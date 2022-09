NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Houston 4 763 16 46.25 Miami 4 467 10 45.70 Michigan 4 555 12…

G Yds Punts Net Houston 4 763 16 46.25 Miami 4 467 10 45.70 Michigan 4 555 12 45.58 North Carolina 4 704 14 45.36 Michigan St. 4 730 14 44.93 Cincinnati 4 901 19 44.68 Memphis 4 861 18 44.33 Tulsa 4 654 15 43.93 Notre Dame 4 912 20 43.60 Texas A&M 4 836 19 43.58 Auburn 4 652 15 43.53 Penn St. 4 829 18 43.33 Duke 4 482 10 43.30 Navy 3 490 11 42.91 Iowa 4 1364 29 42.90 Virginia Tech 4 941 22 42.82 Stanford 3 409 9 42.78 Kansas St. 4 954 21 42.67 California 4 902 19 42.58 Rutgers 4 673 16 42.06 Oklahoma 4 770 17 41.94 Florida St. 4 409 9 41.89 Kansas 4 293 7 41.86 Maryland 4 667 14 41.86 Boston College 4 1188 28 41.82 Mississippi St. 4 678 15 41.80 New Mexico St. 5 1043 25 41.64 Arizona St. 4 880 19 41.63 UTEP 5 854 19 41.63 Miami (Ohio) 4 962 22 41.59 Georgia 4 270 6 41.50 Florida 4 492 11 41.27 Nebraska 4 865 19 41.26 Washington St. 4 544 13 41.23 Louisville 4 695 15 41.13 Army 3 319 8 41.12 Purdue 4 718 16 41.06 South Carolina 4 631 15 41.00 W. Kentucky 4 606 14 41.00 BYU 4 551 13 40.92 SMU 4 558 12 40.92 Baylor 4 595 14 40.79 Mississippi 4 629 15 40.73 Texas Tech 4 693 16 40.69 Appalachian St. 4 509 12 40.33 UTSA 4 653 14 40.29 FIU 3 981 22 40.27 N. Illinois 4 699 15 40.27 Troy 4 658 15 40.27 Utah St. 4 1025 24 40.25 W. Michigan 4 880 21 40.19 Boise St. 4 1045 24 40.08 Oregon St. 4 528 12 40.08 Old Dominion 4 1300 31 40.06 South Florida 4 627 15 40.00 Southern Miss. 4 881 20 39.85 Indiana 4 833 19 39.79 FAU 5 843 19 39.74 Louisiana-Lafayette 4 861 19 39.74 Texas 4 593 14 39.71 Utah 4 483 12 39.67 Toledo 4 830 20 39.65 Temple 4 731 18 39.56 West Virginia 4 359 9 39.56 James Madison 3 415 10 39.50 Vanderbilt 5 1305 28 39.46 Oklahoma St. 3 775 18 39.39 Air Force 4 306 7 39.29 Wyoming 5 1212 27 39.19 Nevada 5 1348 33 39.06 E. Michigan 4 455 10 39.00 NC State 4 658 16 38.94 Syracuse 4 595 14 38.93 TCU 3 311 8 38.88 Middle Tennessee 4 977 22 38.86 Charlotte 5 932 21 38.71 Ohio St. 4 570 13 38.69 Northwestern 4 710 18 38.61 San Diego St. 4 1193 28 38.46 Kentucky 4 528 13 38.38 Arkansas St. 4 773 17 38.29 Wake Forest 4 685 18 38.06 Texas State 4 954 22 38.05 Fresno St. 3 324 8 38.00 San Jose St. 3 546 13 37.85 Iowa St. 4 673 17 37.65 LSU 4 443 10 37.60 Georgia St. 4 1065 26 37.54 Wisconsin 4 601 14 37.43 South Alabama 4 737 17 37.41 Oregon 4 336 9 37.33 Marshall 4 856 22 37.18 Uconn 5 1222 31 37.16 Illinois 4 666 18 37.11 Tennessee 4 391 10 37.10 UNLV 4 759 19 37.00 Rice 4 419 10 36.90 Virginia 4 853 20 36.85 Bowling Green 4 1158 30 36.77 Liberty 4 845 20 36.55 Colorado 4 921 22 36.45 Georgia Southern 4 565 13 36.15 Clemson 4 748 19 36.11 UAB 3 558 12 36.08 Alabama 4 471 12 36.00 Hawaii 5 1068 27 36.00 Missouri 4 1005 23 36.00 Cent. Michigan 4 721 16 35.88 New Mexico 4 1242 28 35.57 North Texas 5 747 20 35.35 Kent St. 4 512 13 35.23 Akron 4 1248 30 35.00 Southern Cal 4 334 9 35.00 Coastal Carolina 4 489 13 34.62 Washington 4 361 9 34.56 UCLA 4 325 9 34.44 Ball St. 4 848 22 34.41 Louisiana Tech 4 809 20 34.20 Pittsburgh 4 436 12 34.17 Buffalo 4 622 15 34.07 Tulane 4 412 11 33.82 Minnesota 4 101 3 33.67 Colorado St. 4 802 22 33.27 Arizona 4 585 13 33.15 Arkansas 4 669 18 33.00 UCF 4 578 15 33.00 Georgia Tech 4 976 26 31.38 East Carolina 4 582 16 31.19 Ohio 4 744 20 30.35 Louisiana-Monroe 4 1306 33 29.36 Umass 4 808 25 28.68

