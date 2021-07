NHL Draft Selections

Friday First Round 1. Buffalo, Owen Power, D, Michigan (NCAA). 2. Seattle, Matthew Beniers, C, Michigan (NCAA). 3. Anaheim, Mason…

Friday First Round

1. Buffalo, Owen Power, D, Michigan (NCAA).

2. Seattle, Matthew Beniers, C, Michigan (NCAA).

3. Anaheim, Mason McTavish, C, EHC Olten (Swiss League).

4. New Jersey, Luke Hughes, D, USA U-18 (NTDP).

5. Columbus, Kent Johnson, C, Michigan (NCAA).

6. Detroit, Simon Edvinsson, D, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

7. San Jose, William Eklund, LW, Djurgarden (Sweden).

8. Los Angeles, Brandt Clarke, D, Barrie (OHL).

9. Arizona (from Vancouver), Dylan Guenther, RW, Edmonton (WHL).

10. Ottawa, Tyler Boucher, RW, USA U-18 (NTDP).

11. Arizona, pick forfeited.

12. Columbus (from Chicago), Cole Sillinger, C, Sioux Falls (USHL).

13. Calgary, Matthew Coronato, RW, Chicago (USHL).

14. Buffalo (from Philadelphia), Isak Rosen, RW, Leksand (Sweden).

15. Detroit (from Dallas), Sebastian Cossa, G, Edmonton (WHL).

16. N.Y. Rangers, Brennan Othmann, LW, Flint (OHL).

17. St. Louis, Zachary Bolduc, C, Rimouski (QMJHL).

18. Winnipeg, Chaz Lucius, C, USA U-18 (NTDP).

19. Nashville, Fedor Svechkov, C, Lada Togliatti (VHL).

20. Minnesota (from Edmonton), Jesper Wallstedt, G, Lulea (Sweden).

21. Boston, Fabian Lysell, RW, Lulea (Sweden).

22. Edmonton (from Minnesota), Xavier Bourgault, C, Shawinigan (QMJHL).

23. Dallas (from Washington through Detroit), Wyatt Johnston, C, Windsor (OHL).

24. Florida, Mackie Samoskevich, RW, Chicago (USHL).

25. Columbus (from Toronto), Corson Ceulemans, D, Brooks (AJHL).

26. Minnesota (from Pittsburgh), Carson Lambos, D, Winnipeg (WHL).

27. Nashville (from Carolina), Zachary L’Heureux, LW, Halifax (QMJHL).

28. Colorado, Oskar Olausson, RW, HV 71 (Sweden).

29. New Jersey, (from N.Y. Islanders), Chase Stillman, C, Sudbury (OHL).

30. Vegas, Zach Dean, C, Gatineau (QMJHL).

31. Montreal, Logan Mailloux, D, London (GOJHL).

32. Chicago (from Tampa Bay through Columbus), Nolan Allan, D, Prince Albert (WHL).

___

Saturday Second Round

33. Buffalo, Prokhor Poltapov, LW, CSKA 2 (Russia-Jr.).

34. Anaheim, Olen Zellweger, D, Everett (WHL).

35. Seattle, Ryker Evans, D, Regina (WHL).

36. Detroit (from New Jersey through Vegas), Shai Buium, D, Sioux City (USHL).

37. Arizona (from Columbus through Ottawa), Josh Doan, RW, Chicago (USHL).

38. Vegas (from Detroit), Daniil Chayka, D, CSKA (Russia).

39. Ottawa (from San Jose), Zack Ostapchuk, C, Vancouver (WHL).

40. Carolina (from Nashville through Los Angeles), Scott Morrow, D, Shattuck-St. Mary’s H.S. (Minn.).

41. Vancouver, Danila Klimovich, RW, Minsk Zubry, (Belarus-2).

42. Los Angeles (from Ottawa), Francesco Pinelli, C, Kitchener (OHL).

43. Arizona, Ilya Fedotov, LW, Nizhny Novgorod 2 (Russia-Jr.).

44. Carolina (from Columbus through Chicago), Aleksi Heimosalmi, D, Assat (Finland).

45. Calgary, William Stromgren, LW, Rogle Jr. (Sweden-Jr.).

46. Philadelphia, Samu Tuomaala, RW, Karpat (Finland).

47. Dallas, Logan Stankoven, C, Kamloops (WHL).

48. Dallas (from Detroit through N.Y. Rangers), Artem Grushnikov, D, CSKA 2 (Russia-Jr.).

49. Ottawa (from St. Louis through Buffalo, Vegas and L.A.), Ben Roger, D, London (OHL).

50. Winnipeg, Nikita Chibrikov, RW, St. Petersburg (Russia).

51. Carolina (from Nashville), Ville Koivunen, RW, Karpat (Finland).

52. N.Y. Islanders (from Detroit through Edmonton), Aatu Raty, C, Karpat (Finland).

