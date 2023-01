Alfred Dunhill Championship Par Scores

Thursday At Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.6 million Yardage: 7,249; Par: 72 First Round Dean Burmester,…

Thursday

At Leopard Creek Country Club

Malelane, South Africa

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

First Round

Dean Burmester, South Africa 34-31—65 -7 Lukas Nemecz, Austria 32-34—66 -6 Jaco Ahlers, South Africa 32-35—67 -5 Darren Fichardt, South Africa 31-36—67 -5 Deon Germishuys, South Africa 32-35—67 -5 Branden Grace, South Africa 34-33—67 -5 David Ravetto, France 33-34—67 -5 Louis Albertse, South Africa 33-35—68 -4 Laurie Canter, England 35-33—68 -4 Tobias Eden, Sweden 33-35—68 -4 Scott Jamieson, Scotland 33-35—68 -4 Kristian Krogh Johannessen, Norway 34-34—68 -4 Alexander Knappe, Germany 32-36—68 -4 Tom McKibbin, Northern Ireland 33-35—68 -4 Wilco Nienaber, South Africa 35-33—68 -4 Ockie Strydom, South Africa 35-33—68 -4 Wu Ashun, China 34-35—69 -3 Oliver Bekker, South Africa 35-34—69 -3 Jorge Campillo, Spain 35-34—69 -3 Alejandro Canizares, Spain 36-33—69 -3 Todd Clements, England 35-34—69 -3 MJ Daffue, South Africa 35-34—69 -3 Bryce Easton, South Africa 33-36—69 -3 Thriston Lawrence, South Africa 34-35—69 -3 Joost Luiten, Netherlands 33-36—69 -3 Eddie Pepperell, England 35-34—69 -3 Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69 -3 Santiago Tarrio, Spain 34-35—69 -3 Erik Van Rooyen, South Africa 32-37—69 -3 Dale Whitnell, England 33-36—69 -3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 36-34—70 -2 Aaron Cockerill, Canada 34-36—70 -2 Wynand Dingle, South Africa 35-35—70 -2 James Du Preez, South Africa 36-34—70 -2 Ernie Els, South Africa 35-35—70 -2 Jens Fahrbring, Sweden 37-33—70 -2 Dylan Frittelli, South Africa 38-32—70 -2 Jean Hugo, South Africa 34-36—70 -2 Luke Jerling, South Africa 33-37—70 -2 Nathan Kimsey, England 35-35—70 -2 Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-36—70 -2 Dylan Mostert, South Africa 35-35—70 -2 Louis Oosthuizen, South Africa 32-38—70 -2 Adrian Otaegui, Spain 35-35—70 -2 Jaco Prinsloo, South Africa 30-40—70 -2 Jovan Rebula, South Africa 34-36—70 -2 Neil Schietekat, South Africa 33-37—70 -2 JJ Senekal, South Africa 33-37—70 -2 Keagan Thomas, South Africa 36-34—70 -2 Scott Vincent, Zimbabwe 36-34—70 -2 Wil Besseling, Netherlands 36-35—71 -1 Adam Breen, South Africa 34-37—71 -1 Daniel Brown, England 33-38—71 -1 Ross Fisher, England 35-36—71 -1 Angel Hidalgo, Spain 34-37—71 -1 Ryo Hisatsune, Japan 36-35—71 -1 Gudmundur Kristjansson, Iceland 36-35—71 -1 Jbe Kruger, South Africa 37-34—71 -1 Joshua Lee, United States 37-34—71 -1 Christian Maas, South Africa 34-37—71 -1 Shaun Norris, South Africa 34-37—71 -1 Antoine Rozner, France 34-37—71 -1 Marcel Siem, Germany 35-36—71 -1 Matthew Southgate, England 36-35—71 -1 Richard Sterne, South Africa 34-37—71 -1 Darius Van Driel, Netherlands 35-36—71 -1 Nick Bachem, Germany 35-37—72 E Matthew Baldwin, England 34-38—72 E Jens Dantorp, Sweden 35-37—72 E Kyle De Beer, South Africa 34-38—72 E Hennie Du Plessis, South Africa 35-37—72 E CJ Du Plessis, South Africa 36-36—72 E Grant Forrest, Scotland 34-38—72 E Mateusz Gradecki, Poland 