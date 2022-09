NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Tulsa 3 125 81 1 1,239 12 413.00 Washington 3…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Tulsa 3 125 81 1 1,239 12 413.00 Washington 3 117 76 1 1,166 10 388.67 Georgia 3 110 80 0 1,130 7 376.67 Texas Tech 3 138 88 7 1,122 9 374.00 Tennessee 3 102 74 0 1,114 9 371.33 Purdue 3 145 94 1 1,078 8 359.33 Ohio St. 3 96 70 0 1,075 12 358.33 Troy 3 130 86 4 1,052 6 350.67 Oklahoma St. 3 117 74 2 1,044 12 348.00 SMU 3 124 76 4 1,040 10 346.67 Fresno St. 3 119 86 1 994 4 331.33 Mississippi St. 3 141 102 3 984 10 328.00 Georgia Southern 3 152 90 6 980 6 326.67 UTSA 3 130 86 2 965 7 321.67 Northwestern 3 141 90 3 962 5 320.67 Cincinnati 3 102 73 2 959 7 319.67 Southern Cal 3 94 70 0 955 8 318.33 Memphis 3 93 62 0 940 6 313.33 Cent. Michigan 3 128 74 2 933 7 311.00 Maryland 3 92 72 2 930 7 310.00 North Carolina 3 98 72 1 930 11 310.00 Wake Forest 3 104 68 2 919 10 306.33 South Alabama 3 113 78 2 906 7 302.00 Indiana 3 136 77 2 891 5 297.00 UCLA 3 107 78 2 885 7 295.00 Kentucky 3 91 61 4 882 6 294.00 TCU 2 57 43 0 588 5 294.00 Penn St. 3 106 70 1 878 7 292.67 West Virginia 3 119 78 2 877 8 292.33 W. Kentucky 3 109 74 3 876 9 292.00 Charlotte 4 154 92 2 1,158 10 289.50 Louisiana Tech 3 117 64 7 863 7 287.67 BYU 3 113 78 1 849 6 283.00 FIU 2 108 65 2 561 5 280.50 East Carolina 3 107 72 2 839 7 279.67 Oregon St. 3 80 51 2 835 7 278.33 Stanford 2 65 44 3 548 4 274.00 UNLV 3 95 65 1 822 8 274.00 South Carolina 3 110 66 6 817 3 272.33 Arizona 3 117 69 4 804 6 268.00 Michigan 3 76 56 1 799 5 266.33 Oklahoma 3 81 55 0 797 8 265.67 Michigan St. 3 99 63 4 792 8 264.00 Utah 3 91 63 1 792 9 264.00 Appalachian St. 3 101 63 1 790 10 263.33 Wisconsin 3 67 48 2 781 6 260.33 UCF 3 102 61 2 778 5 259.33 Ball St. 3 127 77 3 777 6 259.00 Iowa St. 3 111 82 3 777 8 259.00 Miami 3 96 64 1 776 3 258.67 UTEP 4 172 84 5 1,033 2 258.25 Nebraska 4 128 83 4 1,030 5 257.50 James Madison 2 58 40 0 514 10 257.00 San Jose St. 2 70 39 0 514 1 257.00 Arkansas 3 78 55 1 770 6 256.67 Duke 3 72 53 2 766 5 255.33 Coastal Carolina 3 72 51 1 765 9 255.00 North Texas 4 115 62 5 1,020 9 255.00 Pittsburgh 3 80 48 1 761 4 253.67 Florida St. 3 82 53 3 758 6 252.67 Boston College 3 112 67 3 754 6 251.33 FAU 4 127 73 2 1,001 10 250.25 Tulane 3 79 51 2 748 6 249.33 Southern Miss. 3 71 40 4 746 5 248.67 E. Michigan 3 103 67 5 744 6 248.00 Houston 3 102 64 2 744 5 248.00 Buffalo 3 118 71 2 743 5 247.67 Oregon 3 98 69 3 741 7 247.00 LSU 3 106 70 2 739 6 246.33 Marshall 3 89 68 2 733 5 244.33 Arkansas St. 3 102 70 0 731 4 243.67 Syracuse 3 82 53 0 731 8 243.67 Alabama 3 99 67 3 730 10 243.33 California 3 111 67 2 730 5 243.33 Clemson 3 104 65 1 729 6 243.00 Washington St. 3 103 67 3 727 8 242.33 Minnesota 3 68 46 1 726 4 242.00 Akron 3 120 76 0 717 2 240.33 Ohio 3 114 67 2 718 5 239.33 Rice 3 95 60 7 715 7 238.33 Virginia 3 104 54 3 710 2 236.67 Bowling Green 3 123 69 0 708 10 236.00 Texas State 3 118 73 3 705 6 235.00 Texas 3 86 58 1 702 3 234.00 NC State 3 97 56 1 691 7 230.33 Virginia Tech 3 99 65 4 679 4 226.33 Auburn 3 82 48 6 676 2 225.33 Mississippi 3 80 49 3 675 5 225.00 Old Dominion 3 102 55 1 675 5 225.00 Louisiana-Lafayette 3 92 55 1 665 8 221.67 Liberty 3 97 50 6 661 4 220.33 Baylor 3 83 57 1 659 4 219.67 Vanderbilt 4 111 68 1 878 12 219.50 Missouri 3 91 56 5 655 4 218.33 N. Illinois 3 79 51 2 654 7 218.00 Illinois 3 101 68 2 645 6 215.00 Georgia St. 3 87 45 2 640 8 213.33 Louisville 3 86 52 3 635 1 211.67 Texas A&M 3 75 46 2 624 4 208.00 Colorado St. 3 85 61 4 605 5 201.67 Middle Tennessee 3 97 71 2 585 4 195.00 Kansas 3 71 48 1 582 7 194.00 Toledo 3 78 46 2 576 5 192.00 Boise St. 3 88 57 4 559 5 186.33 Arizona St. 3 74 45 0 557 2 185.67 W. Michigan 3 98 53 4 553 2 184.33 Notre Dame 3 79 48 3 548 3 182.67 Temple 3 88 50 1 544 3 181.33 Hawaii 4 157 81 6 722 0 180.50 Kent St. 3 63 36 4 527 4 175.67 Louisiana-Monroe 3 74 49 2 515 2 171.67 South Florida 3 86 46 4 507 0 169.00 Utah St. 3 93 44 4 495 3 165.00 Miami (Ohio) 3 79 47 2 487 5 162.33 UAB 3 62 40 1 486 3 162.00 Nevada 4 114 66 1 606 2 151.50 Army 3 27 17 1 446 4 148.67 Wyoming 4 103 62 2 592 3 148.00 Rutgers 3 64 38 2 426 4 142.00 Georgia Tech 3 85 49 2 425 1 141.67 Florida 3 77 41 4 423 0 141.00 New Mexico St. 4 101 40 9 506 1 126.50 New Mexico 3 64 36 3 379 3 126.33 Colorado 3 86 41 1 376 2 125.33 Iowa 3 78 37 2 376 1 125.33 Navy 2 24 8 2 234 1 117.00 Kansas St. 3 70 45 0 346 1 115.33 Uconn 4 95 48 3 420 4 105.00 San Diego St. 3 63 29 2 230 3 76.67 Air Force 3 25 11 0 218 3 72.67 Umass 3 47 23 4 170 1 56.67

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.