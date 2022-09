NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg F.Harris, UTSA 2 104 789 394.5 K.Vantrease, Georgia Southern 2 105 787 393.5…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg F.Harris, UTSA 2 104 789 394.5 K.Vantrease, Georgia Southern 2 105 787 393.5 S.Sanders, Oklahoma St. 2 104 785 392.5 D.Brin, Tulsa 2 100 777 388.5 R.Hilinski, Northwestern 2 104 747 373.5 J.Haener, Fresno St. 2 97 738 369.0 W.Rogers, Mississippi St. 2 105 738 369.0 D.Maye, North Carolina 3 123 1076 358.7 M.Penix, Washington 2 70 709 354.5 T.Tagovailoa, Maryland 2 71 684 342.0 D.Richardson, Cent. Michigan 2 105 681 340.5 S.Bennett, Georgia 2 70 663 331.5 C.Williams, Southern Cal 2 64 662 331.0 R.Leonard, Duke 2 71 649 324.5 G.Shrader, Syracuse 2 77 643 321.5 T.Mordecai, SMU 2 65 637 318.5 C.Bradley, South Alabama 2 77 632 316.0 S.Hartman, Wake Forest 1 33 312 312.0 J.Plumlee, UCF 2 98 622 311.0 N.Perry, FAU 3 111 932 310.7 D.Smith, Texas Tech 2 96 609 304.5 S.Henigan, Memphis 2 79 597 298.5 H.Ahlers, East Carolina 2 94 591 295.5 T.Centeio, James Madison 2 68 591 295.5 A.Reed, W. Kentucky 2 76 588 294.0 H.Hooker, Tennessee 2 87 585 292.5 C.Thompson, Nebraska 3 116 877 292.3 D.Brumfield, UNLV 2 74 582 291.0 G.Watson, Troy 2 90 581 290.5 C.Stroud, Ohio St. 2 63 574 287.0 S.Rattler, South Carolina 2 92 573 286.5 T.Powell, E. Michigan 2 94 572 286.0 J.Hall, BYU 2 86 567 283.5 J.Daniels, West Virginia 2 85 566 283.0 J.Paddock, Ball St. 2 84 560 280.0 A.O’Connell, Purdue 2 80 559 279.5 C.Rising, Utah 2 63 555 277.5 B.Young, Alabama 2 79 546 273.0 D.Gabriel, Oklahoma 2 61 539 269.5 C.Cordeiro, San Jose St. 2 97 537 268.5 C.Brice, Appalachian St. 2 80 535 267.5 M.Pratt, Tulane 2 50 534 267.0 C.Snyder, Buffalo 2 87 532 266.0 D.Finn, Toledo 2 73 531 265.5 B.Armstrong, Virginia 2 86 522 261.0 J.Daniels, Kansas 2 62 522 261.0 G.McCall, Coastal Carolina 2 65 522 261.0 C.Tune, Houston 2 92 521 260.5 C.Bazelak, Indiana 2 87 520 260.0 J.Plummer, California 2 84 520 260.0 H.King, Texas A&M 2 65 519 259.5 T.McKee, Stanford 2 70 516 258.0 K.Jefferson, Arkansas 2 84 514 257.0 S.Clifford, Penn St. 2 76 511 255.5 J.Travis, Florida St. 2 60 509 254.5 B.Nix, Oregon 2 81 505 252.5 K.Rourke, Ohio 2 83 504 252.0 H.Dekkers, Iowa St. 2 81 502 251.0 M.Cunningham, Louisville 2 81 500 250.0 D.Uiagalelei, Clemson 2 77 496 248.0 B.Bryant, Cincinnati 2 71 495 247.5 K.Salter, Liberty 