s, 6-0, 190, Kennedale, Kennedale, Texas

Tre Spivey, wr, 6-4, 185, Hamilton, Chandler, Ariz.

Kanijal Thomas, s, 5-11, 170, Del City, Oklahoma City, Okla.

Asher Tomaszewski, dl, 6-4, 275, Mount Carmel, Chicago, Ill.

Devin Vass, ol, 6-5, 270, Lakeland, Lakeland, Fla.

Wesley Watson, wr, 6-2, 185, A&M Consolidated, College Station, Texas

Kentucky

Nasir Addison, cb, 6-1, 190, Irvington, Irvington, N.J.

Khamari Anderson, te, 6-4, 225, Cass Technical, Detroit, Mich.

Jaremiah Anglin Jr., s, 6-1, 184, Lake Wales, Lake Wales, Fla.

Ardell Banks, wr, 6-4, 180, Washington, Massillon, Ohio

Anthony Brown, wr, 5-10, 170, Springfield , Springfield, Ohio

Jayvant Brown, lb, 6-0, 220, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Ty Bryant, ath, 6-0, 175, Frederick Douglass, Lexington, Ky.

Jakob Dixon, wr, 6-4, 197, Pleasure Ridge Park, Louisville, Ky.

Tavion Gadson, dl, 6-4, 280, Jenkins, Savannah, Ga.

Grant Godfrey, lb, 6-3, 215, North Gwinnett, Suwanee, Ga.

Koby Keenum, ol, 6-4, 300, Mars Hill Bible School, Florence, Ala.

Tanner Lemaster, te, 6-6, 235, Washington, Washington Court House, Ohio

Shamar Porter, wr, 6-3, 192, Ensworth, Nashville, Tenn.

Austin Ramsey, ol, 6-4, 360, Roman Catholic, Philadelphia, Pa.

Avery Stuart, s, 6-2, 174, Alabama Christian Academy, Montgomery, Ala.

Malachi Wood, ol, 6-8, 300, Madison Central, Richmond, Ky.

Tommy Ziesmer, edge, 6-2, 220, Boyle County, Danville, Ky.

Louisville

Keyjuan Brown, rb, 5-9, 205, South Atlanta, Atlanta, Ga.

Luke Burgess, ol, 6-7, 285, New Palestine, New Palestine, Ind.

Micah Carter, dl, 6-5, 260, St. Xavier, Louisville, Ky.

Stanquan Clark, lb, 6-2, 215, Miami Central, Miami, Fla.

Pierce Clarkson, qb, 6-0, 190, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Saadiq Clements, dl, 6-5, 260, Henderson County, Henderson, Ky.

William Fowles, wr, 6-2, 195, Dade Christian School, Hialeah, Fla.

Adonijah Green, edge, 6-5, 203, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Cataurus Hicks, wr, 5-9, 160, Miami Central, Miami, Fla.

Jahlil McClain, wr, 5-10, 180, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Madden Sanker, ol, 6-4, 305, South Paulding, Douglasville, Ga.

Aaron Williams, cb, 6-2, 185, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