34-38—72 E Jeong-Weon Ko, France 34-38—72 E Anthony Michael, South Africa 35-37—72 E JC Ritchie, South Africa 34-38—72 E Lyle Rowe, South Africa 36-36—72 E Martin Simonsen, Denmark 33-39—72 E Combrinck Smit, South Africa 35-37—72 E Clement Sordet, France 37-35—72 E Rourke Van Der Spuy, South Africa 34-38—72 E Daniel Van Tonder, South Africa 34-38—72 E Justin Walters, South Africa 35-37—72 E Gunner Wiebe, United States 36-36—72 E Jacques Blaauw, South Africa 35-38—73 +1 George Coetzee, South Africa 39-34—73 +1 Philip Eriksson, Sweden 37-36—73 +1 Joachim B. Hansen, Denmark 34-39—73 +1 Jacquin Hess, South Africa 38-35—73 +1 Gary Hurley, Ireland 36-37—73 +1 Sam Hutsby, England 38-35—73 +1 Rupert Kaminski, South Africa 35-38—73 +1 Herman Loubser, South Africa 38-35—73 +1 Makhetha Mazibuko, South Africa 35-38—73 +1 Edoardo Molinari, Italy 38-35—73 +1 James Morrison, England 36-37—73 +1 Aldrich Potgieter, South Africa 36-37—73 +1 Nikhil Rama, South Africa 38-35—73 +1 Robin Sciot-Siegrist, France 38-35—73 +1 Matthew Spacey, South Africa 39-34—73 +1 Tristen Strydom, South Africa 36-37—73 +1 Dan Bradbury, England 39-35—74 +2 Estiaan Conradie, South Africa 36-38—74 +2 Sean Crocker, United States 36-38—74 +2 Keenan Davidse, South Africa 38-36—74 +2 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 40-34—74 +2 Stephen Ferreira, Portugal 38-36—74 +2 Pedro Figueiredo, Portugal 37-37—74 +2 Chase Hanna, United States 39-35—74 +2 Jake Redman, South Africa 37-37—74 +2 Charl Schwartzel, South Africa 34-40—74 +2 Toto Thimba Jr., South Africa 33-41—74 +2 Sami Valimaki, Finland 35-39—74 +2 John Axelsen, Denmark 38-37—75 +3 Christoffer Bring, Denmark 35-40—75 +3 Louis De Jager, South Africa 35-40—75 +3 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 35-40—75 +3 John Murphy, Ireland 38-37—75 +3 Dylan Naidoo, South Africa 39-36—75 +3 Michael G Palmer, South Africa 37-38—75 +3 Yurav Premlall, South Africa 38-37—75 +3 Martin Rohwer, South Africa 39-36—75 +3 Divan Van Den Heever, South Africa 35-40—75 +3 MJ Viljoen, South Africa 36-39—75 +3 Gerard Du Plooy, South Africa 35-41—76 +4 Keith Horne, South Africa 39-37—76 +4 Mikael Lindberg, Sweden 39-37—76 +4 Zander Lombard, South Africa 35-41—76 +4 Pieter Moolman, South Africa 37-39—76 +4 Matthieu Pavon, France 35-41—76 +4 Gary Stal, France 38-38—76 +4 Jean-Paul Strydom, South Africa 37-39—76 +4 Simon Forsstrom, Sweden 38-39—77 +5 Joel Stalter, France 36-41—77 +5 Brandon Stone, South Africa 40-37—77 +5 Merrick Bremner, South Africa 38-40—78 +6 Thabang Simon, South Africa 38-40—78 +6 Albert Venter, South Africa 40-38—78 +6 Marc Warren, Scotland 36-42—78 +6 Marcus Armitage, England 42-37—79 +7 Brooklin Bailey, United States 43-36—79 +7 Ruan Conradie, South Africa 37-42—79 +7 Casey Jarvis, South Africa 39-40—79 +7 Anton Karlsson, Sweden 36-43—79 +7 Ruan Korb, South Africa 37-42—79 +7 Jaco Van Zyl, South Africa 40-39—79 +7 Thomas Aiken, South Africa 38-42—80 +8 Daan Huizing, Netherlands 40-41—81 +9 Luke Brown, South Africa 41-41—82 +10 Freddy Schott, Germany 39-43—82 +10 Henning du Plooy, South Africa 41-42—83 +11 Jastice Mashego, South Africa 36-48—84 +12 Alex Haindl, South Africa 42-43—85 +13 Harvey Young, Australia 45-43—88 +16 Heinrich Bruiners, South Africa WD

