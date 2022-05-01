LPGA Garden City Charity Classic Par Scores

|Sunday
|At Buffalo Dunes
|Garden City, Kan.
|Purse: $200,000
|Yardage: 6,481; Par: 72
|Final Round
Gabriella Then, $30,000 67-70-67_204 -12
Alexa Pano, $19,234 69-70-67_206 -10
Yan Liu, $14,007 69-69-70_208 -8
Teresa Toscano, $9,838 73-68-68_209 -7
Jillian Hollis, $9,838 66-73-70_209 -7
Sofia Garcia, $7,232 69-72-69_210 -6
Xiaowen Yin, $5,721 69-73-69_211 -5
Maddi Caldwell-Young, $5,721 71-68-72_211 -5
Robyn Choi, $4,301 73-72-67_212 -4
Haley Moore, $4,301 72-72-68_212 -4
Emma Broze, $4,301 74-69-69_212 -4
Kiira Riihijarvi, $4,301 71-72-69_212 -4
Julienne Soo, $3,511 71-73-69_213 -3
Karis Anne Davidson, $3,511 72-70-71_213 -3
Emilee Hoffman, $2,820 74-71-69_214 -2
Amelia Lewis, $2,820 70-75-69_214 -2
Riley Rennell, $2,820 72-72-70_214 -2
Laetitia Beck, $2,820 70-74-70_214 -2
Natalie Srinivasan, $2,820 72-71-71_214 -2
Lindsey McCurdy, $2,820 70-73-71_214 -2
Kristen Gillman, $2,820 74-68-72_214 -2
Lucy Li, $2,192 72-75-68_215 -1
Bailey Tardy, $2,192 74-72-69_215 -1
Samantha Wagner, $2,192 71-75-69_215 -1
Regina Plasencia, $2,192 74-70-71_215 -1
Julie Aime, $2,192 70-73-72_215 -1
Maria Fernanda Escauriza, $2,192 73-69-73_215 -1
Michelle Piyapattra, $2,192 71-71-73_215 -1
Gabby Lemieux, $1,771 72-75-69_216 E
Yue Ren, $1,771 69-78-69_216 E
Jessica Porvasnik, $1,771 72-74-70_216 E
Becca Huffer, $1,771 69-77-70_216 E
Celine Borge, $1,771 71-72-73_216 E
Kennedy Swann, $1,428 72-76-69_217 +1
Sarah Elizabeth White, $1,428 73-74-70_217 +1
Amy Lee, $1,428 73-74-70_217 +1
Gigi Stoll, $1,428 73-74-70_217 +1
Kim Kaufman, $1,428 71-76-70_217 +1
Greta Isabella Voelker, $1,428 73-73-71_217 +1
Karen Kim, $1,428 69-74-74_217 +1
Katelyn Sisk, $1,176 72-76-70_218 +2
Jaravee Boonchant, $1,176 70-77-71_218 +2
Lindy Duncan, $1,176 68-79-71_218 +2
Roberta Liti, $1,176 72-73-73_218 +2
Kaitlin Milligan, $1,004 77-71-71_219 +3
Sierra Brooks, $1,004 74-74-71_219 +3
Anita Uwadia, $1,004 73-75-71_219 +3
Alazne Urizar Zapata, $1,004 74-73-72_219 +3
Dottie Ardina, $1,004 73-74-72_219 +3
Grace Kim, $1,004 71-75-73_219 +3
Alyaa Abdulghany, $885 77-71-72_220 +4
Kathleen Scavo, $885 74-74-72_220 +4
Pinyada Kuvanun, $885 71-76-73_220 +4
Xiaolin Tian, $791 71-77-73_221 +5
Alisa Rodriguez, $791 75-72-74_221 +5
Min-G Kim, $791 73-74-74_221 +5
Alejandra Llaneza, $791 70-77-74_221 +5
Kenzie Wright, $791 70-77-74_221 +5
Karolina Vlckova, $791 73-71-77_221 +5
Vicky Hurst, $718 73-73-77_223 +7
Kaley Nicole In, $708 71-77-76_224 +8
Kristin Coleman, $697 70-78-77_225 +9
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