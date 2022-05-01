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LPGA Garden City Charity Classic Par Scores

The Associated Press

May 1, 2022, 4:07 PM

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Sunday
At Buffalo Dunes
Garden City, Kan.
Purse: $200,000
Yardage: 6,481; Par: 72
Final Round

Gabriella Then, $30,000 67-70-67_204  -12

Alexa Pano, $19,234 69-70-67_206  -10

Yan Liu, $14,007 69-69-70_208   -8

Teresa Toscano, $9,838 73-68-68_209   -7

Jillian Hollis, $9,838 66-73-70_209   -7

Sofia Garcia, $7,232 69-72-69_210   -6

Xiaowen Yin, $5,721 69-73-69_211   -5

Maddi Caldwell-Young, $5,721 71-68-72_211   -5

Robyn Choi, $4,301 73-72-67_212   -4

Haley Moore, $4,301 72-72-68_212   -4

Emma Broze, $4,301 74-69-69_212   -4

Kiira Riihijarvi, $4,301 71-72-69_212   -4

Julienne Soo, $3,511 71-73-69_213   -3

Karis Anne Davidson, $3,511 72-70-71_213   -3

Emilee Hoffman, $2,820 74-71-69_214   -2

Amelia Lewis, $2,820 70-75-69_214   -2

Riley Rennell, $2,820 72-72-70_214   -2

Laetitia Beck, $2,820 70-74-70_214   -2

Natalie Srinivasan, $2,820 72-71-71_214   -2

Lindsey McCurdy, $2,820 70-73-71_214   -2

Kristen Gillman, $2,820 74-68-72_214   -2

Lucy Li, $2,192 72-75-68_215   -1

Bailey Tardy, $2,192 74-72-69_215   -1

Samantha Wagner, $2,192 71-75-69_215   -1

Regina Plasencia, $2,192 74-70-71_215   -1

Julie Aime, $2,192 70-73-72_215   -1

Maria Fernanda Escauriza, $2,192 73-69-73_215   -1

Michelle Piyapattra, $2,192 71-71-73_215   -1

Gabby Lemieux, $1,771 72-75-69_216    E

Yue Ren, $1,771 69-78-69_216    E

Jessica Porvasnik, $1,771 72-74-70_216    E

Becca Huffer, $1,771 69-77-70_216    E

Celine Borge, $1,771 71-72-73_216    E

Kennedy Swann, $1,428 72-76-69_217   +1

Sarah Elizabeth White, $1,428 73-74-70_217   +1

Amy Lee, $1,428 73-74-70_217   +1

Gigi Stoll, $1,428 73-74-70_217   +1

Kim Kaufman, $1,428 71-76-70_217   +1

Greta Isabella Voelker, $1,428 73-73-71_217   +1

Karen Kim, $1,428 69-74-74_217   +1

Katelyn Sisk, $1,176 72-76-70_218   +2

Jaravee Boonchant, $1,176 70-77-71_218   +2

Lindy Duncan, $1,176 68-79-71_218   +2

Roberta Liti, $1,176 72-73-73_218   +2

Kaitlin Milligan, $1,004 77-71-71_219   +3

Sierra Brooks, $1,004 74-74-71_219   +3

Anita Uwadia, $1,004 73-75-71_219   +3

Alazne Urizar Zapata, $1,004 74-73-72_219   +3

Dottie Ardina, $1,004 73-74-72_219   +3

Grace Kim, $1,004 71-75-73_219   +3

Alyaa Abdulghany, $885 77-71-72_220   +4

Kathleen Scavo, $885 74-74-72_220   +4

Pinyada Kuvanun, $885 71-76-73_220   +4

Xiaolin Tian, $791 71-77-73_221   +5

Alisa Rodriguez, $791 75-72-74_221   +5

Min-G Kim, $791 73-74-74_221   +5

Alejandra Llaneza, $791 70-77-74_221   +5

Kenzie Wright, $791 70-77-74_221   +5

Karolina Vlckova, $791 73-71-77_221   +5

Vicky Hurst, $718 73-73-77_223   +7

Kaley Nicole In, $708 71-77-76_224   +8

Kristin Coleman, $697 70-78-77_225   +9

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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