Sunday, Feb. 7

EAST

Boston U. 53, Lafayette 46

Dayton 95, La Salle 66

Maine 53, Mass.-Lowell 51

Marist 47, Rider 46

New Hampshire 76, NJIT 67

St. Bonaventure 71, Davidson 58

Towson 84, Coll. of Charleston 63

SOUTH

Miami 68, Florida St. 52

Missouri 85, Auburn 75

Wake Forest 61, Georgia Tech 52

MIDWEST

DePaul 87, Marquette 82

Ohio St. 83, Minnesota 59

