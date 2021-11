NCAA FBS Individual Scoring

Scoring G PAT A FG FGA Pts Avg R.Ali, Marshall 8 0 0 0 102 12.8 C.Peoples, Appalachian St. 6…

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg R.Ali, Marshall 8 0 0 0 102 12.8 C.Peoples, Appalachian St. 6 0 0 0 72 12.0 T.Badie, Missouri 8 0 0 0 90 11.2 J.Ford, Cincinnati 8 0 0 0 90 11.2 T.Henderson, Ohio St. 8 0 0 0 90 11.2 K.Walker, Michigan St. 8 0 0 0 90 11.2 B.Robinson, Alabama 7 0 0 0 78 11.1 T.Allgeier, BYU 9 0 0 0 96 10.7 J.Moody, Michigan 8 31 18 20 85 10.6 B.Robinson, Texas 8 0 0 0 84 10.5 C.Camper, Colorado St. 8 17 22 27 83 10.4 B.Talton, Nevada 8 32 17 21 83 10.4 G.Brkic, Oklahoma 9 42 17 20 93 10.3 N.Ruggles, Ohio St. 8 47 11 11 80 10.0 N.Sciba, Wake Forest 8 40 13 14 79 9.9 M.Cunningham, Louisville 8 0 0 0 78 9.8 H.Duplessis, UTSA 8 39 13 17 78 9.8 B.Hall, Iowa St. 8 0 0 0 78 9.8 J.Mangham, South Florida 8 0 0 0 78 9.8 W.Reichard, Alabama 8 47 10 12 77 9.6 B.Narveson, W. Kentucky 8 38 13 15 76 9.5 J.Podlesny, Georgia 8 38 12 16 73 9.1 K.Boutte, LSU 6 0 0 0 54 9.0 L.Brown, West Virginia 8 0 0 0 72 9.0 J.Dalmas, Boise St. 8 27 15 17 72 9.0 D.Vaughn, Kansas St. 8 0 0 0 72 9.0 C.Coles, Utah St. 8 27 15 20 71 8.9 A.Carlson, Auburn 8 32 13 17 70 8.8 G.Shrader, Syracuse 9 0 0 0 78 8.7 S.Tucker, Syracuse 9 0 0 0 78 8.7 S.Small, Texas A&M 8 27 14 18 69 8.6 R.White, Arizona St. 7 0 0 0 60 8.6 H.Mevis, Missouri 8 35 11 11 68 8.5 C.Staton, Appalachian St. 8 32 12 12 68 8.5 C.Verdell, Oregon 5 0 0 0 42 8.4 C.Legg, West Virginia 8 25 14 15 67 8.4 B.Farrell, Virginia 6 26 8 9 50 8.3 B.Corum, Michigan 8 0 0 0 66 8.2 T.Dye, Oregon 8 0 0 0 66 8.2 A.Smith, Baylor 8 0 0 0 66 8.2 J.Sterns, W. Kentucky 8 0 0 0 66 8.2 J.Doerer, Notre Dame 8 30 12 16 65 8.1 S.Scarton, Pittsburgh 8 43 8 9 65 8.1 T.Cluckey, Toledo 8 25 13 20 64 8.0 C.Dicker, Texas 8 37 9 11 64 8.0 S.Jones, Coastal Carolina 6 0 0 0 48 8.0 C.Little, Arkansas 8 31 11 14 64 8.0 B.Mazza, SMU 8 43 8 11 64 8.0 M.Meeder, Cent. Michigan 8 28 12 17 64 8.0 M.Coghlin, Michigan St. 8 33 10 15 63 7.9 C.Costa, Mississippi 8 38 9 11 63 7.9 I.Hankins, Baylor 8 39 8 10 63 7.9 B.Grupe, Arkansas St. 8 24 13 16 62 7.8 C.McGrath, Tennessee 8 38 8 10 62 7.8 C.Lewis, Oregon 8 38 8 8 61 7.6 J.Turner, Louisville 8 29 11 16 61 7.6 D.Witherspoon, Houston 8 34 9 15 61 7.6 C.Silva, Fresno St. 7 20 11 14 53 7.6 N.Barr-Mira, UCLA 9 36 11 16 68 7.6 J.Addison, Pittsburgh 8 0 0 0 60 7.5 C.Austin, Memphis 8 0 0 0 60 7.5 