BMW PGA Championship Par Scores

Sunday At Wentworth Club Virginia Water, United Kingdom Purse: $8 million Yardage: 7,267; Par: 72 Final Round Shane Lowry, Ireland…

Sunday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $8 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Final Round

Shane Lowry, Ireland (1335), $1,351,106 66-68-65—199 -17 Rory McIlroy, Northern Ireland (694), $687,474 68-65-67—200 -16 Jon Rahm, Spain (694), $687,474 70-68-62—200 -16 Talor Gooch, United States (0), $397,384 70-64-67—201 -15 Thomas Detry, Belgium (264), $263,068 68-65-69—202 -14 Viktor Hovland, Norway (264), $263,068 64-68-70—202 -14 Soren Kjeldsen, Denmark (264), $263,068 68-64-70—202 -14 Patrick Reed, United States (264), $263,068 70-69-63—202 -14 Rafa Cabrera Bello, Spain (155), $154,980 68-65-70—203 -13 Billy Horschel, United States (155), $154,980 68-68-67—203 -13 Francesco Molinari, Italy (155), $154,980 69-65-69—203 -13 Matthieu Pavon, France (155), $154,980 68-70-65—203 -13 Guido Migliozzi, Italy (117), $117,149 68-68-68—204 -12 Adrian Otaegui, Spain (117), $117,149 69-65-70—204 -12 Matthew Southgate, England (117), $117,149 70-67-67—204 -12 Lee Westwood, England (117), $117,149 68-71-65—204 -12 Fabrizio Zanotti, Paraguay (117), $117,149 66-69-69—204 -12 Abraham Ancer, Mexico (96), $95,690 68-70-67—205 -11 David Horsey, England (96), $95,690 72-66-67—205 -11 Sam Horsfield, England (96), $95,690 70-68-67—205 -11 Masahiro Kawamura, Japan (96), $95,690 68-67-70—205 -11 Rasmus Hojgaard, Denmark (69), $95,690 67-69-69—205 -11 Richard Bland, England (79), $77,887 74-65-67—206 -10 Grant Forrest, Scotland (79), $77,887 69-67-70—206 -10 Justin Harding, South Africa (79), $77,887 69-67-70—206 -10 Matthew Jordan, England (79), $77,887 65-69-72—206 -10 Joost Luiten, Netherlands (79), $77,887 70-68-68—206 -10 Thomas Pieters, Belgium (79), $77,887 69-71-66—206 -10 Johannes Veerman, United States (79), $77,887 68-70-68—206 -10 Bernd Wiesberger, Austria (79), $77,887 68-72-66—206 -10 Oliver Wilson, England (79), $77,887 70-67-69—206 -10 Jorge Campillo, Spain (60), $56,429 70-66-71—207 -9 George Coetzee, South Africa (60), $56,429 67-69-71—207 -9 Scott Hend, Australia (60), $56,429 70-70-67—207 -9 Kristian Krogh Johannessen, Norway (60), $56,429 69-67-71—207 -9 Kurt Kitayama, United States (60), $56,429 68-71-68—207 -9 Pablo Larrazabal, Spain (60), $56,429 69-67-71—207 -9 Adrian Meronk, Poland (60), $56,429 70-68-69—207 -9 Eddie Pepperell, England (60), $56,429 69-67-71—207 -9 Ian Poulter, England (60), $56,429 69-71-67—207 -9 Andy Sullivan, England (60), $56,429 64-72-71—207 -9 Maverick Antcliff, Australia (45), $41,328 69-69-70—208 -8 Oliver Bekker, South Africa (45), $41,328 69-70-69—208 -8 Wil Besseling, Netherlands (45), $41,328 71-68-69—208 -8 Matt Fitzpatrick, England (45), $41,328 69-67-72—208 -8 Daniel Gavins, England (45), $41,328 69-70-69—208 -8 Min Woo Lee, Australia (45), $41,328 76-62-70—208 -8 Adam Scott, Australia (45), $41,328 69-70-69—208 -8 Jason Scrivener, Australia (45), $41,328 66-69-73—208 -8 Scott Jamieson, Scotland (33), $29,747 69-69-71—209 -7 Joakim Lagergren, Sweden (33), $29,747 71-69-69—209 -7 David Law, Scotland (33), $29,747 67-70-72—209 -7 Robert Macintyre, Scotland (33), $29,747 71-69-69—209 -7 Graeme McDowell, Northern Ireland (33), $29,747 71-69-69—209 -7 Victor Perez, France (33), $29,747 69-71-69—209 -7 Antoine Rozner, France (33), $29,747 69-68-72—209 -7 Marcus Armitage, England (23), $22,651 66-69-75—210 -6 Tommy Fleetwood, England (23), $22,651 64-73-73—210 -6 Tyrrell Hatton, England (23), $22,651 69-69-72—210 -6 Romain Langasque, France (23), $22,651 69-68-73—210 -6 James Morrison, England (23), $22,651 68-67-75—210 -6 Richie Ramsay, Scotland (23), $22,651 71-67-72—210 -6 Jack Senior, England (23), $22,651 72-66-72—210 -6 Justin Walters, South Africa (23), $22,651 73-67-70—210 -6 Maximilian Kieffer, Germany (19), $18,280 71-69-71—211 -5 Frederic Lacroix, France (19), $18,280 73-67-71—211 -5 Edoardo Molinari, Italy (19), $18,280 72-68-71—211 -5 Callum Shinkwin, England (16), $15,895 69-71-72—212 -4 Connor Syme, Scotland (16), $15,895 69-70-73—212 -4 Daniel Van Tonder, South Africa (16), $15,895 66-74-72—212 -4 Julien Brun, France (15), $11,922 69-69-75—213 -3 Shaun Norris, South Africa (14), $11,919 71-69-74—214 -2

