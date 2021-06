USGA Women’s Open Championship Par Scores

Sunday At Olympic Club San Francisco Lake Course Yardage: 6,362; Par: 71 Purse: $5.5 million (a)amateur Final Round x-won in…

Sunday At Olympic Club San Francisco Lake Course Yardage: 6,362; Par: 71 Purse: $5.5 million (a)amateur Final Round x-won in a playoff

x-Yuka Saso, $1,000,000 69-67-71-73_280 -4

Nasa Hataoka, $594,000 72-69-71-68_280 -4

Lexi Thompson, $381,974 69-71-66-75_281 -3

Megan Khang, $245,394 68-70-74-70_282 -2

Shanshan Feng, $245,394 69-70-72-71_282 -2

Angel Yin, $197,751, 68-79-67-70_284 E

Xiyu Lin, $147,265 72-74-72-67_285 +1

Jin Young Ko, $147,265, 70-74-72-69_285 +1

Ariya Jutanugarn, $147,265 71-70-74-70_285 +1

Brooke Henderson, $147,265, 68-78-69-70_285 +1

Inbee Park, $147,265 71-69-73-72_285 +1

Amy Olson, $108,180, 73-72-70-71_286 +2

Jeongeun Lee6, $108,180, 70-67-73-76_286 +2

Celine Herbin, $96,319 73-74-69-71_287 +3

Megha Ganne (a), $96,319 67-71-72-77_287 +3

Alison Lee, $84,066 74-70-73-71_288 +4

Sei Young Kim, $84,066 74-70-73-71_288 +4

Lucy Li, $84,066 73-71-71-73_288 +4

Maja Stark (a), $84,066 71-70-73-74_288 +4

Madelene Sagstrom, $72,197 71-73-75-70_289 +5

Hyojoo Kim, $72,197 72-70-72-75_289 +5

So Yeon Ryu, $65,304 74-72-71-73_290 +6

Lizette Salas, $57,416 72-75-74-70_291 +7

Emily Kristine Pedersen, $57,416 71-74-73-73_291 +7

Jenny Shin, $57,416 72-75-76-68_291 +7

Patty Tavatanakit, $45,819 75-70-75-72_292 +8

Jennifer Kupcho, $45,819 70-73-75-74_292 +8

In-Kyung Kim, $45,819 74-70-74-74_292 +8

Marina Alex, $45,819 70-72-74-76_292 +8

Jessica Korda, $36,988 72-74-74-73_293 +9

Mina Harigae, $36,988 71-73-76-73_293 +9

Matilda Castren, $36,988 74+71-73-75_293 +9

Wichanee Meechai, $36,988 70-73-78-72_293 +9

Lauren Stephenson, $36,988 70-76-75-72_293 +9

Danielle Kang, $29,074 73-69-77-75_294 +10

Jasmine Suwannapura, $29,074 73-74-74-73_294 +10

Maria Parra, $29,074 72-74-72-76_294 +10

Lydia Ko, $29,074 71-75-76-72_294 +10

Rachel Heck (a), $29,074 75-72-75-72_294 +10

Celine Boutier, $29,074 72-74-70-78_294 +10

In Gee Chun, $23,089 75-70-75-75_295 +11

Ally Ewing, $23,089 71-74-75-75_295 +11

Ayako Uehara, $23,089 76-74-74-74_295 +11

Stacy Lewis, $23,089 72-72-78-73_295 +11

Gaby Lopez, $23,089 72-73-77-73_295 +11

Mel Reid, $18,494 67-73-78-78_296 +12

Brittany Altomare, $18,494 74-74-75-73_296 +12

Yu Liu, $18,494 74-72-78-72_296 +12

Leonie Harm, $14,554 73-75-73-76_297 +13

Jenny Coleman, $14,554 73-73-76-75_297 +13

Pernilla Lindberg, $14,554 76-72-76-73_297 +13

Anna Nordqvist, $14,554 75-73-76-73_297 +13

Carlota Ciganda, $14,554 72-76-77-72_297 +13

Amy Yang, $12,540 74-73-74-77_298 +14

Na Yeon Choi, $12,540 75-72-74-77_298 +14

Minjee Lee, $12,540 73-73-77-75_298 +14

Sarah Burnham, $12,004 76-66-78-79_299 +15

Muni He, $12,004 72-76-72-79_299 +15

Luna Sobron Galmes, $12,004 74-76-72-80_299 +15

Austin Ernst, $12,004 70-74-81-74_299 +15

Giulia Molinaro, $11,716 74-74-76-76_300 +16

Pajaree Anannarukarn, $11,545, 76-71-75-79_301 +17

Hannah Green, $11,545, 73-75-78-75_301 +17

Yealimi Noh, $11,307 76-69-76-81_302 +18

Lee-Anne Pace, $11,307 76-71-77-78_302 +18

Gurleen Kaur (a), $0 71-73-80-81_305 +21

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.