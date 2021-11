NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 11 459 2930 30 266.4 Kansas 11 445 2744 39…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 11 459 2930 30 266.4 Kansas 11 445 2744 39 249.5 Akron 11 440 2706 29 246.0 Stanford 11 458 2659 29 241.7 Umass 11 452 2616 39 237.8 Missouri 11 469 2589 27 235.4 TCU 11 437 2427 30 220.6 Temple 11 495 2426 30 220.5 FIU 11 463 2414 27 219.5 Virginia 11 422 2390 20 217.3 Wake Forest 11 467 2351 21 213.7 Charlotte 11 425 2340 23 212.7 Northwestern 11 442 2339 27 212.6 Duke 11 432 2335 24 212.3 N. Illinois 11 406 2311 29 210.1 South Florida 11 402 2309 27 209.9 Buffalo 11 455 2288 26 208.0 Ohio 11 435 2222 25 202.0 Texas 11 435 2203 24 200.3 Uconn 11 480 2194 25 199.5 Bowling Green 11 514 2134 29 194.0 E. Michigan 11 421 2127 23 193.4 Washington 11 447 2117 18 192.5 Mississippi 11 487 2112 23 192.0 Marshall 11 500 2111 15 191.9 New Mexico St. 11 394 2079 23 189.0 Kent St. 11 435 2061 29 187.4 Vanderbilt 11 379 2046 19 186.0 Texas State 11 462 2019 20 183.5 Georgia Tech 11 460 1983 17 180.3 Arizona 11 436 1961 15 178.3 North Carolina 11 424 1929 21 175.4 Virginia Tech 11 430 1914 15 174.0 Washington St. 11 401 1909 18 173.5 Southern Cal 10 363 1729 23 172.9 Ball St. 11 447 1886 21 171.5 South Carolina 11 412 1880 14 170.9 Colorado 11 386 1877 21 170.6 Boston College 11 397 1866 13 169.6 Utah St. 11 394 1865 19 169.5 Wyoming 11 430 1856 14 168.7 Tulane 11 450 1845 24 167.7 Nevada 11 413 1838 18 167.1 Rice 11 366 1829 29 166.3 Louisiana Tech 11 401 1811 23 164.6 East Carolina 11 377 1809 18 164.5 Louisiana-Monroe 11 401 1788 19 162.5 UCF 11 404 1777 21 161.5 Boise St. 11 440 1771 12 161.0 Colorado St. 11 459 1769 15 160.8 FAU 11 392 1758 16 159.8 Hawaii 12 465 1913 23 159.4 Georgia Southern 11 389 1735 17 157.7 Maryland 11 419 1726 21 156.9 Tennessee 11 445 1723 22 156.6 Georgia St. 11 451 1707 18 155.2 Purdue 11 388 1707 16 155.2 Southern Miss. 11 395 1707 14 155.2 Memphis 11 445 1700 19 154.5 Illinois 11 430 1695 14 154.1 Rutgers 11 416 1689 12 153.5 Florida 11 395 1684 15 153.1 Tulsa 11 424 1676 15 152.4 W. Kentucky 11 427 1667 21 151.5 Cincinnati 11 451 1647 14 149.7 Arkansas 11 419 1624 16 147.6 Coastal Carolina 11 400 1623 18 147.5 North Texas 11 411 1620 16 147.3 Toledo 11 444 1620 9 147.3 BYU 11 383 1607 21 146.1 Miami 11 395 1606 16 146.0 Indiana 11 405 1601 21 145.5 New Mexico 11 431 1600 17 145.5 Florida St. 11 431 1596 14 145.1 LSU 11 408 1594 13 144.9 Nebraska 11 387 1577 11 143.4 Louisiana-Lafayette 11 416 1562 11 142.0 Texas Tech 11 375 1562 17 142.0 UNLV 11 388 1552 13 141.1 Cent. Michigan 11 410 1533 16 139.4 SMU 11 402 1530 12 139.1 Oregon St. 11 367 1529 15 139.0 Louisville 11 367 1518 14 138.0 Texas A&M 11 407 1512 6 137.5 Miami (Ohio) 11 399 1506 12 136.9 Arizona St. 11 394 1502 17 136.5 Navy 10 329 1364 22 136.4 W. Michigan 11 362 1489 12 135.4 San Jose St. 11 426 1484 8 134.9 Notre Dame 11 391 1482 13 134.7 Liberty 11 419 1474 15 134.0 West Virginia 11 374 1468 12 133.5 Middle Tennessee 11 390 1465 17 133.2 Fresno St. 11 399 1464 14 133.1 Troy 11 446 1462 14 132.9 Auburn 11 408 1455 8 132.3 Utah 11 378 1455 10 132.3 Penn St. 11 420 1445 7 131.4 South Alabama 11 395 1440 18 130.9 Michigan 11 386 1412 10 128.4 Oregon 11 398 1407 16 127.9 UTEP 11 386 1407 15 127.9 UCLA 11 365 1400 22 127.3 Syracuse 11 404 1390 12 126.4 Michigan St. 11 388 1358 9 123.5 California 10 334 1220 11 122.0 Iowa St. 11 370 1335 10 121.4 Oklahoma 11 373 1326 11 120.5 Baylor 11 375 1324 14 120.4 Kansas St. 11 377 1307 13 118.8 Old Dominion 11 386 1298 10 118.0 Appalachian St. 11 366 1274 14 115.8 Kentucky 11 340 1270 9 115.5 NC State 11 350 1191 7 108.3 Army 10 287 1061 15 106.1 UAB 11 383 1150 10 104.5 Clemson 11 398 1147 7 104.3 Minnesota 11 327 1140 10 103.6 Ohio St. 11 363 1139 9 103.5 Iowa 11 384 1134 7 103.1 UTSA 11 373 1119 6 101.7 Houston 11 356 1098 11 99.8 Pittsburgh 11 367 1087 14 98.8 Mississippi St. 11 318 1060 10 96.4 Air Force 11 336 1051 14 95.5 Oklahoma St. 11 355 934 9 84.9 Alabama 11 359 925 8 84.1 San Diego St. 11 326 853 4 77.5 Georgia 11 347 849 2 77.2 Wisconsin 11 328 707 8 64.3

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.