France 42, Bahrain 28 France 21 21 — 42 Bahrain 14 14 — 28 France_K. Mahe 9, D. Mem 5,…

France 21 21 — 42 Bahrain 14 14 — 28

France_K. Mahe 9, D. Mem 5, N. Tournat 5, N. Remili 4, L. Abalo 3, M. Guigou 3, V. Porte 3, M. Richardson 3, L. Fabregas 2, N. Karabatic 2, L. Karabatic 2, R. Lagarde 1.

Bahrain_H. Alsayyad 5, M. Ahmed 4, A. Ali 4, A. Eid 4, A. Almaqabi 3, H. Ali 2, A. Fadhul 2, M. Mohamed 2, M. Ali 1, H. Alsamahiji 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

