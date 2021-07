Olympic Rowing Results

Thursday Men Pair Finals Final B 1. Netherlands (Nicolas van Sprang; Guillaume Krommenhoek), 6:22.75. 2. Belarus (Dzmitry Furman; Siarhei Valadzko),…

Thursday

Men

Pair

Finals

Final B

1. Netherlands (Nicolas van Sprang; Guillaume Krommenhoek), 6:22.75.

2. Belarus (Dzmitry Furman; Siarhei Valadzko), 6:25.88.

3. France (Thibaud Turlan; Guillaume Turlan), 6:28.01.

4. Australia (Sam Hardy; Joshua Hicks), 6:30.20.

5. Italy (Giovanni Abagnale; Vincenzo Abbagnale), 6:31.43.

6. New Zealand (Brook Robertson; Stephen Jones), 6:38.30.

