PGA Tour RBC Heritage Scores

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head, S.C. Purse: $7.1 million Yardage: 7,121; Par: 71 Final Round Stewart Cink…

Sunday At Harbour Town Golf Links Hilton Head, S.C. Purse: $7.1 million Yardage: 7,121; Par: 71 Final Round Stewart Cink (500), $1,278,000 63-63-69-70—265 Emiliano Grillo (245), $631,900 68-64-69-68—269 Harold Varner III (245), $631,900 66-68-69-66—269 Corey Conners (115), $298,792 67-64-72-68—271 Maverick McNealy (115), $298,792 71-67-66-67—271 Matt Fitzpatrick (115), $298,792 71-64-68-68—271 Chris Kirk (88), $230,750 70-67-68-67—272 Collin Morikawa (88), $230,750 65-68-67-72—272 Russell Henley (73), $186,375 69-70-67-67—273 Shane Lowry (73), $186,375 70-65-72-66—273 Webb Simpson (73), $186,375 71-68-64-70—273 Cameron Smith (73), $186,375 62-71-74-66—273 Daniel Berger (55), $130,995 67-71-66-70—274 Brian Harman (55), $130,995 67-70-67-70—274 Sungjae Im (55), $130,995 68-65-69-72—274 Dustin Johnson (55), $130,995 70-67-71-66—274 Denny McCarthy (55), $130,995 73-67-67-67—274 Charles Howell III (43), $87,584 66-70-74-65—275 Abraham Ancer (43), $87,584 69-66-70-70—275 Charley Hoffman (43), $87,584 68-69-67-71—275 Matt Kuchar (43), $87,584 70-68-67-70—275 Brian Stuard (43), $87,584 70-68-68-69—275 Matt Wallace (43), $87,584 65-72-65-73—275 Danny Willett (43), $87,584 68-71-67-69—275 Wesley Bryan (30), $52,274 68-66-75-67—276 Cameron Davis (30), $52,274 69-69-70-68—276 Tom Hoge (30), $52,274 67-67-73-69—276 Billy Horschel (30), $52,274 66-67-71-72—276 Tom Lewis (30), $52,274 72-67-67-70—276 Alex Noren (30), $52,274 71-68-68-69—276 Adam Schenk (30), $52,274 68-69-70-69—276 Camilo Villegas (30), $52,274 69-68-68-71—276 Doug Ghim (21), $37,867 70-69-72-66—277 Lucas Glover (21), $37,867 67-69-72-69—277 Si Woo Kim (21), $37,867 71-67-71-68—277 Andrew Landry (21), $37,867 70-70-70-67—277 Christiaan Bezuidenhout, $37,867 70-69-65-73—277 Kevin Streelman (21), $37,867 67-71-66-73—277 Sam Burns (16), $30,885 72-68-69-69—278 Tyrrell Hatton (16), $30,885 73-66-73-66—278 Brendon Todd (16), $30,885 70-70-67-71—278 Branden Grace (12), $24,495 68-69-73-69—279 Scott Harrington (12), $24,495 69-71-68-71—279 Chase Seiffert (12), $24,495 71-68-69-71—279 Brandt Snedeker (12), $24,495 69-71-68-71—279 Michael Thompson (12), $24,495 68-67-72-72—279 Will Zalatoris, $24,495 68-67-71-73—279 Matthew NeSmith (9), $18,957 68-72-70-70—280 Ian Poulter (9), $18,957 69-68-73-70—280 Kevin Tway (9), $18,957 69-71-70-70—280 Rory Sabbatini (8), $17,821 70-69-67-75—281 Brice Garnett (7), $17,005 69-70-75-68—282 Mackenzie Hughes (7), $17,005 67-71-71-73—282 Ryan Moore (7), $17,005 70-69-72-71—282 Robert Streb (7), $17,005 68-69-74-71—282 Dylan Frittelli (6), $16,472 71-67-71-74—283 Kyoung-Hoon Lee (6), $16,472 67-73-70-73—283 Luke List (5), $16,259 74-66-72-72—284 Harry Higgs (5), $15,975 71-68-72-74—285 Robert MacIntyre, $15,975 70-67-70-78—285 Sepp Straka (5), $15,975 70-67-73-75—285 Scott Piercy (5), $15,691 70-70-72-74—286 Lee Westwood (4), $15,549 71-68-75-73—287 Wyndham Clark (4), $15,407 70-70-71-77—288 Sung Kang (4), $15,265 68-68-76-77—289

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.