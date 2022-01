LPGA Hilton Grand Tournament of Champions Scores

Sunday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,648; Par: 72 Final Round Danielle…

Sunday At Lake Nona Golf and Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,648; Par: 72 Final Round

Danielle Kang, $225,000 68-67-69-68_272

Brooke M. Henderson, $177,229 69-68-68-70_275

Gaby Lopez, $128,567 67-68-69-72_276

Celine Boutier, $89,754 70-67-70-71_278

Nelly Korda, $89,754 68-66-69-75_278

Yuka Saso, $65,497 68-70-68-73_279

Jessica Korda, $54,823 69-67-72-72_280

Pajaree Anannarukarn, $45,606 69-72-68-72_281

Inbee Park, $45,606 71-67-70-73_281

Matilda Castren, $37,842 73-66-71-74_284

Lydia Ko, $37,842 71-68-71-74_284

Georgia Hall, $33,960 70-72-75-69_286

Ryann O’Toole, $30,856 68-72-75-72_287

Patty Tavatanakit, $30,856 70-71-70-76_287

A Lim Kim, $27,362 74-70-73-71_288

Moriya Jutanugarn, $27,362 75-70-69-74_288

Madelene Sagstrom, $25,229 70-71-79-69_289

Nasa Hataoka, $23,158 71-71-76-72_290

Sophia Corinne Popov, $23,158 72-70-72-76_290

Stacy Lewis, $23,158 70-69-75-76_290

Ally Ewing, $21,542 71-69-74-77_291

Ariya Jutanugarn, $20,765 74-72-73-73_292

Angela Stanford, $19,989 72-73-73-75_293

Mel Reid, $19,212 73-72-75-75_295

Austin Ernst, $18,533 74-76-78-71_299

Hee Young Park, $17,855 76-75-73-79_303

Anna Nordqvist, $17,174 76-73-75-80_304

Mirim Lee, $16,156 77-77-81-73_308

Michelle Wie West, $16,156 71-78-78-81_308

