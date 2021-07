Olympic Canoe-Kayak Results

Wednesday Women Canoe Heats 1st Run 1. Mallory Franklin, Britain, 107.51. 2. Jessica Fox, Australia, 109.96. 3. Tereza Fiserova, Czech…

Wednesday

Women

Canoe

Heats 1st Run

1. Mallory Franklin, Britain, 107.51.

2. Jessica Fox, Australia, 109.96.

3. Tereza Fiserova, Czech Republic, 112.45.

4. Nadine Weratschnig, Austria, 112.47.

5. Andrea Herzog, Germany, 113.69.

6. Monica Doria Vilarrubla, Andorra, 113.78.

7. Evy Leibfarth, United States, 115.55.

8. Luuka Jones, New Zealand, 116.55.

9. Nuria Vilarrubla, Spain, 118.03.

10. Alena Marx, Switzerland, 120.12.

11. Ana Satila, Brazil, 120.56.

12. Marjorie Delassus, France, 121.74.

13. Marta Bertoncelli, Italy, 121.83.

14. Viktoriia Us, Ukraine, 123.97.

15. Alja Kozorog, Slovenia, 124.08.

16. Monika Skachova, Slovakia, 125.65.

17. Chen Shi, China, 127.36.

18. Aleksandra Stach, Poland, 145.58.

19. Jane Nicholas, Cook Islands, 151.95.

20. Haley Daniels, Canada, 152.98.

21. Ayano Sato, Japan, 161.77.

22. Alsu Minazova, ROC, 176.02.

