Women’s College Basketball Scores

Monday, Nov. 28

EAST

Brown 69, CCSU 46

SOUTH

Akron 70, N. Kentucky 69

Furman 95, Pfeiffer 46

Mississippi 93, Texas Southern 47

Norfolk St. 54, Campbell 42

UNC-Asheville 64, W. Carolina 51

Wofford 70, Southern Wesleyan 51

MIDWEST

Bowling Green 76, Detroit 29

E. Illinois 96, Wright St. 67

Miami (Ohio) 79, Loyola Chicago 53

SOUTHWEST

Oral Roberts 100, Central Christian (Ka.) 40

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 64, Pepperdine 55

Gonzaga 62, Maine 43

Washington St. 61, S. Dakota St. 41