2 61 494 247.0 C.Nolan, Oregon St. 2 58 489 244.5 J.Salopek, W. Michigan 2 97 489 244.5 J.De Laura, Arizona 2 83 488 244.0 T.Morgan, Minnesota 2 44 487 243.5 D.Thompson-Robinson, UCLA 2 61 486 243.0 J.Daniels, LSU 2 65 478 239.0 W.Levis, Kentucky 2 70 475 237.5 D.Leary, NC State 2 63 470 235.0 K.Slovis, Pittsburgh 2 59 470 235.0 X.Williams, Charlotte 2 72 469 234.5 P.Thorne, Michigan St. 2 59 467 233.5 L.Hatcher, Texas State 2 90 466 233.0 M.Duggan, TCU 2 40 461 230.5 M.McDonald, Bowling Green 2 81 461 230.5 M.Wright, Vanderbilt 3 97 690 230.0 G.Hardison, UTEP 3 138 687 229.0 R.Lombardi, N. Illinois 2 56 457 228.5 A.Aune, North Texas 3 84 676 225.3 B.Cook, Missouri 2 74 446 223.0 G.Mertz, Wisconsin 2 53 446 223.0 Z.Wilcke, Southern Miss. 1 40 222 222.0 T.Buchner, Notre Dame 2 74 440 220.0 D.Irons, Akron 2 71 438 219.0 T.DeVito, Illinois 3 119 651 217.0 C.Ward, Washington St. 2 79 434 217.0 T.Van Dyke, Miami 2 52 430 215.0 G.Bohanon, South Florida 2 64 428 214.0 C.Rogers, Louisiana-Monroe 2 64 424 212.0 H.Wolff, Old Dominion 2 73 424 212.0 G.James, FIU 2 87 421 210.5 A.Richardson, Florida 2 76 421 210.5 D.Grainger, Georgia St. 2 82 415 207.5 C.Schlee, Kent St. 2 63 411 205.5 C.Reynolds, Charlotte 1 22 204 204.0 E.Jones, Arizona St. 2 60 406 203.0 G.Wells, Virginia Tech 2 77 402 201.0 B.Schager, Hawaii 2 70 401 200.5 J.Blackman, Arkansas St. 2 60 399 199.5 B.Gabbert, Miami (Ohio) 1 38 194 194.0 P.Jurkovec, Boston College 2 91 383 191.5 C.Cunningham, Middle Tennessee 2 91 381 190.5 J.Dart, Mississippi 2 48 381 190.5 H.Colombi, Marshall 2 60 370 185.0 G.Nussmeier, LSU 1 23 183 183.0 A.Peasley, Wyoming 3 101 539 179.7 T.McMahon, Rice 2 54 359 179.5 C.Ballard, Army 2 38 357 178.5 D.McBride, UAB 1 20 177 177.0 J.Sims, Georgia Tech 2 74 353 176.5 Q.Ewers, Texas 2 37 350 175.0 B.Shapen, Baylor 2 56 340 170.0 P.McNeil, Louisiana Tech 2 36 332 166.0 C.Brown, Illinois 3 76 496 165.3 J.McCarthy, Michigan 2 20 325 162.5 C.Millen, Colorado St. 2 73 313 156.5 C.Fields, Louisiana-Lafayette 2 46 309 154.5 T.Lavatai, Navy 2 56 305 152.5 N.Cox, Nevada 3 87 451 150.3 T.Finley, Auburn 2 41 298 149.0 L.Bonner, Utah St. 3 75 443 147.7 B.Roberts, Air Force 2 32 288 144.0 A.Grant, Nebraska 3 69 428 142.7 M.Griffis, Wake Forest 2 34 279 139.5 M.Kendrick, New Mexico 2 68 278 139.0 R.Sanders, Arkansas 2 44 273 136.5 D.Hopkins, UAB 2 41 272 136.0 D.Vaughn, Kansas St. 2 42 271 135.5 K.Laborn, Marshall 2 43 265 132.5 M.Ibrahim, Minnesota 2 44 262 131.0 Z.Turner, Uconn 