Sunday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING

Mixed Team Parallel

GOLD_Austria (Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz)

SILVER_Germany (Emma Aicher, Lena Duerr, Julian Rauchfuss, Alexander Schmid, Linus Strasser)

BRONZE_Norway (Mina Fuerst Holtmann, Thea Louise Stjernesund, Maria Therese Tviberg, Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad)

___

BOBSLEIGH

4-man

GOLD_Germany (Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schueller)

SILVER_Germany (Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp)

BRONZE_Canada (Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Benjamin Coakwell)

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Women’s 30km Mass Start Free

GOLD_Therese Johaug, Norway

SILVER_Jessie Diggins, United States

BRONZE_Kerttu Niskanen, Finland

___

CURLING

Women

GOLD_Britain (Eve Muirhead, Vicky Wright, Jennifer Dodds, Hailey Duff, Mili Smith)

SILVER_Japan (Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida, Kotomi Ishizaki)

BRONZE_Sweden (Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Johanna Heldin)

___

ICE HOCKEY

Men

GOLD_Finland (Ville Pokka, Niklas Friman, Mikko Lehtonen, Marko Anttila, Valtteri Kemilainen, Miro Aaltonen, Niko Ojamaki, Hannes Bjorninen, Toni Rajala, Joonas Nattinen, Harri Sateri, Frans Tuohimaa, Juuso Hietanen, Petteri Lindbohm, Sami Vatanen, Jussi Olkinuora, Valtteri Filppula, Atte Ohtamaa, Markus Granlund, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen, Leo Komarov, Saku Maenalanen, Iiro Pakarinen, Harri Pesonen)

SILVER_ROC (Alexander Yelesin, Sergei Telegin, Dmitri Voronkov, Sergei Andronov, Pavel Karnaukhov, Sergei Plotnikov, Stanislav Galiev, Artur Kayumov, Mikhail Grigorenko, Vyacheslav Voinov, Ivan Fedotov, Alexander Samonov, Damir Sharipzyanov, Yegor Yakovlev, Vladimir Tkachyov, Alexander Nikishin, Anton Slepyshev, Artyom Minulin, Andrei Chibisov, Arseni Gritsyuk, Timur Bilyalov, Vadim Shipachyov, Nikita Nesterov, Kirill Semyonov, Nikita Gusev)

BRONZE_Slovakia (Simon Nemec, Milos Kelemen, Tomas Jurco, Peter Ceresnak, Michal Kristof, Juraj Slafkovsky, Samuel Knazko, Patrik Rybar, Peter Zuzin, Marek Hrivik, Martin Gernat, Matej Tomek, Peter Cehlarik, Milos Roman, Branislav Konrad, Mislav Rosandic, Samuel Takac, Martin Marincin, Marko Dano, Michal Cajkovsky, Marek Daloga, Libor Hudacek, Pavol Regenda, Kristian Pospisil, Adrian Holesinsky)