B.Baylor, Oregon St. 8 0 0 0 60 7.5 T.Chandler, North Carolina 8 0 0 0 60 7.5 S.Conner, Mississippi 8 0 0 0 60 7.5 M.Corral, Mississippi 8 0 0 0 60 7.5 M.Durant, Duke 8 0 0 0 60 7.5 A.Glass, Kent St. 8 25 12 16 60 7.5 H.Haskins, Michigan 8 0 0 0 60 7.5 A.McCaskill, Houston 8 0 0 0 60 7.5 D.Pierce, Florida 8 0 0 0 60 7.5 J.Stout, Penn St. 8 25 12 17 60 7.5 T.Thomas, Utah 8 0 0 0 60 7.5 K.Williams, Notre Dame 8 0 0 0 60 7.5 J.Garibay, Texas Tech 9 38 10 10 67 7.4 G.Atkins, North Carolina 8 35 8 12 59 7.4 G.Baechle, UTEP 8 20 13 17 59 7.4 A.Borregales, Miami 8 29 10 13 59 7.4 N.Rice, Old Dominion 8 21 13 15 59 7.4 J.Richardson, N. Illinois 8 20 13 14 59 7.4 J.Cropper, Fresno St. 9 0 0 0 66 7.3 A.Martinez, Nebraska 9 0 0 0 66 7.3 P.Lewis, Southern Cal 7 19 11 13 51 7.3 C.Dunn, NC State 8 31 9 13 58 7.2 G.Kell, TCU 8 31 9 11 58 7.2 C.Ryland, E. Michigan 8 34 8 11 58 7.2 J.Knighton, Miami 5 0 0 0 36 7.2 C.Shudak, Iowa 8 24 11 13 57 7.1 M.Trickett, Minnesota 8 28 10 16 57 7.1 C.York, LSU 8 30 9 10 57 7.1 N.Needham, Bowling Green 9 23 14 14 64 7.1 J.Barnes, Louisiana Tech 8 23 11 14 56 7.0 I.Bowser, UCF 6 0 0 0 42 7.0 O.Daffer, East Carolina 8 28 10 13 56 7.0 T.Evans, Tennessee 6 0 0 0 42 7.0 A.Mevis, Iowa St. 8 17 13 15 56 7.0 J.Petrino, Maryland 8 27 10 14 56 7.0 M.Shipley, Hawaii 9 30 11 12 63 7.0 W.Shipley, Clemson 6 0 0 0 42 7.0 J.Sullivan, Cent. Michigan 6 0 0 0 42 7.0 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 8 20 12 16 56 7.0 M.Araiza, San Diego St. 8 28 9 14 55 6.9 C.Larsh, Wisconsin 8 20 12 14 55 6.9 D.Bailey, Colorado St. 7 0 0 0 48 6.9 S.Thompson, Texas Tech 7 0 0 0 48 6.9 B.Cimaglia, Georgia Tech 8 25 10 13 54 6.8 H.Daniels, Air Force 8 0 0 0 54 6.8 L.Jefferson, W. Michigan 8 0 0 0 54 6.8 S.McCormick, UTSA 8 0 0 0 54 6.8 C.Olave, Ohio St. 8 0 0 0 54 6.8 C.Smith, Louisiana-Lafayette 8 0 0 0 54 6.8 D.Torrey, North Texas 8 0 0 0 54 6.8 Z.White, Georgia 8 0 0 0 54 6.8 M.Biscardi, Coastal Carolina 6 28 4 4 40 6.7 S.Ciucci, Marshall 6 22 6 7 40 6.7 D.McDuffie, Buffalo 9 0 0 0 60 6.7 A.McNulty, Buffalo 9 33 9 16 60 6.7 C.Turner, Hawaii 9 0 0 0 60 6.7 D.Guajardo, South Alabama 8 28 9 13 53 6.6 E.Hayes, Oregon St. 8 35 6 7 53 6.6 C.Ham, Duke 7 25 7 12 46 6.6 C.Campbell, Indiana 8 16 12 15 52 6.5 J.Romo, Virginia Tech 8 22 10 13 52 6.5 B.Ruiz, Mississippi St. 5 17 5 7 32 6.4 E.Albertson, New Mexico St. 8 21 10 14 51 6.4 M.Fineran, Purdue 8 22 10 14 51 6.4 Z.Long, Tulsa 8 21 10 10 51 6.4 J.Oldroyd, BYU 7 24 7 11 44 6.3 C.Smith, Cincinnati 7 36 3 8 44 6.3 J.Karty, Stanford 8 23 9 12 