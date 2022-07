PGA Tour Barbasol Championship Scores

Sunday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,328; Par: 72 Final Round Trey Mullinax (300),…

Sunday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,328; Par: 72 Final Round

Trey Mullinax (300), $666,000 65-65-67-66_263

Kevin Streelman (165), $403,300 66-64-67-67_264

Mark Hubbard (105), $255,300 65-67-69-65_266

Hurly Long (0), $181,300 68-65-63-71_267

Vince Whaley (65), $151,700 70-64-67-67_268

Adam Svensson (60), $134,125 62-67-69-71_269

Michael Kim (55), $124,875 65-68-67-70_270

Sean O’Hair (42), $100,825 68-65-65-73_271

Marcus Helligkilde (0), $100,825 70-69-66-66_271

Ricardo Gouveia (0), $100,825 64-65-72-70_271

Matti Schmid (0), $100,825 65-63-66-77_271

Justin Lower (42), $100,825 69-70-66-66_271

Espen Kofstad (0), $64,354 69-66-70-67_272

Ben Kohles (30), $64,354 67-66-69-70_272

Camilo Villegas (30), $64,354 65-68-70-69_272

Taylor Pendrith (30), $64,354 71-68-67-66_272

Kramer Hickok (30), $64,354 67-66-69-70_272

Tyler Duncan (30), $64,354 67-64-69-72_272

Max McGreevy (30), $64,354 65-63-74-70_272

Yannik Paul (0), $49,025 66-67-68-72_273

Doc Redman (24), $37,308 66-70-70-68_274

Patrick Flavin (0), $37,308 71-67-67-69_274

Taylor Moore (24), $37,308 66-72-68-68_274

Dylan Wu (24), $37,308 66-67-73-68_274

Kevin Chappell (24), $37,308 69-70-69-66_274

Michael Gligic (24), $37,308 69-63-73-69_274

Lucas Bjerregaard (0), $21,909 70-66-69-70_275

Seth Reeves (15), $21,909 69-68-68-70_275

Greyson Sigg (15), $21,909 66-69-69-71_275

Hugo León (0), $21,909 67-68-69-71_275

Chris Stroud (15), $21,909 69-66-70-70_275

Niklas Norgaard Moller (0), $21,909 68-67-68-72_275

Satoshi Kodaira (15), $21,909 67-67-70-71_275

Austin Cook (15), $21,909 70-64-73-68_275

Julien Brun (0), $21,909 67-67-70-71_275

Bo Van Pelt (15), $21,909 65-69-72-69_275

Jason Dufner (15), $21,909 67-67-73-68_275

James Hahn (15), $21,909 70-69-68-68_275

Brandon Hagy (15), $21,909 70-62-71-72_275

Robin Roussel (0), $21,909 64-68-71-72_275

Hank Lebioda (8), $13,505 71-66-71-68_276

Seung-Yul Noh (8), $13,505 68-70-70-68_276

Cameron Percy (8), $13,505 66-69-72-69_276

Jonathan Byrd (8), $13,505 67-67-71-71_276

Lukas Nemecz (0), $13,505 71-68-66-71_276

Aaron Baddeley (8), $13,505 69-70-65-72_276

Alfredo Garcia-Heredia (0), $10,348 71-68-71-67_277

Greg Chalmers (6), $10,348 70-69-68-70_277

Gunner Wiebe (0), $10,348 72-67-68-70_277

William McGirt (5), $9,195 69-66-71-72_278

Josh Geary (0), $9,195 71-67-70-70_278

Tom Lewis (0), $9,195 66-68-74-70_278

Kevin Tway (5), $9,195 67-71-71-69_278

Ryan Moore (4), $8,584 68-68-73-70_279

Austin Smotherman (4), $8,584 69-68-69-73_279

Scott Jamieson (0), $8,584 71-67-72-69_279

Carlos Pigem (0), $8,584 68-70-71-70_279

Scott Brown (4), $8,584 69-69-68-73_279

Paul Barjon (4), $8,584 71-68-68-72_279

Aaron Cockerill (0), $8,251 71-66-71-72_280

Santiago Tarrio (0), $8,251 69-66-71-74_280

Conrad Shindler (0), $8,251 68-70-70-72_280

Josh Teater (0), $7,955 68-68-74-71_281

Justin Walters (0), $7,955 66-71-69-75_281

Ben Crane (2), $7,955 69-69-73-70_281

Arjun Atwal (2), $7,955 70-69-70-72_281

Hayden Buckley (2), $7,955 69-70-72-70_281

David Skinns (2), $7,548 65-70-71-76_282

Sebastian Garcia Rodriguez (0), $7,548 71-67-72-72_282

Richard S. Johnson (2), $7,548 70-68-71-73_282

David Hearn (2), $7,548 67-67-75-73_282

Chesson Hadley (2), $7,548 71-68-71-72_282

Chase Hanna (0), $7,548 73-66-72-71_282

Dawie van der Walt (2), $7,215 69-68-75-71_283

J.J. Henry (2), $7,215 72-66-74-71_283

Søren Kjeldsen (0), $7,215 70-69-71-73_283

Jim Knous (1), $7,067 69-70-74-71_284

Jim Herman (1), $6,919 72-65-73-75_285

Jacob Bridgeman (0), $6,919 68-69-75-73_285

Stephen Stallings Jr. (0), $6,919 70-69-70-76_285

Ryan Brehm (1), $6,697 68-69-75-76_288

John Merrick (1), $6,697 70-69-74-75_288

Marcel Siem (0), $6,697 69-70-73-76_288