53. Buffalo (from Boston), Aleksandr Kisakov, LW, Dynamo Moscow 2 (Russia-Jr.).

54. Minnesota, Jack Peart, D, Grand Rapids H.S. (Minn.).

55. Washington, Vincent Iorio, D, Brandon (WHL).

56. Florida, Evan Nause, D, Quebec (QMJHL).

57. Toronto, Matthew Knies, LW, Tri-City (USHL).

58. Pittsburgh, Tristan Broz, C, Fargo (USHL).

59. Los Angeles (from Carolina), Samuel Helenius, C, JYP (Finland).

60. Arizona (from N.Y. Islanders through Colorado), Janis Moser, D, Biel (Swiss League).

61. Colorado (from New Jersey through N.Y. Islanders), Sean Behrens, D, USA U-18 (NTDP).

62. Chicago (from Vegas), Colton Dach, C, Saskatoon (WHL).

63. Montreal, Riley Kidney, C, Acadie-Bathurst (QMJHL).

64. Montreal (from Tampa Bay), Oliver Kapanen, C, Kalpa (Finland).

___

Third Round

65. N.Y. Rangers (from Buffalo), Jayden Grubbe, C, Red Deer (WHL).

66. Anaheim, Sasha Pastujov, RW, USA U-18 (NTDP).

67. Seattle, Ryan Winterton, C, Hamilton (OHL).

68. New Jersey, Samu Salminen, C, Joerit Jr. (Finland-Jr.).

69. Columbus, Stanislav Svozil, D, BRNO (Czech Republic).

70. Detroit, Carter Mazur, LW, Tri-City (USHL).

71. St. Louis (from San Jose), Simon Robertsson, RW, Skelleftea (Sweden).

72. Nashville (from Los Angeles through Carolina), Anton Olsson, D, Malmo (Sweden).

73. Dallas (from Vancouver), Ayrton Martino, LW, Omaha (USHL).

74. Ottawa, Oliver Johansson, LW, Timra (Sweden).

75. N.Y. Rangers (from Arizona through New Jersey and Washington), Ryder Korczak, C, Moose Jaw (WHL).

76. Anaheim (from Chicago through Montreal), Tyson Hinds, D, Rimouski (QMJHL).

77. Calgary, Cole Huckins, C, Acadie-Bathurst (QMJHL).

78. Philadelphia, Aleksei Kolosov, G, Minsk (Russia).

79. Dallas, Justin Ertel, LW, Summerside (MHL).

80. Washington (from N.Y. Rangers), Brent Johnson, D, Sioux Falls (USHL).

81. San Jose (from St. Louis), Benjamin Gaudreau, Sarina (OHL).

82. Winnipeg, Dmitry Kuzmin, D, Molodechno (Belarus).

83. Carolina (from Nashville), Patrik Hamrla, G, Karlovy Vary (Czech Republic).

84. Los Angeles (from Edmonton through Calgary), Kirill Kirsanov, D, St. Petersburg (Russia).

85. Boston, Brett Harrison, C, Oshawa (OHL).

86. Minnesota, Caedan Bankier, Kamloops (WHL).

87. Montreal (from Washington through San Jose), Dmitri Kostenko, D, Spartak (Russia).

88. Buffalo (from Florida), Stiven Sardarian, RW, CSKA 2 (Russia-Jr.).

89. Calgary (from Toronto through Los Angeles), Cameron Whynot, D, Halifax (QMJHL).

90. Edmonton (from Minn. through Pit. and San Jose), Luca Munzenberger, D, Koln Jr. (Germany Jr.).

91. Chicago (from Carolina), Taige Harding, D, Fort McMurray (AJHL).

92. Colorado, Andrei Buyalsky, C, Dubuque, (USHL).

93. N.Y. Islanders, Tristan Lennox, G, Saginaw (OHL).

94. Carolina (from Detroit through Vegas) Aidan Hreschuk, D, USA U-18 (NTDP).

95. Buffalo (from Montreal), Josh Bloom, LW, Saginaw (OHL).

96. Tampa Bay, Roman Schmidt, D, Kitchener (OHL).

___

Fourth Round

97. Buffalo, Olivier Nadeau, RW, Shawinigan (QMJHL).

98. Anaheim, Joshua Lopina, C, UMass (NCAA).

99. Seattle, Ville Ottavainen, D, JYP (Finland).

100. New Jersey, Jakub Malek, G, Vsetin (Czech Republic-2).

101. Columbus, Guillaume Richard, D, Tri-City (USHL).

102. Vegas (from Detroit), Jakub Brabenec, C, BRNO (Czech Republic).

103. San Jose, Gannon Laroque, D, Victoria (WHL).

104. N.Y. Rangers (from Los Angeles) Brody Lamb, RW, Dodge County Co-op H.S. (Minn.).

105. Chicago (from Vancouver), Ethan Del Mastro, D, Missisauga (OHL).

