Korn Ferry Tour Utah Championship Scores

Sunday At The Panther Creek Country Club Farmington, Utah Purse: $750,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Final Round

Andrew Kozan (500), $135,000 63-70-67-63_263

Justin Suh (208), $48,750 68-68-65-63_264

Patrick Fishburn (208), $48,750 65-68-67-64_264

Ashton Van Horne (208), $48,750 68-66-66-64_264

Michael Kim (93), $24,225 67-64-69-65_265

Peter Kuest (93), $24,225 68-64-67-66_265

Will Gordon (93), $24,225 66-66-67-66_265

Trevor Cone (93), $24,225 69-66-64-66_265

Harrison Endycott (93), $24,225 67-68-63-67_265

Zecheng Dou (68), $17,184 68-66-69-63_266

Mac Meissner (68), $17,184 69-67-63-67_266

Mark Anderson (68), $17,184 67-66-64-69_266

Pierceson Coody (68), $17,184 68-67-63-68_266

Akshay Bhatia (51), $12,000 64-69-70-64_267

Charlie Saxon (51), $12,000 65-67-71-64_267

Kevin Roy (51), $12,000 69-67-65-66_267

Alex Chiarella (51), $12,000 68-67-66-66_267

Sam Stevens (51), $12,000 70-65-65-67_267

Jeremy Paul (51), $12,000 63-68-68-68_267

Roberto Diaz (51), $12,000 67-67-65-68_267

Michael Feagles (42), $8,813 68-65-66-69_268

Pontus Nyholm (42), $8,813 65-64-69-70_268

Kevin Yu (37), $7,325 66-68-70-65_269

Martin Flores (37), $7,325 69-66-68-66_269

Nicholas Lindheim (37), $7,325 68-66-66-69_269

Marcelo Rozo (32), $5,949 68-67-70-65_270

Cody Gribble (32), $5,949 69-66-69-66_270

Zack Fischer (32), $5,949 71-66-66-67_270

John Chin (32), $5,949 71-62-66-71_270

Quade Cummins (20), $4,369 71-66-70-64_271

Seonghyeon Kim (20), $4,369 67-66-72-66_271

Erik Compton (20), $4,369 70-66-69-66_271

Jacob Bridgeman (20), $4,369 70-64-71-66_271

Daniel Summerhays (20), $4,369 70-67-67-67_271

Ben Silverman (20), $4,369 63-70-71-67_271

Vincent Norrman (20), $4,369 68-66-70-67_271

Joe Highsmith (20), $4,369 68-69-66-68_271

Conner Godsey (20), $4,369 65-66-72-68_271

Zac Blair (20), $4,369 64-68-70-69_271

Blayne Barber (20), $4,369 66-67-68-70_271

Julian Etulain (20), $4,369 67-70-65-69_271

Xinjun Zhang (20), $4,369 65-69-67-70_271

Evan Harmeling (20), $4,369 68-65-67-71_271

Chandler Blanchet (11), $3,488 68-68-68-68_272

Matt McCarty (11), $3,488 70-65-69-68_272

Kyle Reifers (11), $3,488 70-63-69-70_272

Stephen Franken (9), $3,268 67-67-71-68_273

Whee Kim (9), $3,268 68-68-69-68_273

Kevin Dougherty (9), $3,268 67-69-67-70_273

Alexandre Rocha (9), $3,268 67-69-67-70_273

Kevin Velo (9), $3,268 68-63-71-71_273

Austen Christiansen (9), $3,268 67-68-68-70_273

Shad Tuten (9), $3,268 67-67-67-72_273

Jose de Jesus Rodriguez (5), $3,090 70-67-71-66_274

Clay Feagler (5), $3,090 66-71-71-66_274

Taylor Dickson (5), $3,090 69-68-71-66_274

Grant Hirschman (5), $3,090 68-69-69-68_274

David Kocher (5), $3,090 64-70-72-68_274

Christopher Petefish (5), $3,090 70-66-69-69_274

Tag Ridings (5), $3,090 69-66-70-69_274

Hayden Springer (5), $3,090 64-73-67-70_274

John Pak (5), $3,090 65-71-68-70_274

Ben Taylor (5), $3,090 68-65-71-70_274

Alvaro Ortiz (5), $3,090 66-69-68-71_274

Sam Saunders (4), $2,993 67-69-73-66_275

Patrick Newcomb (4), $2,993 70-67-70-68_275

John VanDerLaan (4), $2,970 66-71-71-68_276

Jacob Bergeron (3), $2,933 69-68-72-68_277

Fabian Gomez (3), $2,933 69-67-73-68_277

Trace Crowe (3), $2,933 68-68-72-69_277

Billy Tom Sargent (3), $2,933 64-71-70-72_277

Tom Whitney (3), $2,888 68-69-72-69_278

Gregor Main (3), $2,888 73-64-71-70_278

Tom Lewis (3), $2,858 68-68-70-73_279

Matthew Picanso (3), $2,858 68-69-68-74_279

Nicolas Echavarria (2), $2,835 72-65-73-70_280

Philip Knowles (2), $2,820 66-71-72-72_281

