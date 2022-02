Monday’s Olympic Medalists

BOBSLEIGH Women’s Monobob GOLD_Kaillie Humphries, United States SILVER_Elana Meyers Taylor, United States BRONZE_Christine de Bruin, Canada ___ FREESTYLE SKIING Women’s…

BOBSLEIGH

Women’s Monobob

GOLD_Kaillie Humphries, United States

SILVER_Elana Meyers Taylor, United States

BRONZE_Christine de Bruin, Canada

___

FREESTYLE SKIING

Women’s Aerials

GOLD_Mengtao Xu, China

SILVER_Hanna Huskova, Belarus

BRONZE_Megan Nick, United States

___

FIGURE SKATING

Ice Dance

GOLD_France (Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron)

SILVER_ROC (Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov)

BRONZE_United States (Madison Hubbell, Zachary Donohue)

___

SKI JUMPING

Men’s Team

GOLD_Austria (Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hoerl, Manuel Fettner)

SILVER_Slovenia (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc)

BRONZE_Germany (Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger)

