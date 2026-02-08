NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (25-0) beat DePaul 86-40; beat Butler 80-48.
No. 2 UCLA (23-1) beat Rutgers 86-46; beat No. 8 Michigan 69-66.
No. 3 South Carolina (24-2) beat Texas A&M 71-56; beat Mississippi State 88-45; beat No. 19 Tennessee 93-50.
No. 4 Texas (22-2) beat No. 5 LSU 77-64.
No. 5 LSU (22-3) lost to No. 4 Texas 77-64; beat Auburn 77-44.
No. 6 Louisville (22-4) lost to No. 17 Duke 59-58; beat Syracuse 84-65.
No. 7 Vanderbilt (22-2) beat No. 16 Kentucky 84-83.
No. 8 Michigan (20-4) beat Nebraska 88-76; lost to No. 2 UCLA 69-66.
No. 9 Ohio State (22-3) beat No. 24 Washington 70-60; beat Oregon 80-64.
No. 10 Iowa (18-5) lost to Minnesota 91-85.
No. 11 Oklahoma (17-5) did not play.
No. 12 Michigan State (20-4) lost to No. 22 Maryland 86-70; beat Penn State 81-70.
No. 13 Ole Miss (19-5) beat Auburn 71-45; lost to No. 21 Alabama 64-63.
No. 14 TCU (21-4) beat Houston 90-45; lost to Colorado 80-79.
No. 15 Baylor (21-4) beat Cincinnati 76-70; beat Arizona State 67-64.
No. 16 Kentucky (18-6) lost to No. 7 Vanderbilt 84-83.
No. 17 Duke (18-6) beat No. 6 Louisville 59-58; beat SMU 95-36.
No. 18 Texas Tech (22-3) beat Houston 85-61.
No. 19 Tennessee (15-6) beat Georgia 82-77, OT; lost to No. 3 South Carolina 93-50.
No. 20 West Virginia (20-5) beat Colorado 61-55; beat Arizona 87-68.
No. 21 Alabama (20-5) beat No. 13 Ole Miss 64-63; lost to Texas A&M 72-69.
No. 22 Maryland (19-6) beat No. 12 Michigan State 86-70; beat Nebraska 78-60.
No. 23 Princeton (19-2) beat Penn 69-50.
No. 24 Washington (18-6) lost to No. 9 Ohio State 70-60; beat Wisconsin 91-86, OT.
No. 25 North Carolina (20-5) beat North Carolina State 61-59; beat Clemson 53-44; beat Wake Forest 84-56.
