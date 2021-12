NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 12 488 3133 32 261.1 Kansas 12 495 3005 40…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 12 488 3133 32 261.1 Kansas 12 495 3005 40 250.4 Akron 12 482 2987 32 248.9 Stanford 12 494 2828 33 235.7 Umass 12 489 2819 43 234.9 Missouri 12 502 2752 30 229.3 FIU 12 506 2736 30 228.0 Virginia 12 469 2710 21 225.8 TCU 12 460 2706 34 225.5 Temple 12 555 2645 33 220.4 N. Illinois 14 517 3003 33 214.5 Northwestern 12 480 2556 31 213.0 South Florida 12 429 2482 28 206.8 Duke 12 468 2475 26 206.2 Charlotte 12 457 2451 26 204.2 Texas 12 470 2431 26 202.6 Wake Forest 13 534 2626 24 202.0 E. Michigan 13 508 2596 27 199.7 New Mexico St. 12 429 2360 26 196.7 Buffalo 12 489 2342 27 195.2 Vanderbilt 12 421 2331 22 194.2 Uconn 12 512 2326 27 193.8 Washington 12 488 2326 21 193.8 Ohio 12 478 2316 25 193.0 Marshall 13 585 2488 18 191.4 Kent St. 13 527 2471 34 190.1 Bowling Green 12 542 2254 30 187.8 Texas State 12 501 2213 20 184.4 Mississippi 12 508 2196 24 183.0 Georgia Tech 12 491 2191 19 182.6 Arizona 12 473 2189 17 182.4 South Carolina 12 455 2145 17 178.8 Colorado 12 431 2142 22 178.5 Nevada 12 464 2068 19 172.3 UNLV 12 457 2063 19 171.9 Boston College 12 451 2043 15 170.2 North Carolina 12 453 2042 21 170.2 Ball St. 12 487 2034 21 169.5 Wyoming 12 466 2023 16 168.6 W. Kentucky 14 564 2348 28 167.7 Southern Cal 12 436 2006 28 167.2 Memphis 12 489 2005 22 167.1 Louisiana Tech 12 442 1998 25 166.5 Colorado St. 12 494 1995 18 166.2 Virginia Tech 12 452 1974 17 164.5 Louisiana-Monroe 12 439 1953 21 162.8 Rice 12 406 1953 30 162.8 East Carolina 12 413 1952 20 162.7 Rutgers 12 461 1952 15 162.7 Utah St. 14 517 2266 20 161.9 Washington St. 12 415 1919 19 159.9 Tulane 12 484 1901 25 158.4 Maryland 12 453 1890 23 157.5 Boise St. 12 478 1889 14 157.4 FAU 12 423 1884 17 157.0 BYU 13 470 2040 24 156.9 Louisville 12 416 1880 21 156.7 Hawaii 13 502 2032 24 156.3 Arkansas 12 469 1875 17 156.2 Southern Miss. 12 430 1867 15 155.6 UCF 12 448 1867 22 155.6 Tennessee 12 488 1838 24 153.2 Florida 12 428 1829 17 152.4 Georgia Southern 12 420 1828 17 152.3 North Texas 12 446 1825 17 152.1 Toledo 13 525 1969 11 151.5 Illinois 12 478 1813 16 151.1 Miami (Ohio) 12 450 1809 16 150.8 Coastal Carolina 13 478 1953 21 150.2 Louisiana-Lafayette 14 520 2084 16 148.9 Indiana 12 433 1768 23 147.3 Georgia St. 12 489 1764 19 147.0 Purdue 12 420 1764 17 147.0 Nebraska 12 424 1763 12 146.9 W. Michigan 12 389 1757 15 146.4 South Alabama 12 441 1755 21 146.2 Florida St. 12 477 1735 15 144.6 Texas Tech 12 425 1732 18 144.3 Oregon St. 13 452 1870 19 143.8 New Mexico 12 465 1716 17 143.0 Tulsa 13 479 1854 19 142.6 Troy 12 492 1709 15 142.4 Liberty 13 520 1819 19 139.9 Miami 12 429 1668 16 139.0 SMU 12 438 1660 15 138.3 UTEP 13 463 1798 21 138.3 Cincinnati 13 536 1787 14 137.5 LSU 12 436 1648 13 137.3 Middle Tennessee 13 451 1785 18 137.3 California 12 418 1646 13 137.2 Penn St. 12 467 1628 9 135.7 San Jose St. 12 459 1622 9 135.2 Texas A&M 12 443 1618 6 134.8 Old Dominion 13 490 1745 12 134.2 Navy 12 390 1572 25 131.0 West Virginia 12 401 1555 13 129.6 Oregon 13 459 1683 21 129.5 Arizona St. 12 428 1552 17 129.3 Cent. Michigan 12 437 1538 17 128.2 Notre Dame 12 413 1537 14 128.1 Auburn 12 445 1526 8 127.2 Kansas St. 12 421 1516 14 126.3 Syracuse 12 438 1514 12 126.2 Appalachian St. 14 481 1764 18 126.0 Fresno St. 13 453 1626 15 125.1 UCLA 12 397 1492 24 124.3 NC State 12 391 1488 9 124.0 Iowa St. 12 409 1467 10 122.2 Oklahoma 12 409 1466 14 122.2 Utah 13 439 1586 11 122.0 Michigan 13 449 1580 11 121.5 Ohio St. 12 404 1436 15 119.7 Michigan St. 12 414 1419 9 118.2 Kentucky 12 371 1414 11 117.8 Baylor 13 443 1518 16 116.8 Iowa 13 461 1474 14 113.4 UTSA 13 449 1450 13 111.5 UAB 13 448 1448 16 111.4 Army 12 364 1336 18 111.3 Houston 13 416 1390 13 106.9 Mississippi St. 12 363 1219 13 101.6 Minnesota 12 349 1202 10 100.2 Clemson 12 418 1190 7 99.2 Air Force 12 361 1138 16 94.8 Pittsburgh 13 436 1194 15 91.8 Oklahoma St. 13 432 1185 9 91.2 Georgia 13 408 1062 3 81.7 Alabama 13 429 1056 8 81.2 San Diego St. 13 389 1007 6 77.5 Wisconsin 12 365 782 9 65.2

