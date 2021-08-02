2020 Olympics: Latest results from Tokyo | Transgender weightlifter makes history | How are DC-area Olympians doing? | Today's Olympic schedule
Home » Sports » France 42, Bahrain 28

France 42, Bahrain 28

The Associated Press

August 2, 2021, 10:02 PM

Listen now to WTOP News WTOP.com | Alexa | Google Home | WTOP App | 103.5 FM

France 42, Bahrain 28

France 21 21 42
Bahrain 14 14 28

France_K. Mahe 9, D. Mem 5, N. Tournat 5, N. Remili 4, L. Abalo 3, M. Guigou 3, V. Porte 3, M. Richardson 3, L. Fabregas 2, N. Karabatic 2, L. Karabatic 2, R. Lagarde 1.

Bahrain_H. Alsayyad 5, M. Ahmed 4, A. Ali 4, A. Eid 4, A. Almaqabi 3, H. Ali 2, A. Fadhul 2, M. Mohamed 2, M. Ali 1, H. Alsamahiji 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports

National Cyber Director: Bureau of Cyber Statistics needed to understand threat landscape

OPM's telework guidance is thorough and surprisingly progressive

Air Force turns to virtual reality to combat sexual assault

S fund sharply drops, Lifecycle funds see small increases in July

More from WTOP

Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up