50 6.2 S.Johnson, Ohio 7 15 10 14 43 6.1 T.Winkel, Kansas St. 7 23 7 9 43 6.1 V.Ambrosio, Rutgers 8 23 9 13 49 6.1 B.Nichols, Navy 8 16 11 14 49 6.1 M.Quinn, UAB 8 26 8 13 49 6.1 S.Shrader, South Florida 8 22 9 9 49 6.1 C.Anderson, Army 5 0 0 0 30 6.0 K.Brooks, Oklahoma 9 0 0 0 54 6.0 T.Burks, Arkansas 8 0 0 0 48 6.0 S.Cobbs, Boise St. 6 0 0 0 36 6.0 C.Daniels, Liberty 9 0 0 0 54 6.0 J.Downs, North Carolina 8 0 0 0 48 6.0 S.Evans, E. Michigan 7 0 0 0 42 6.0 Z.Evans, TCU 6 0 0 0 36 6.0 J.Hall, Ball St. 8 0 0 0 48 6.0 C.Harris, Miami 6 0 0 0 36 6.0 B.Johnson, UCF 8 0 0 0 48 6.0 I.Likely, Coastal Carolina 8 0 0 0 48 6.0 D.Mack, Old Dominion 6 0 0 0 36 6.0 K.McGowan, Georgia Tech 7 0 0 0 42 6.0 S.McGrew, Washington 6 0 0 0 36 6.0 J.Myers, Rice 8 0 0 0 48 6.0 D.Obarski, UCF 8 37 4 5 48 6.0 A.Perry, Wake Forest 8 0 0 0 48 6.0 J.Reed, Michigan St. 8 0 0 0 48 6.0 B.Roberts, Air Force 8 0 0 0 48 6.0 C.Rodriguez, Kentucky 8 0 0 0 48 6.0 C.Rucker, Arkansas St. 8 0 0 0 48 6.0 B.Thomas, Memphis 8 0 0 0 48 6.0 C.Turner, Nevada 8 0 0 0 48 6.0 D.Wicks, Virginia 9 0 0 0 54 6.0 J.Williams, Alabama 8 0 0 0 48 6.0 C.Williams, UNLV 8 0 0 0 48 6.0 M.Willis, Liberty 9 0 0 0 54 6.0 D.Janikowski, Washington St. 9 28 9 11 53 5.9 A.Szmyt, Syracuse 9 34 7 12 53 5.9 J.Doyle, Memphis 8 28 7 10 47 5.9 D.Gutierrez, UNLV 8 14 11 12 47 5.9 S.Keller, Texas State 8 20 9 11 47 5.9 M.Mercurio, San Jose St. 9 23 10 12 52 5.8 C.Culp, Nebraska 8 32 6 12 46 5.8 R.Fitzgerald, Florida St. 8 30 6 8 45 5.6 P.Henry, Washington 8 18 9 11 45 5.6 D.Longhetto, California 8 21 8 11 45 5.6 E.Mooney, North Texas 7 18 7 8 39 5.6 J.McCourt, Illinois 9 17 11 16 50 5.6 B.Potter, Clemson 8 20 8 12 44 5.5 J.Cruz, Charlotte 8 26 6 9 43 5.4 A.Shahriari, FAU 8 31 4 6 43 5.4 P.White, South Carolina 8 16 9 10 43 5.4 M.Borghi, Washington St. 9 0 0 0 48 5.3 Z.Charbonnet, UCLA 9 0 0 0 48 5.3 C.Zendejas, Arizona St. 7 26 4 6 37 5.3 D.Achane, Texas A&M 8 0 0 0 42 5.2 C.Beal-Smith, Wake Forest 8 0 0 0 42 5.2 T.Bigsby, Auburn 8 0 0 0 42 5.2 G.Bohanon, Baylor 8 0 0 0 42 5.2 B.Bowers, Georgia 8 0 0 0 42 5.2 S.Carr, Indiana 8 0 0 0 42 5.2 N.Dell, Houston 8 0 0 0 42 5.2 J.Dotson, Penn St. 8 0 0 0 42 5.2 D.Drummond, Mississippi 8 0 0 0 42 5.2 T.Fleet-Davis, Maryland 8 0 0 0 42 5.2 D.Gray, SMU 8 0 0 0 42 5.2 M.Johnson, Louisiana-Lafayette 8 0 0 0 42 5.2 B.Koback, Toledo 8 0 0 0 42 5.2 D.London, Southern Cal 8 0 0 0 42 5.2 K.Miller, TCU 8 0 0 0 42 5.2 D.Moore, California 8 0 0 0 42 5.2 I.Neyor, Wyoming 8 0 0 0 42 5.2 L.Nichols, Cent. Michigan 8 0 0 0 42 5.2