3 85 391 130.3 B.Burmeister, San Diego St. 2 54 259 129.5 C.Morris, TCU 1 24 129 129.0 T.Green, Boise St. 2 39 257 128.5 N.Carter, Uconn 3 59 384 128.0 H.Daniels, Air Force 2 32 253 126.5 B.Allen, Wisconsin 2 35 246 123.0 A.Martinez, Kansas St. 2 61 245 122.5 G.Holmberg, FIU 1 27 120 120.0 B.Lewis, Colorado 1 26 120 120.0 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 2 25 238 119.0 F.Gore, Southern Miss. 2 43 236 118.0 X.Valladay, Arizona St. 2 36 234 117.0 R.Ashford, Auburn 2 23 230 115.0 E.Garbers, UCLA 2 24 230 115.0 J.Berger, Michigan St. 2 33 227 113.5 Z.Charbonnet, UCLA 1 21 111 111.0 M.Crosby, Louisiana Tech 2 23 219 109.5 E.Simon, Rutgers 2 27 212 106.0 G.Wimsatt, Rutgers 2 32 212 106.0 C.Hill, Texas State 2 37 210 105.0 N.Singleton, Penn St. 2 20 210 105.0 S.Tucker, Syracuse 2 48 210 105.0 J.Shrout, Colorado 2 53 207 103.5 E.Smith, Stanford 2 30 206 103.0 J.Brown, UAB 2 27 205 102.5 H.Parrish, Miami 2 35 205 102.5 A.Smith, Miami (Ohio) 2 31 205 102.5 J.Brock, Iowa St. 2 43 204 102.0 D.Pavia, New Mexico St. 3 68 304 101.3 L.McCammon, FAU 3 43 303 101.0 T.Bigsby, Auburn 2 29 198 99.0 K.Mitchell, East Carolina 2 28 196 98.0 J.Mims, Fresno St. 2 36 195 97.5 D.Richardson, Oklahoma St. 2 36 192 96.0 Q.Judkins, Mississippi 2 24 191 95.5 L.Webb, South Alabama 2 38 189 94.5 H.Bachmeier, Boise St. 2 39 184 92.0 E.Hull, Northwestern 2 39 184 92.0 Z.Evans, Mississippi 2 31 183 91.5 S.Shivers, Indiana 2 35 183 91.5 M.Downing, Louisiana Tech 2 44 181 90.5 R.Davis, Vanderbilt 3 47 269 89.7 H.Card, Texas 2 35 179 89.5 T.Henderson, Ohio St. 2 25 178 89.0 C.Peoples, Appalachian St. 2 32 177 88.5 S.Petras, Iowa 2 58 177 88.5 G.Green, Georgia Southern 2 22 176 88.0 S.Tyler, W. Michigan 2 28 176 88.0 T.Ward, Florida St. 2 30 176 88.0 K.King, Virginia Tech 2 23 175 87.5 C.Steele, Ball St. 2 37 174 87.0 C.Donaldson, West Virginia 2 20 173 86.5 E.Gray, Oklahoma 2 26 173 86.5 A.Adeyi, North Texas 3 37 257 85.7 P.Agyei-Obese, James Madison 2 27 170 85.0 I.Abanikanda, Pittsburgh 2 33 169 84.5 T.Potts, Minnesota 2 27 168 84.0 R.White, Coastal Carolina 2 34 168 84.0 J.Bennett, Liberty 1 29 83 83.0 C. Brooks, BYU 2 26 166 83.0 B.Corum, Michigan 2 22 164 82.0 T.Evans, Louisville 2 32 164 82.0 T.Taua, Nevada 3 61 246 82.0 T.Thomas, Utah 2 34 163 81.5 G.Campiotti, Umass 2 49 162 81.0 C.Tyler, Utah St. 3 63 238 79.3 J.Ott, California 2 24 156 78.0 O.Hampton, North Carolina 3 38 228 76.0

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.