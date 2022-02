Finland 4, Sweden 3 OT Finland 0 0 3 1 — 4 Sweden 0 3 0 0 — 3 First…

Finland 4, Sweden 3 OT

Finland 0 0 3 1 — 4 Sweden 0 3 0 0 — 3

First Period_No Scoring. Penalties_Jacob de la Rose, Sweden (roughing); Miro Aaltonen, Finland (interference on a goalkeeper).

Second Period_1, Sweden, Lucas Wallmark (Henrik Tommernes, Jonathan Pudas), 24:24 (pp). 2, Sweden, Lukas Bengtsson (Henrik Tommernes, Mathias Brome), 28:39 (pp). 3, Sweden, Anton Lander (Jonathan Pudas, Carl Klingberg), 31:36 (pp). Penalties_Saku Maenalanen, Finland (cross-checking); Miro Aaltonen, Finland (illegal check to the head or neck); Sami Vatanen, Finland (slashing); Juuso Hietanen, Finland (high sticking); Henrik Tommernes, Sweden (interference); Harri Pesonen, Finland (tripping).

Third Period_4, Finland, Teemu Hartikainen (Sakari Manninen, Sami Vatanen), 45:34 (pp). 5, Finland, Iiro Pakarinen (Teemu Hartikainen, Sakari Manninen), 55:30 (pp). 6, Finland, Iiro Pakarinen (Mikko Lehtonen, Teemu Hartikainen), 57:11. Penalties_Jacob de la Rose, Sweden (holding an opponent); Linus Johansson, Sweden (hooking).

Overtime_7, Finland, Harri Pesonen, 62:01. Penalties_None.

Shots on Goal_Finland 8-3-14-2_27. Sweden 10-17-3-0_30.

Goalies_Finland, Frans Tuohimaa, Jussi Olkinuora. Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg.

Referee_Michael Campbell, Canada. Roman Gofman, Russia. William Hancock Ii, United States. Nikita Shalagin, Russia.