106. N.Y. Rangers (from Ottawa), Kalle Vaisanen, LW, TPS (Finland).

107. Arizona, Emil Martinsen Lilleberg, C, Oskarshamn (Sweden).

108. Chicago, Victor Stjernborg, C, Vaxjo (Sweden).

109. Carolina (from Calgary through Los Angeles), Jackson Blake, RW, Eden Prairie H.S. (Minn.).

110. Philadelphia, Brian Zanetti, D, Peterborough (OHL).

111. Dallas, Conner Roulette, LW, Seattle (WHL).

112. N.Y. Rangers, Talyn Boyko, G, Tri-City (WHL).

113. Montreal (from St. Louis), William Trudeau, D, Charlottetown (QMJHL).

114. Detroit (from Winnepeg through Vegas), Redmond Savage, C, USA U-18 (NTDP).

115. Nashville, Ryan Ufko, D, Chicago (USHL).

116. Edmonton, Jake Chiasson, C, Brandon (WHL).

117. Boston, Philip Svedeback, G, Vaxjo Jr. (Sweden-Jr.).

118. Minnesota, Kyle Masters, D, Red Deer (WHL).

119. Washington, Joaquim Lemay, D, Salmon Arm (BCHL).

120. Florida, Vladislav Lukashevich, D, Yaroslavl (Russia-Jr.).

121. San Jose (from Toronto), Ethan Cardwell, RW, Barrie (OHL).

122. Arizona (from Pittsburgh), Rasmus Korhonen, G, Assat (Finland).

123. Ottawa (from Carolina), Carson Latimer, RW, Edmonton (WHL).

124. Nashville (from Colorado through Ottawa), Jack Matier, D, Ottawa (OHL).

125. N.Y. Islanders, Cameron Berg, C, Muskegon (USHL).

126. Tampa Bay (from Vegas through Montreal), Dylan Duke, LW, USA U-18 (NTDP).

127. Minnesota (from Montreal), Josh Pillar, C, Kamloops (WHL).

128. Vegas (from Tampa Bay through Detroit), Jakub Demek, C, Edmonton (WHL).

___

Fifth Round

129. New Jersey (from Buffalo), Topias Vilen, D, Pelicans (Finland).

130. Anaheim, Sean Tschigerl, LW, Calgary (WHL).

131. Seattle, Jacob Melanson, RW, Acadie-Bathurst (QMJHL).

132. Columbus (from New Jersey), Nikolai Makarov, D, CSKA 2 (Russia-Jr.).

133. Columbus, James Malatesta, LW, Quebec (QMJHL).

134. Detroit, Liam Dower Nilsson, C, Frolunda Jr. (Sweden-Jr.).

135. San Jose, Artem Guryev, D, Lindsay (OJHL).

136. Carolina (from Los Angeles through Ottawa), Robert Orr, RW, Halifax (QMJHL).

137. Vancouver, Aku Koskenvuo, G, HIFK Jr. (Finland-Jr.)

138. Dallas (from Detroit through Ottawa and Montreal), Jack Bar, D, Chicago (USHL).

139. Arizona, Manix Landry, C, Gatineau (QMJHL).

140. Vancouver (from Chicago), Jonathan Myrenberg, D, Linkoping Jr. (Sweden-Jr.).

141. Calgary, Cole Jordan, D, Moose Jaw (WHL).

142. Montreal (from Philadelphia), Daniil Sobolev, D, Spartak 2 (Russia-Jr.).

143. Dallas, Jacob Holmes, D, Sault Ste. Marie (OHL).

144. N.Y. Rangers, Jaroslav Chmelar, RW, Jokerit Jr. (Finland-Jr.).

145. St. Louis, Tyson Galloway, D, Calgary (WHL).

146. Winnipeg, Dmitri Rashevsky, RW, Krasnogorsk (Russia-2).

147. Carolina (from Nashville), Justin Robidas, C, Val-D’Or (QMJHL).

148. Anaheim (from Edmonton through Ottawa), Gage Alexander, G, Winnipeg (WHL).

149. Boston, Oskar Jellvik, LW, Djurgarden Jr. (Sweden-Jr.).

150. Montreal (from Minnesota), Joshua Roy, RW, Sherbrooke (QMJHL).

151. Washington, Haakon Hanelt, C, Eisbaren Berlin (Germany).

152. Florida, Kirill Gerasimyuk, G, SKA-Varyagi (Russia-Jr.)

153. Toronto, Ty Voit, LW, Sarnia (OHL).

154. Pittsburgh, Isaac Belliveau, D, Gatineau (QMJHL).

155. Detroit (from Carolina through Vegas), Oscar Plandowski, D, Charlottetown (QMJHL).

156. San Jose, (from Colorado), Max Mccue, C, London (OHL).

157. N.Y. Islanders, Eetu Liukas, LW, TPS (Finland).

158. Philadelphia, (from Vegas through Washington), Ty Murchison, D, USA U-18 (NTDP).

159. Buffalo (from Montreal), Viljami Marjala, LW, Quebec (QMJHL).

160. Tampa Bay, Cameron Macdonald, C, Saint John (QMJHL).

