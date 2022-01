NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 13 836 4,267 44 328.2 Army 13 758 3,648 46…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 13 836 4,267 44 328.2 Army 13 758 3,648 46 280.6 Kent St. 14 647 3,482 36 248.7 N. Illinois 14 649 3,379 36 241.4 North Texas 13 639 3,062 32 235.5 Coastal Carolina 13 509 2,974 36 228.8 Arkansas 13 588 2,969 26 228.4 Georgia St. 13 585 2,960 25 227.7 Navy 12 697 2,718 19 226.5 Baylor 14 572 3,070 29 219.3 Mississippi 13 591 2,840 33 218.5 Tennessee 13 577 2,832 30 217.8 Utah 14 545 3,035 37 216.8 UCLA 12 519 2,581 31 215.1 Michigan 14 575 2,998 39 214.1 W. Michigan 13 590 2,783 31 214.1 Syracuse 12 491 2,562 28 213.5 North Carolina 13 514 2,765 30 212.7 Oregon St. 13 521 2,761 33 212.4 Wyoming 13 544 2,745 24 211.2 Wisconsin 13 567 2,742 26 210.9 Louisville 13 504 2,728 29 209.8 Florida 13 495 2,713 26 208.7 Oregon 14 536 2,833 36 202.4 Kentucky 13 496 2,594 27 199.5 Texas 12 457 2,391 25 199.2 Minnesota 13 601 2,575 27 198.1 Toledo 13 473 2,561 30 197.0 UCF 13 476 2,552 27 196.3 TCU 12 473 2,355 21 196.2 Buffalo 12 539 2,346 30 195.5 Georgia 14 515 2,719 28 194.2 Georgia Southern 12 536 2,328 22 194.0 Louisiana-Lafayette 14 565 2,715 34 193.9 Arizona St. 13 495 2,513 34 193.3 Appalachian St. 14 567 2,691 26 192.2 Tulsa 13 549 2,496 20 192.0 Oklahoma St. 14 620 2,639 27 188.5 BYU 13 479 2,446 30 188.2 Oklahoma 13 448 2,438 29 187.5 Ohio 12 434 2,249 20 187.4 Virginia Tech 13 531 2,412 16 185.5 UTSA 14 557 2,570 26 183.6 Texas A&M 12 418 2,195 17 182.9 Nebraska 12 490 2,174 31 181.2 Liberty 13 508 2,355 26 181.2 Duke 12 524 2,171 22 180.9 Ohio St. 13 423 2,344 24 180.3 Missouri 13 464 2,342 22 180.2 UAB 13 513 2,342 27 180.2 Cent. Michigan 13 524 2,330 18 179.2 Florida St. 12 446 2,134 21 177.8 Michigan St. 13 479 2,283 23 175.6 San Diego St. 14 571 2,448 26 174.9 Illinois 12 468 2,083 12 173.6 Cincinnati 14 463 2,407 34 171.9 Georgia Tech 12 444 2,028 15 169.0 Clemson 13 488 2,184 26 168.0 Boston College 12 479 1,983 21 165.2 Tulane 12 446 1,979 19 164.9 California 12 402 1,970 17 164.2 Colorado St. 12 515 1,969 14 164.1 East Carolina 12 475 1,962 20 163.5 Marshall 13 449 2,109 38 162.2 Wake Forest 13 528 2,100 30 161.5 SMU 12 422 1,937 20 161.4 Auburn 13 443 2,096 22 161.2 Iowa St. 13 411 2,089 25 160.7 Kansas St. 12 403 1,928 26 160.7 Old Dominion 13 495 2,084 22 160.3 Texas Tech 13 436 2,068 30 159.1 Alabama 14 520 2,220 21 158.6 South Florida 12 487 1,891 25 157.6 Rice 12 474 1,816 19 151.3 Texas State 12 444 1,796 17 149.7 Charlotte 12 430 1,795 13 149.6 FAU 12 448 1,793 17 149.4 Pittsburgh 14 525 2,089 26 149.2 Miami (Ohio) 13 453 1,914 15 147.2 Umass 12 416 1,761 14 146.8 Southern Cal 12 400 1,743 16 145.2 Northwestern 12 452 1,740 12 145.0 Notre Dame 13 452 1,869 23 143.8 Hawaii 13 431 1,857 22 142.8 Houston 14 515 1,992 27 142.3 Utah St. 14 564 1,990 13 142.1 Rutgers 12 471 1,688 19 140.7 UTEP 13 482 1,821 18 140.1 Kansas 12 435 1,672 15 139.3 Fresno St. 13 440 1,783 17 137.2 South Carolina 13 467 1,777 9 136.7 Maryland 13 439 1,774 20 136.5 Memphis 12 416 1,634 18 136.2 Louisiana-Monroe 12 500 1,613 13 134.4 Ball St. 13 444 1,699 17 130.7 Arizona 12 425 1,535 6 127.9 Miami 12 415 1,532 20 127.7 Colorado 12 438 1,514 12 126.2 NC State 12 372 1,514 11 126.2 Middle Tennessee 13 457 1,608 15 123.7 Iowa 14 507 1,731 18 123.6 Vanderbilt 12 422 1,480 8 123.3 Washington St. 13 401 1,589 19 122.2 Louisiana Tech 12 416 1,466 16 122.2 Akron 12 432 1,463 8 121.9 Virginia 12 339 1,459 21 121.6 West Virginia 13 453 1,580 19 121.5 San Jose St. 12 352 1,457 12 121.4 Southern Miss. 12 465 1,449 8 120.8 Boise St. 12 460 1,444 15 120.3 New Mexico 12 467 1,438 5 119.8 E. Michigan 13 455 1,533 26 117.9 Indiana 12 428 1,388 13 115.7 South Alabama 12 439 1,347 15 112.2 Temple 12 361 1,327 12 110.6 UNLV 12 395 1,317 18 109.8 LSU 12 408 1,313 9 109.4 Penn St. 13 438 1,402 11 107.8 Bowling Green 12 369 1,233 15 102.8 W. Kentucky 14 349 1,435 13 102.5 FIU 12 371 1,225 11 102.1 Uconn 12 378 1,208 8 100.7 New Mexico St. 12 371 1,205 15 100.4 Troy 12 366 1,192 18 99.3 Washington 12 370 1,181 16 98.4 Stanford 12 324 1,051 13 87.6 Purdue 13 392 1,095 7 84.2 Arkansas St. 12 349 982 4 81.8 Nevada 13 337 1,006 13 77.4 Mississippi St. 13 270 821 10 63.2

