NATIONAL LEAGUE BATTING_Ohtani, Los Angeles, .355; Betts, Los Angeles, .346; Bohm, Philadelphia, .346; Turner, Philadelphia, .343; W.Smith, Los Angeles, .331;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Ohtani, Los Angeles, .355; Betts, Los Angeles, .346; Bohm, Philadelphia, .346; Turner, Philadelphia, .343; W.Smith, Los Angeles, .331; Willi.Contreras, Milwaukee, .329; Profar, San Diego, .328; L.García, Washington, .321; Turang, Milwaukee, .316; Ozuna, Atlanta, .315.

RUNS_Betts, Los Angeles, 32; Ohtani, Los Angeles, 32; Acuña, Atlanta, 31; Willi.Contreras, Milwaukee, 30; Schwarber, Philadelphia, 30; Tatis, San Diego, 28; Arraez, San Diego, 27; E.De La Cruz, Cincinnati, 27; Turner, Philadelphia, 27; T.Hernández, Los Angeles, 26; K.Marte, Arizona, 26; C.Walker, Arizona, 26.

RBI_Ozuna, Atlanta, 38; Bohm, Philadelphia, 32; Willi.Contreras, Milwaukee, 29; T.Hernández, Los Angeles, 29; Harper, Philadelphia, 28; Profar, San Diego, 27; Ohtani, Los Angeles, 27; Betts, Los Angeles, 27; Muncy, Los Angeles, 26; W.Smith, Los Angeles, 26; Cronenworth, San Diego, 26.

HITS_Ohtani, Los Angeles, 54; Betts, Los Angeles, 53; Arraez, San Diego, 49; Willi.Contreras, Milwaukee, 47; Turner, Philadelphia, 47; Bohm, Philadelphia, 46; K.Marte, Arizona, 44; Profar, San Diego, 44; Freeman, Los Angeles, 43; Cronenworth, San Diego, 42; B.De La Cruz, Miami, 42.

DOUBLES_Ohtani, Los Angeles, 14; Bohm, Philadelphia, 13; K.Marte, Arizona, 12; Arcia, Atlanta, 11; Willi.Contreras, Milwaukee, 11; Wills.Contreras, St. Louis, 11; Freeman, Los Angeles, 11; Hoerner, Chicago, 11; Betts, Los Angeles, 10; Cronenworth, San Diego, 10; W.Smith, Los Angeles, 10; Turner, Philadelphia, 10.

TRIPLES_Abrams, Washington, 4; Betts, Los Angeles, 2; Blackmon, Colorado, 2; Bruján, Miami, 2; Dunn, Milwaukee, 2; Kim, San Diego, 2; J.Ortiz, Milwaukee, 2; Riley, Atlanta, 2; A.Williams, Pittsburgh, 2; M.Winn, St. Louis, 2.

HOME RUNS_Ozuna, Atlanta, 12; Ohtani, Los Angeles, 11; T.Hernández, Los Angeles, 10; Muncy, Los Angeles, 9; Harper, Philadelphia, 9; Alonso, New York, 9; Schwarber, Philadelphia, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; Morel, Chicago, 8; B.De La Cruz, Miami, 8.

STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 21; Acuña, Atlanta, 14; Turang, Milwaukee, 14; J.Young, Washington, 12; L.Thomas, Washington, 11; Steer, Cincinnati, 10; Turner, Philadelphia, 10; Ohtani, Los Angeles, 9; 6 tied at 8.

PITCHING_R.Suárez, Philadelphia, 6-0; Glasnow, Los Angeles, 6-1; Imanaga, Chicago, 5-0; Garrett, New York, 5-0; Sale, Atlanta, 5-1; Cease, San Diego, 5-2; Minter, Atlanta, 5-2; T.Williams, Washington, 4-0; Paxton, Los Angeles, 4-0; Peguero, Milwaukee, 4-0.

ERA_Imanaga, Chicago, 1.08; R.López, Atlanta, 1.53; Wheeler, Philadelphia, 1.64; Assad, Chicago, 1.66; R.Suárez, Philadelphia, 1.72; Hicks, San Francisco, 1.90; T.Williams, Washington, 1.96; Cease, San Diego, 2.19; J.Jones, Pittsburgh, 2.63; Glasnow, Los Angeles, 2.70.

STRIKEOUTS_Glasnow, Los Angeles, 63; Wheeler, Philadelphia, 63; Cease, San Diego, 60; J.Jones, Pittsburgh, 52; Sale, Atlanta, 52; F.Peralta, Milwaukee, 50; Greene, Cincinnati, 47; Nola, Philadelphia, 47; Yamamoto, Los Angeles, 47; R.Suárez, Philadelphia, 46.

