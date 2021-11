US-Jamaica Summary

At Kingston, Jamaica Jamaica 1 0—1 United States 1 0—1 First half_1, United States, Weah 1 (Pepi), 11th minute. 2,…

First half_1, United States, Weah 1 (Pepi), 11th minute. 2, Jamaica, Antonio 2 (Williams), 22nd minute.

Second half_None.

Yellow cards_Watson, Jam, 8th; Brown, Jam, 40th. Red cards_None.

Referee_Juan Gabriel Calderón, Costa Rica. Linesmen_Juan Carlos Mora, Costa Rica; Juan Tipaz, Guatemala.

A_4,100.

Lineups

United States_Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Chris Richards, Walker Zimmerman, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah (Kellyn Acosta, 66th); Tim Weah (Christian Pulisic, 66th), Brenden Aaronson (Paul Arriola, 78th); Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 78th)

Jamaica_Andre Blake; Javain Brown, Liam Moore, Damion Lowe, Kemar Lawrence (Greg Leigh, 46th); Devon Williams, Je-Vaughn Watson (Anthony Grant, 68th), Damian Lowe, Lamar Walker (Ravel Morrison, 68th), Bobby Decordova-Reid (Junior Flemmings, 68th) Leon Bailey (Oneil Fisher, 88th; Michail Antonio

